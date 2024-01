Il CES 2024 parte oggi con gli annunci più importanti dei big di settore, compresa Acer che alla fiera di Las Vegas ha portato molte novità in ambito notebook, monitor gaming e router WiFi 7 nati dalla collaborazione con Qualcomm. L’azienda taiwanese marca stretto i competitor, allineandosi se vogliamo alla nuova ondata di PC portatili basati sulle più recenti piattaforme Intel Core Ultra e AMD Ryzen 8040, ottimizzati per i carichi AI grazie alla possibilità di sfruttare l’accelerazione hardware fornita dalle NPU dedicate di ultima generazione.

C’è posto anche per i monitor gaming di fascia alta, segmento di mercato che vede Acer sempre più attiva e soprattutto attenta all’evoluzione del settore; il produttore infatti porta a questa edizione del CES soluzioni degne di nota che abbracciano la tecnologia MiniLED, formati particolarmente ultra-wide sino a 57 pollici e display 3D applicati anche ai portatili. Non mancano infine sistemi gaming 3D e soluzioni rivolte al networking. Ma andiamo con ordine.

Acer Aspire Vero 16 e Acer Aspire Go

Partiamo subito con Acer Aspire Vero 16, un notebook che l’azienda aveva in realtà anticipato a dicembre e che punta tutto sulla sostenibilità dei materiali nonché a prestazioni e autonomia, garantite in questo caso dalla piattaforma Intel Core Ultra “Meteor Lake”. Questo portatile è realizzato e ottimizzato per ridurre al minimo le emissioni nelle varie fasi del suo ciclo vita, dal processo produttivo, all’imballaggio, fino al riciclo; giusto per dare qualche numero, Aspire Vero 16 è realizzato con oltre il 60% di plastica riciclata, ovvero il doppio rispetto alla precedente generazione; secondo quanto dichiarato da Acer, la superficie non contiene composti organici volatili, coloranti o additivi, inoltre la plastica OBD (Ocean Bound Plastic) è stata utilizzata anche per realizzare la superficie del touchpad.

Riguardo la configurazione hardware invece, i processori Intel Core Ultra (abbinati a 16 GB di RAM LPDDR5x) garantiranno secondo l’azienda un’autonomia di 11 ore, supportando al meglio l’utente nei carichi legati all’Intelligenza Artificiale su Windows 11, applicata anche al reparto audio con la riduzione del rumore via AI tramite Acer Purified Voice; il display da 16 pollici ha una risoluzione pari a 2.560×1440 pixel, c’è un’opzione touch e non manca un’ottima webcam QHD.

L’Acer Aspire Go prevede invece due varianti, Aspire Go 14 e Aspire Go 15, entrambi equipaggiati con un Intel Core i3 serie N e CPU AMD Ryzen 7000 opzionale per il Go 14.

Siamo davanti a sistemi Windows 11, con Copilot e tasto dedicato inclusi, che guardano alla fascia media ma che allo stesso tempo offrono sino a 16 GB di RAM ed SSD PCI-E da 1 TB; a bordo poi troviamo diverse opzioni di espansione, in base al modello, senza dimenticare la connettività WiFi 6.

Acer Swift X 14 e Acer Swift Go

Salendo di fascia di prezzo troviamo i nuovi Acer Swift X 14 e Acer Swift Go, anche in questo caso con due opzioni che mirano ad ampliare al massimo il potenziale bacino di utenza. Acer Swift X 14 è un notebook compatto e potente, monta un pannello OLED da 14,5″ da 120 Hz e può contare su un processore Intel Core Ultra 7 affiancato da una GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop; la RAM si può configurare sino a 32 GB, c’è un SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB e non manca la tecnologia proprietaria Acer Light Sensing che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni ambientali.

I modelli Swift Go come detto puntano a contenere il budget, ma guardando alla scheda tecnica non prevedono particolari rinunce, fatta eccezione per la scheda grafica dedicata. Acer propone una variante da 14 pollici e una da 16 pollici, entrambe con CPU Intel Core Ultra, iGPU Intel Xe LPG e una NPU dedicata all’accelerazione hardware per i carichi AI; il pannello rimane un OLED da 2.8K con refresh a 90 Hz, così come ritroviamo la webcamb QHD, WiFi 7 e un reparto storage SSD che arriva a 2 TB.

Monitor Gaming Predator

Passando ai monitor le novità proposte dall’azienda di Taiwan al CES 2024 non sono meno interessanti. Tra i protagonisti dello stand Acer c’è sicuramente il mostruoso monitor Predator Z57, un display 32:9 mastodontico da 57 pollici caratterizzato dalla tecnologia MiniLED e una risoluzione Dual-UHD (7.680×2.160 pixel) a 120 Hz. Rimanendo sempre in ambito ultrawide, Acer propone il Predator X34 V3 con pannello curvo da 34″ da 3.440×1.440 pixel a 180 Hz e due ulteriori soluzioni OLED, Predator X39 e Predator X34 X. Entrambi offrono una risoluzione 3.440×1.440 pixel con frequenza di aggiornamento a 240 Hz e tempo di risposta GtG a 0,01 ms, il top per giocare insomma.

Sistemi per il gaming 3D e Router WiFi 7

Al pari dei competitor, Acer ha puntato molto sul gaming con opzioni anche per chi guarda alla tecnologia 3D come il display Predator SpatialLabs View 27, basato su tecnologia 3D proprietaria e Acer Immerse Audio per immergersi completamente nella scenda di gioco. Un approccio simile lo ritroviamo anche su Aspire 3D 15 SpatialLabs, notebook da gioco basato su Intel Core 14a gen con GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050, capace di garantire un’esperienza 3D grazie al supporto SpatialLabs Go.

Chiudiamo con il networking e due prodotti molto interessanti, due router di WiFi 7 ultima generazione nati dalla collaborazione tra Acer e Qualcomm. Nel dettaglio si tratta di Predator Connect X7 5G CPE e Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh, il primo supporta anche la connettività 5G, il secondo invece è pensato per le reti mesh dove può contare sulla tecnologia proprietaria Qualcomm Multi-Link Mesh che stabilizza al meglio la rete e le prestazioni.

Disponibilità e prezzi

Al contrario di molte altre aziende, Acer è stata molto precisa e dettagliata su disponibilità e prezzi per il mercato europeo (e quindi italiano); a seguire tutti i dettagli relativi ai prodotti annunciati oggi:

Acer Aspire Vero 16 disponibile da marzo a partire da 1.199 euro

Acer Aspire Go 14 disponibile da marzo a partire da 549 euro

Acer Aspire Go 15 disponibile da febbraio a partire da 529,99 euro

Acer Swift X 14 disponibile da febbraio a partire da 1.799 euro

Acer Swfit Go 14/16 disponibili da marzo a partire da 1.099 euro

Acer Predator Z57 disponibile dal secondo trimestre a 2.499 euro

Acer Predator X34 V3 disponibile da dal secondo trimestre a 849 euro

Acer Predator X39 disponibile da dal secondo trimestre 1.499 euro

Acer Predator X34 X disponibile da dal secondo trimestre a 849 euro

Predator SpatialLabs View 27 disponibile nel primo trimestre a 1.999 euro

Aspire 3D 15 SpatialLabs disponibile da marzo a partire da 1.999 euro

Acer Predator Connect X7 5G CPE disponibile da aprile a 399 euro

Acer Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh disponibile da marzo a 249 euro



