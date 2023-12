Dopo tanta attesa e indiscrezioni di vario genere, Intel ha finalmente tolto i veli alla nuova generazione di processori per notebook Meteor Lake, soluzioni che oltre a portare una ventata di novità nel segmento PC, introducono anche la nuova sigla Intel Core Ultra, abbandonando quella classica (Intel Core i3,i5,i7,i9 – gen 12a, 13a e 14a) a cui ci aveva abituato l’azienda di Santa Clara negli ultimi anni. Le aspettative su Meteor Lake sono molto alte, non solo per via dell’enfasi conferita dalla stessa Intel durante tutta la fase pre-lancio, ma anche perché il produttore si è finalmente smosso dall’ormai maturo nodo produttivo Intel 7 (ex 10nm), passando al rinnovato Intel 4 e cercando così di fare un ulteriore passo avanti anche sul fronte efficienza.

I processori Intel Core Ultra, che ora vedremo nel dettaglio, puntano a rinnovare tutta la piattaforma per laptop del produttore statunitense: c’è una nuova architettura CPU per P-Core ed E-Core, un’efficienza superiore nella gestione dei carichi, una GPU Integrata decisamente più potente basata su architettura Intel Xe LPG (Arc) e, non per ultime, ottimizzazioni importanti sul versante dell’Intelligenza Artificiale.

Intel Meteor Lake “Core Ultra”: tutte le novità delle nuove CPU per laptop

Passiamo subito ai fatti e a quello che propone concretamente Intel con le CPU per PC portatili Core Ultra nome in codice Meteor Lake. Come anticipato sopra, tutto parte dal nodo produttivo Intel 4 che, come molti sapranno, è una particolare evoluzione della tecnologia a 7 nanometri, sicuramente più efficiente rispetto a Intel 7 (ex 10nm) e soprattutto abbinata a una nuova struttura del chip a Tile, ognuna destinata a una precisa componente. L’approccio 3D di Intel verso le CPU Core Ultra è reso possibile dalla collaudata tecnologia di packaging Foveros 3D che per le soluzioni Meteor Lake prevede un totale di quattro Tile: Compute (CPU), Graphics (iGPU), SoC e IO.

Questo tipo di approccio ibrido ovviamente rimane esteso anche alla componente CPU che, come visto per le ultime tre generazioni di processori Intel, prevede la coesistenza di Performance Core ed Efficient Core; da questo punto di vista Meteor Lake introduce un’ulteriore novità visto che implementa nuovi LP E-Core direttamente nella SoC Tile, sostanzialmente due ulteriori E-Core a basso consumo (da qui Low Power). Rimanendo in tema, con Meteor Lake si rinnovano sia i P-Core che gli E-Core, rispettivamente con Redwood Cove e Crestmont in luogo degli attuali Raptor Cove e Gracemont presenti sui modelli Intel Core 14a gen.

Intel Meteor Lake è ideato e ottimizzato al meglio per i dispositivi portatili compatti, i notebook ultrathin di nuova generazione e più in generale quei sistemi che puntano a massimizzare le prestazioni col miglior compromesso possibile in fatto di dimensioni e consumi. Ecco i punti di forza dei nuovi processori Intel Meteor Lake:

Architettura ibrida 3D con tecnologia di packaging Foveros

Nodo produttivo Intel 4 e design a 4 Tile (CPU, GPU, SOC e I/O)

Nuova GPU Integrata basata su architettura Xe LPG (Arc Alchemist) con 8 Xe Core

NPU dedicata (2x Neural Compute Engine Gen 3)

Supporto per 64 GB di memoria LPDDR5X-7467 o 96 GB DDR5-5600

Thunderbolt 4 40 Gbps

WiFi 6E e WiFi 7

Come anticipato, la tecnologia Intel 4 permette di migliorare l’efficienza (sino al 20%) ma allo stesso tempo di incrementare la densità, aiutato in questo anche dalla particolare tecnologia di packaging proprietaria. Intel dichiara importanti miglioramenti sul fronte delle prestazioni ma anche del software nella gestione dei carichi multi-thread con Intel Thread Director, un’ulteriore ottimizzazione dello Scheduler e della priorità dei core. Con questi accorgimenti, l’azienda di Pat Gelsinger dichiara prestazioni multi-core da primato per Meteor Lake che, a parità di consumo, batte la controparte AMD Ryzen con una percentuale dell’11%.

