Il primo orologio di Garmin del 2023 è un analogico, o almeno è quello che vuol sembrare. Si chiama Garmin vívomove Trend e, come la famiglia di cui fa parte, rientra nella categoria degli smartwatch ibridi, quelli perlopiù analogici con qualche funzione smart in meno rispetto alla media e, in questo caso, con uno schermo che si mostra solo quando serve.

È anche il primo smartwatch Garmin che supporta la ricarica wireless, uno dei tasselli che mancavano e che apre definitivamente la strada per una diffusione più ampia. Comunque, scopriamolo nei dettagli perché nonostante l’abito, di funzioni ce ne sono diverse.

Caratteristiche, design e funzioni di Garmin vívomove Trend

Aspetto e specifiche tecniche

Garmin vívomove Trend è un dispositivo che punta all’eleganza, presentandosi innanzitutto come un orologio esteticamente curato e di classe. La ghiera è in acciaio, il rivestimento in polimero fibrorinforzato, i cinturini in silicone, da 20 mm. Numeri alla mano misura 40,4 mm di diametro e 11,9 mm di spessore, per un peso di 43,3 grammi comprensivo del cinturino fornito di serie.

Comunque, sotto una veste da orologio analogico c’è dell’hardware, a partire dallo schermo da 254 x 346 pixel (largo 2,56 cm e alto 1,88), utile per mostrare varie informazioni, ma che si mostra solo quando necessario, rimanendo di fatto nascosto (spento) in tutti gli altri casi.

Garmin vívomove Trend integra poi un lettore della frequenza cardiaca (Garmin Elevate 4) con saturimetro e altri sensori utili per monitorare vari parametri corporei, compreso un altimetro barometrico, l’accelerometro e un sensore della luce ambientale. Mentre per quel che riguarda la connettività non mancano Bluetooth Smart e ANT+ che permettono di collegare l’orologio a smartphone Android e iPhone.

Per il resto, manca il GPS (per registrare le attività utilizzare quello del telefono connesso), ma c’è il supporto ai pagamenti con Garmin Pay, la resistenza alle immersioni in acqua fino a 5o metri di profondità e l’autonomia: il produttore dichiara fino a 5 giorni in modalità smartwatch e un giorno in più in modalità solo orologio. Lato ricarica, e questa è una vera e propria novità per Garmin, oltre che con la clip di serie è compatibile con la ricarica wireless anche con la maggior parte dei pad di ricarica certificati Qi.

Le funzioni

Nonostante le apparenze, Garmin vívomove Trend vanta parecchie funzioni interessanti. Oltre ai pagamenti contactless via Garmin Pay, mostra le notifiche dello smartphone abbinato, offre alcune funzioni di sicurezza e di tracciamento durante le attività all’aperto e si specchia con Garmin Connect, app piuttosto completa, fra le migliori del settore.

Lato salute, oltre alla frequenza cardiaca e ai livelli di saturazione dell’ossigeno Garmin vívomove Trend permette di monitorare inoltre lo stress, il ciclo mestruale e alcuni parametri legati alla gravidanza, il sonno in fasi e supporta la metrica Body Battery, che permette di avere un quadro aggiornato durante la giornata specchio dei propri livelli energetici.

Presenti anche varie attività fisiche supportate come corsa, cardio, forza, yoga, nuoto, ciclismo e altre. Da segnalare anche la funzione età di fitness, i minuti di intensità giornalieri, il conteggio di passi e piani saliti e, chiaramente, delle calorie bruciate.

Prezzo e disponibilità di Garmin vívomove Trend

Garmin vívomove Trend è stato annunciato oggi in diverse colorazioni (Black & Slate, Peach Gold & Ivory, Mist Gray & Silver e French Gray & Light Gold) ed è già disponibile sul mercato italiano al prezzo di 329,99 euro. Lo potete acquistare sul sito web di Garmin, ma immaginiamo che presto sarà disponibile anche su Amazon.

