Garmin Fenix 7, la nuova serie più pregiata di smartwatch/sportwatch della casa statunitense, è ora ufficiale. Per gli sportivi che l’attendevano basti sapere che di nuovo ci sono gli schermi touch e una torcia multi-LED utile anche per la sicurezza. Per tutti gli altri che non ne conoscono i dettagli e le peculiarità, ecco tutto, compresi i nuovi Garmin epix 2.

Caratteristiche e novità dei Garmin Fenix 7

Parrebbe strano che la serie di punta di Garmin del settore smartwatch/sportwatch non avesse già prima adottato schermi touch, una tecnologia comunemente presente ovunque. Legittimo pensarlo, difficile comprenderne appieno le motivazioni che stanno dietro a una scelta del genere se non si praticano in maniera “seria” attività outdoor a cui i Fenix sono da sempre rivolti. E i classici pulsanti? Niente paura, sono sempre presenti e pronti alla bisogna.

Comunque, gli schermi touch ora sono arrivati anche sui Garmin Fenix 7 e, come anticipato, è proprio questa la novità più interessante dei nuovi modelli. Per chi è solito campeggiare, la nuova torcia multi-LED può risultare una novità utile, anche per i runner o i ciclisti che, fondamentalmente a scopo di maggior visibilità, possono usufruirne scegliendo magari di alternare i colori ritmando il tutto con la propria cadenza del momento.

Come al solito, la serie di orologi Garmin si suddivide in vari modelli per meglio combinarsi coi diversi utenti che andranno a indossare. Sono tre, si parte dal più piccolo Fenix 7S con quadrante da 42 mm e schermo da 1,2″, e si arriva al Fenix 7X da 51 mm (schermo da 1,4″), passando per la versione intermedia con quadrante da 47 mm (schermo da 1,3″) nota come Fenix 7.

Garba trovare in tutte per e tre le varianti la possibilità di scegliere la versione Solar e la Sapphir Solar, tipologia di ricarica solare che, rispetto ai modelli precedenti, gode in questo caso di una superficie sensibile maggiore, la cui ovvia conseguenza è l’efficienza, migliorata del doppio secondo quanto dichiarato; fino a 5 settimane di autonomia (senza GPS attivo).

Di nuovo c’è anche il nuovo sensore di frequenza cardiaca di quarta generazione, la nuova funzione Real-Time Stamina, che permette di monitorare e conoscere i livelli energetici durante la corsa o gli allenamenti in bici, la funzione Visual Race Predictor che fornisce stime e proiezioni dei tempi di gara, la Recovery Time Advisor che analizza vari parametri per gestire meglio l’allenamento nel corso dei giorni e delle settimane, o ancora, la funzione Feed di allenamento giornalieri, che suggerisce che tipo di allenamento fare in base allo stato e al carico di allenamento attuale e Up Ahead, funzione per i trail runner che indica le posizioni esatte delle stazioni di soccorso, dei sentieri, dei ristori e dei POI a mo’ di roadbook.

Prezzi e disponibilità dei Garmin Fenix 7

I nuovi smartwatch della serie Garmin Fenix 7 sono già disponibili all’acquisto sul sito web ufficiale in diverse colorazioni e nelle tre versioni succitate (Standard, Solar e Sapphire Solar; non è prevista la standard per il modello 7X). Si parte da 699,99 euro per Garmin Fenix 7S e Fenix 7, da 899,99 euro per Garmin Fenix 7X Solar.

Caratteristiche e prezzi di Garmin epix 2

Al fianco dei nuovi Fenix 7 il produttore statunitense ha presentato quest’oggi anche Garmin epix 2. Si tratta di uno sportwatch premium per molti versi simile a questi ultimi per costruzione e fascia di prezzo. Presente anche in questo caso lo schermo touchscreen con pulsanti annessi, ma in questo caso di tipo AMOLED, materiali di alta qualità, cartografia completa e una miriade di funzioni per lo sport e per la salute che, proprio come i Fenix, lo rendono un riferimento per gli sportivi più esigenti.

A differenza dei suddetti si presenta solo in versione con quadrante da 47 mm e schermo da 1,3″, ma in ben quattro varianti (in ordine di prezzo: Slate Steel, Sapphire e Sapphire Black Titanium) già disponibili all’acquisto sul sito web Garmin a partire da 899,99 euro.