Il confronto ovviamente è fatto anche in casa con modelli Intel di precedente generazione; basti pensare che un Intel Core i7-1370P consuma mediamente il 25% in più rispetto a un nuovo Core Ultra di pari fascia nella semplice riproduzione di un film da Netflix, questo perché la gestione interna della CPU “sposta” il carico sui nuovi LP E-Core del SoC, impattando direttamente su tensioni erogate e quindi sul consumo massimo del chip. Intel batte molto sulla questione consumi ed efficienza, soprattutto nel segmento delle CPU a basso TDP che sono alla base dei portatili ultrasottili, punto di forza dei nuovi Meteor Lake. In questo ambito i dati forniti da Intel relativamente a una piattaforma notebook da 28 watt mettono in luce dati che, seppur da confermare da fonti indipendenti, vedono la nuova proposta Core Ultra sempre davanti al diretto competitor della serie Ryzen 7840U.

Tornando invece alle caratteristiche e alle prestazioni pure dei nuovi P-Core ed E-Core abbinati a Meteor Lake, va segnalato che su Redwood Cove è stato fatto un grosso lavoro di ottimizzazione sul rapporto performance/watt, oltre ad altre migliorie come l’incremento della larghezza di banda per core e una rivisitazione della Branch predictor. I core efficienti, o E-Core, migliorano ancora di più, a partire dall’IPC, passando per Branch predictor, Thread Director e implementazione dell’accelerazione VNNI. Rimanendo in tema, l’Intelligenza Artificiale è un altro elemento di spicco di questa nuova piattaforma laptop, una realtà che oltre all’hardware ovviamente necessita di una importante componente software.

Da questo punto di vista Intel vanta un’ampia gamma di partner con un ecosistema software che potrà contare su un’esecuzione eterogenea di carichi AI (tra CPU, GPU ed NPU) e una potenza di calcolo che arriva a 34 TeraOPS. In questo contesto è incluso ovviamente il gaming attraverso la tecnologia XeSS (ne parliamo dopo) ma anche applicativi che sfruttano l’AI legati alla produttività e alla creazione di contenuti; per avere un punto di riferimento, Intel dichiara che la nuova generazione di processori Intel Core Ultra garantisce prestazioni sino al 70% superiori nell’AI Generativa con un efficienza migliorata di 2,5 volte rispetto alla precedente generazione.

La grafica integrata con architettura Xe LPG farà la differenza

Intel è sicuramente tra i pionieri nel campo delle schede grafiche (o GPU) integrate che, spinta negli ultimi anni anche da un competitor come AMD, ha fatto passi da gigante, culminando in quella che possiamo definire la GPU integrata più potente e avanzata che abbia mai proposto. La soluzione che ritroviamo sui processori Intel Core Ultra infatti si basa su architettura Xe LPG, derivata per intenderci dalle schede grafiche dedicate che ritroviamo sui modelli Arc “Alchemist” desktop e mobile.

Sono cinque i punti cardine di questa GPU:

Architettura Xe LPG con 8 Xe Core

DirectX 12 e accelerazione ray-tracing via hardware

Media Engine di ultima generazione con supporto AV1, H265 e H264

Display Engine che può gestire 4 display HDMI oltre allo standard Display Port 2.1

Engine DP4A per l’accelerazione AI

Supporto per la tecnologia di upscaling XeSS tramite Intelligenza Artificiale

Grazie a tutti questi aggiornamenti, la grafica delle CPU Intel Core Ultra garantisce fino al doppio delle prestazioni rispetto alla precedente generazione, battagliando ora direttamente con soluzioni top come la Radeon 780M che troviamo a bordo dei Ryzen serie 7x40U. Se a questo aggiungiamo i passi avanti fatti coi driver e soprattutto con lo sviluppo e il supporto della tecnologia di upscaling Intel XeSS, non sorprende che le prestazioni salgano ulteriormente sino al +39% come dichiarato dalla stessa azienda. Unendo tutti i punti alla fine, Intel conclude dichiarando che una CPU Meteor Lake con chip grafico Xe LPG riesce a essere sino a tre volte più veloce ed efficiente nel gaming a 1080P (dettagli medi) rispetto alla precedente generazione.

