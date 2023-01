Il CES 2023 è il palcoscenico scelto da Intel per presentare la sua nuova gamma di CPU. In rampa di lancio ci sono tantissime novità che andranno ad arricchire l’offerta di prodotti di Intel nel corso dei prossimi mesi. Il focus è, naturalmente, rappresentato dalla 13° generazione di processori Intel Core che promette un deciso passo in avanti in termini di performance ed efficienza, rappresentando una diretta evoluzione della 12° generazione presentata circa un anno fa. Intel si concentra anche sulla fascia bassa, sempre più importante, con una nuova architettura pensata per garantire un netto salto in avanti rispetto alle soluzioni precedenti. Vediamo, quindi, tutte le novità annunciate da Intel in occasione del CES 2023:

Intel svela la 13° generazione di processori Core per notebook

Partiamo dalla 13° generazione di processori Intel Core e, in particolare, dalle nuove CPU per dispositivi mobili. Anche con questa nuova generazione, infatti, Intel conferma lo schema che prevede la suddivisione della gamma in quattro serie:

la serie HX da 55 W

da 55 W la serie H da 45 W

da 45 W la serie P da 28 W

da 28 W la serie U da 15 W

In questo modo, le soluzioni proposte da Intel si presentano come altamente scalabili ed in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti, nei vari segmenti di mercato. C’è la conferma dell‘architettura ibrida con la possibilità di contare su CPU costituite da Core Performance e Core Efficient in grado di garantire un’ottimizzazione delle prestazioni in base ai vari contesti di utilizzo.

Il punto di riferimento della gamma è, naturalmente, la serie top, HX, che arriverà sui notebook di fascia alta nel corso del 2023 (in cantiere ci sono oltre 250 modelli realizzati dai partner di Intel). Questa serie potrà contare su di un’architettura ibrida avanzata con un massimo di 14 Core (6 Performance e 8 Efficient) e su una connettività “best in class” con supporto Thunderbolt 4 con DP 2.1 e USB 3.2 oltre che con il Wi-Fi 6E e il Bluetooth LE Audio integrati.

C’è il supporto alle memorie DDR5-5200 e DDR4-3200 oltre che per le LPDDR5/X-6400 e LPDDR4x-4267 con possibilità di supportare fino a 128 GB di memoria RAM. C’è anche il supporto PCIe Gen5x16 (o 2×8). Secondo i dati forniti da Intel, il nuovo Intel Core i9-13900HK garantisce un passo in avanti in termini di performance del +11% rispetto al Core i9-12900HK in Single Thread e del +49% in Multitask.

Nel benchmark 3D Rendering Performance con Blender, invece, si tocca il +79% rispetto alla generazione precedente. Miglioramenti anche con AutoCAD (+24%) Revit (+17%) e Inventor (+12%). Miglioramenti compresi tra il +6% e il +15% anche con i software per creator (Premier Pro, Photoshop e After Effects).

Da non sottovalutare anche il passo in avanti in termini di prestazioni in gaming con miglioramenti fino al +12% rispetto alla generazione precedente. Già nel corso dei prossimi mesi, quindi, è atteso l’arrivo di diverse novità per il mercato notebook che andranno ad integrare i nuovi Intel Core di 13° generazione.

Michelle Johnston Holthaus, executive vicepresident e general manager del Client Computing Group di Intel, sottolinea: “La famiglia di processori Intel Core di Gen 13 offre prestazioni senza paragoni e scalabili su tutti i segmenti di PC portatili. Con le nostre tecnologie leader di settore e un ecosistema di partner senza uguali, le persone posso aspettarsi un’esperienza di PC di livello elevato in modelli dai formati nuovi ed esclusivi, per creare e divertirsi ovunque ci si trovi.”

Nuove specifiche per gli Intel Evo

Da segnalare, inoltre, che Intel introduce anche la nuova generazione di Intel Evo, certificazione riservata ai laptop che, rispettando determinate specifiche, a partire dalla presenza degli Intel Core di 13° generazione, garantiranno prestazioni al top del mercato, in tutti i contesti di utilizzo.

