Come da previsioni, Garmin ha svelato oggi a IFA 2022 un nuovo smartwatch. Si chiama Garmin Venu Sq 2 ed è proprio come ce lo immaginavamo, un dispositivo che rispetto al modello cui subentra offre il doppio dell’autonomia, uno schermo AMOLED e alcune funzioni extra, pur non salendo troppo di prezzo. Ma scopriamolo nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Venu Sq 2

Garmin Venu Sq 2 è uno smartwatch abbastanza economico (per essere un Garmin), perché privo delle funzioni più avanzate ed esclusive riservate agli sportwatch dell’azienda statunitense. Si rivolge pertanto agli sportivi occasionali, a coloro che non sono alla ricerca di metriche particolari ma puntano piuttosto su un orologio che monitori la salute e le attività sportive e sia al passo coi tempi (leggasi presenza di uno schermo AMOLED, tutt’altro che diffuso nella gamma del produttore statunitense, per inciso).

Si presenta con uno schermo touchscreen squadrato di tipo AMOLED da 1,41″, con risoluzione 320 x 360 pixel e rivestimento Corning Gorilla Glass 3. È posto all’interno di una cassa che misura 40,6 x 37 x 11,1 mm (pesa 28 grammi) realizzata in fibra di polimero rinforzato, compatibile con cinturini da 20 mm (quelli forniti di serie sono in silicone) e resistente alle immersioni in acqua fino a 50 metri.

Lato sensori e sistemi di geolocalizzazione Garmin Venu Sq 2 monta GPS, GLONASS, Galileo, bussola, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale, lettore della frequenza cardiaca Elevate 4 e pulsossimetro. Per il resto, c’è da dire che vanta connettività Bluetooth e ANT+ e una batteria che ora decisamente notevole: Garmin parla di un massimo di 11 giorni in modalità smartwatch, fino a 12 con risparmio energetico attivo, fino a 26 ore con modalità GNSS solo GPS e fino a 20 in modalità GNSS con tutti i sistemi attivi.

Passando invece alle funzioni e alla componente smart, Garmin Venu Sq 2 integra innanzitutto 25 profili sportivi (corsa, ciclismo, nuoto in piscina, golf, HIIT, tennis e altri) con workout gratuiti e piani di allenamento per la corsa firmati Garmin Coach, con in più la possibilità di crearsene di personalizzati usufruendo degli oltre 1600 esercizi disponibili.

Per quanto riguarda invece la salute, oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, dello stress, del ciclo mestruale, della gravidanza, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del sonno, Garmin Venu Sq 2 fornisce la metrica Body Battery per dare un’idea sui livelli di energia durante il giorno (e di quanto sia rigenerante il sonno) e la funzione Health Snapshot per avere un quadro dei propri parametri principali con una sessione di due minuti.

Da segnalare anche i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, il Connect IQ Store dove trovare diverse app, quadranti e campi dati con cui personalizzare lo smartwatch, o ancora, le funzioni di rilevamento e sicurezza per condividere la propria posizione con i propri contatti preferiti e, in caso di necessità inviare degli avvisi per chiedere aiuto.

Disponibilità e prezzi di Garmin Venu Sq 2

Garmin Venu Sq 2 è stato presentato proprio oggi, ed è già acquistabile in Italia nella versione standard (nei colori Shadow Grey con cassa Slate, Cream Gold con cassa White e Metallic Mint con cassa Cool Mint) a 269,99 euro, mentre la variante Music costa 299,99 euro, disponibile nei colori Slate con cassa Black, Peach Gold con cassa Ivory e Cream Gold con cassa French Grey.

Lo potete acquistare sul sito web di Garmin (dove trovate fra l’altro le specifiche e funzioni nel complesso), ma presto sarà disponibile anche su Amazon:

