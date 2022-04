Garmin Quatix 7 è un nuovo smartwatch, anzi sportwatch, che il produttore statunitense ha presentato sul mercato italiano nelle scorse ore. Parliamo di un dispositivo di fascia elevata, che nella versione più costosa supera di slancio cifre a tre zeri.

Ma un momento prima di chiudere il pezzo: sappiate che c’è anche una versione più “economica”, più abbordabile che pur non presentando il medesimo schermo AMOLED, condivide con le altre varianti quasi tutte le peculiarità, molte delle quali dedicate alla nautica, dedicate a chi per lavoro o per diletto il mare lo vive. Comunque, vediamo brevemente di che si tratta, le funzioni, le caratteristiche principali e i prezzi di Garmin Quatix 7.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Quatix 7

Di Garmin Quatix 7 ci sono tre versioni: la più economica standard, la più esclusiva Solar e la Zaffiro, che dalle due si distingue perché dotata di uno schermo AMOLED. Parliamo di uno smartwatch sportivo ricco, in linea con la serie Fenix 7, da cui si distingue perché, come anticipato, è espressamente dedicato alla nautica.

Alla base c’è uno schermo da 1,3 pollici incastonato in una scocca da 47 x 14,5 mm, schermo touchscreen che è possibile scegliere in versione transflettiva MIP e AMOLED, come anticipato.

Garmin Quatix 7 è impermeabile fino a 10 ATM (100 metri di profondità), la batteria dura fino a 18 giorni in modalità smartwatch per la versione standard, 16 nella variante con lo schermo AMOLED e addirittura 37 giorni di autonomia per il modello Solar.

Per il resto, la dotazione di connettività satellitare è completa (GPS, GLONASS, Galileo), come completo è l’arsenale di sensori: cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro e così via. Lato connettività non mancano Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi.

E se fin qui non c’è poi molto da stupirsi, di particolare Garmin Quatix 7 presenta ad esempio funzioni che permettono di connettersi ai chartplotter Garmin compatibili, fungendo da telecomando per funzioni quali lo zoom delle carte, l’autopilota della propria imbarcazione, lo stereo Fusion. Permette inoltre di riprodurre i dati in streaming (velocità, profondità, temperature, vento, eccetera) dei sensori di bordo connessi in NMEA 2000, di usufruire del sistema di avvisi e allarmi in caso di cambi di marea, ad esempio, o di marcare dei punti sulle carte compatibili da usare come waypoint.

Se ciò non bastasse, a bordo di Garmin Quatix 7 c’è anche un sistema di virata assistita che, per chi va in barca a vela, permette di vedere se si sta navigando sottovento o sopravvento, di consultare le carte costiere, le mappe topografiche di più continenti, le mappe SkiView e tanto altro ancora.

Lato sportivo, non mancano ovviamente gli sport precaricati, tanti, fra cui c’è anche il surf, il kayak, il SUP e le solite infinite metriche con cui gestire il recupero, l’andamento della forma fisica e tutto il resto.

Sì, Garmin Quatix 7 fa anche lo smartwatch, in fin dei conti, perché oltre alle notifiche dello smartphone connesso e le app musicali, permette anche di pagare tramite Garmin Pay, di godere delle funzioni di sicurezza e di rilevamento delle attività (per monitorare in tempo reale la posizione o inviare ai propri contatti di emergenza degli avvisi di pericolo), oltre al Connect IQ Store, sorta di negozio di app con cui personalizzare l’esperienza d’uso e anche il design dell’orologio con applicazioni, campi dati e quadranti di varia natura.

Immagini di Garmin Quatix 7

Prezzi e disponibilità di Garmin Quatix 7

Garmin Quatix 7 è disponibile in Italia in tre varianti, come anticipato. La Standard costa 699 euro, la Zaffiro con schermo AMOLED ha un prezzo di 999 euro, mentre la versione Solar costa 1.199 euro. Tutte quante sono già acquistabili sul sito web di Garmin, ma ci aspettiamo che arrivino presto anche su Amazon.