Le nuove specifiche Intel Evo per laptop puntano a garantire tre “key experience”:

prestazioni in mobilità senza compromessi , senza cali di performance quando scollegati dalla corrente elettrica e con durata della batteria al di sopra della media, ricarica rapida e risveglio istantaneo

, senza cali di performance quando scollegati dalla corrente elettrica e con durata della batteria al di sopra della media, ricarica rapida e risveglio istantaneo funzionalità “ Intelligent Collaboration ” per sfruttare tutte le tecnologie utili per video conferenze di qualità superiore

” per sfruttare tutte le tecnologie utili per video conferenze di qualità superiore supporto Intel Unison, su modelli compatibili, per dar vita ad un’esperienza multi dispositivo fluida che consente messaggi di testo, telefonante, notifiche e trasferimento file da PC a smartphone Android o iOS

Da notare, inoltre, che il programma Engineered for Intel Evo estende gli standard certificati di qualità anche ad accessori di partner di Intel come docking station Thunderbolt 4, monitor, supporti di storage, cuffie wireless, tastiere e mouse.

Debuttano anche gli Intel Core di 13° generazione per desktop da 65 W

In occasione del CES 2023 si registra anche il debutto dei nuovi processori Intel Core di 13° generazione per desktop nelle varianti da 65 W. Si tratta di soluzioni equilibrate e potenti che, sfruttando al massimo l’architettura ibrida di casa Intel, puntano ad offrire un netto passo in avanti in termini di performance in tutti i segmenti di mercato.

Con il nuovo Intel Core i9-13900, infatti, Intel anticipa un miglioramento del +11% in Single Thread e del +34% in Multi Thread rispetto alla generazione precedente. La nuova generazione di CPU propone Core Performance fino a 5,6 GHz di clock massimo e un incremento del numero di Efficient Core (che porta a configurazioni fino a 24 Core e 32 Thread) ed una Cache L2 incrementata (2 MB per i Performance Core e 4 MB per gli Efficient Core).

Le nuove proposte di casa Intel propongono la piena compatibilità con schede madre di serie 600 e 700 oltre che il supporto a memorie DDR5 e DDR4. Con la tecnologia Intel Dynamic Tuning Technology viene garantita una migliore scalabilità di potenza con prestazioni per watt “migliori di sempre” secondo quanto riferito dall’azienda.

Ricordiamo che, lo scorso settembre, Intel ha già svelato ufficialmente i primi componenti della gamma Intel Core di 13° generazione per Desktop mostrando le potenzialità delle CPU della serie K da 125 W. Per saperne di più in merito potete dare un’occhiata all’approfondimento linkato qui di sotto:

Intel svela la nuova gamma entry level Processor

Le novità di casa Intel svelate in occasione del CES 2023 non si esauriscono con la tredicesima generazione di processori Intel Core per notebook e per desktop (nella versione da 65 W). L’azienda, infatti, ha svelato anche i nuovi Processor della serie N. Si tratta delle soluzioni “entry level” anticipate la scorsa estate da Intel per sostituire la gamma di CPU Celeron e Pentium.

I nuovi Processor serie N di Intel puntano ad offrire un notevole passo in avanti in termini di prestazioni per la fascia bassa del mercato. La gamma comprende le CPU Processor N e l’Intel Core i3-N305 che punta a diventare un riferimento per la fascia bassa del mercato in termini di performance, rappresentano un notevole upgrade rispetto alle soluzioni attualmente sul mercato.

Il miglioramento rispetto alla generazione precedente è evidente. Il nuovo Intel Processor N200 offre un +28% nel benchmark CrossMark Performance rispetto all’Intel Pentium Silver N6000. In termini di performance grafiche, invece, il miglioramento è del +64%. Per quanto riguarda il Core i3, invece, si registra un ulteriore +42% mentre per le prestazioni grafiche il migliore aggiuntivo è del +56% rispetto a Intel Processor.

La nuova famiglia di soluzioni Processor è basata sulla microarchitettura Gracemont e sul processo produttivo Intel 7 proponendo soluzioni con 4/8 Efficient Core con un rapporto performance per Watt al top. Da segnalare anche il supporto Wi-Fi 6E, un miglioramento per la IPU e fino al +28% di miglioramento delle prestazioni in web browsing.

Da segnalare anche la massima flessibilità per le opzioni di memoria (LPDDR5, DDR5/DDR4) e storage (UFS/SSD/eMMC). Le nuove soluzioni di casa Intel per la fascia bassa del mercato puntano a diventare il nuovo riferimento per tutto il settore, sia considerando le macchine Windows 11 che le soluzioni con ChromeOS.

Nel corso del 2023 arriveranno oltre 50 prodotti realizzati da vari OEM che sfruttando le nuove soluzioni entry level di casa Intel. In fase di presentazione, Intel ha citato OEM come Acer, DELL, HP, Lenovo e ASUS. In futuro, però, la nuova gamma di processori potrebbe essere supportata anche da altre aziende.