Tutti i nuovi modelli Intel Core Ultra

Intel annuncia oggi un totale di undici processori tra modelli serie H e U, otto dei quali disponibili da oggi; il top di gamma attualmente è considerato l’Intel Core Ultra 7 165H ma nel primo trimestre del 2024 arriverà il vero modello flagship, il Core Ultra 9 185H, chip destinato ai notebook di fascia più alta (anche gaming) che potrà contare su frequenze di clock più spinte e un TDP impostato 115 watt. Ecco tutti i modelli nel dettaglio:

Intel Core Ultra 7 165H: 16C/22T – Cache 24 MB – 3,8/5,0 GHz – iGPU Arc 8 core / 2,3 GHz – TDP 28W sino a 64/115W

– Cache 24 MB – 3,8/5,0 GHz – iGPU Arc 8 core / 2,3 GHz – TDP 28W sino a 64/115W Intel Core Ultra 7 155H: 16C/22T – Cache 24 MB – 3,8/4,8 GHz – iGPU Arc 8 core / 2,25 GHz – TDP 28W sino a 64/115W

– Cache 24 MB – 3,8/4,8 GHz – iGPU Arc 8 core / 2,25 GHz – TDP 28W sino a 64/115W Intel Core Ultra 5 135H: 14C/18T – Cache 18 MB – 3,6/4,6 GHz – iGPU Arc 7 core e 2,2 GHz – TDP 28W sino a 64/115W

– Cache 18 MB – 3,6/4,6 GHz – iGPU Arc 7 core e 2,2 GHz – TDP 28W sino a 64/115W Intel Core Ultra 5 135H: 14C/18T – Cache 18 MB – 3,6/4,5 GHz – iGPU Arc 7 core e 2,2 GHz – TDP 28W sino a 64/115W

– Cache 18 MB – 3,6/4,5 GHz – iGPU Arc 7 core e 2,2 GHz – TDP 28W sino a 64/115W Intel Core Ultra 7 165U: 12C/14T – Cache 12 MB – 3,8/4,9 GHz – iGPU Arc 4 core e 2 GHz – TDP 15W sino a 57W

– Cache 12 MB – 3,8/4,9 GHz – iGPU Arc 4 core e 2 GHz – TDP 15W sino a 57W Intel Core Ultra 7 155U: 12C/14T – Cache 12 MB – 3,8/4,8 GHz – iGPU Arc 4 core e 1,95 GHz – TDP 15W sino a 57W

– Cache 12 MB – 3,8/4,8 GHz – iGPU Arc 4 core e 1,95 GHz – TDP 15W sino a 57W Intel Core Ultra 5 135U: 12C/14T – Cache 12 MB – 3,6/4,4 GHz – iGPU Arc 4 core e 1,9 GHz – TDP 15W sino a 57W

– Cache 12 MB – 3,6/4,4 GHz – iGPU Arc 4 core e 1,9 GHz – TDP 15W sino a 57W Intel Core Ultra 5 125U: 12C/14T – Cache 12 MB – 3,6/4,3 GHz – iGPU Arc 4 core e 1,85 GHz – TDP 15W sino a 57W

In arrivo nel Q1 2024:

Intel Core Ultra 9 185H : 16C/22T – Cache 24 MB – 3,8/5,1 GHz – iGPU Arc 8 core / 2,35 GHz – TDP 45W sino a 115W

: 16C/22T – Cache 24 MB – 3,8/5,1 GHz – iGPU Arc 8 core / 2,35 GHz – TDP 45W sino a 115W Intel Core Ultra 7 164U : 12C/14T – Cache 12 MB – 3,8/4,8 GHz – iGPU Intel 4 core / 1,8 GHz – TDP 9W sino a 30W

: 12C/14T – Cache 12 MB – 3,8/4,8 GHz – iGPU Intel 4 core / 1,8 GHz – TDP 9W sino a 30W Intel Core Ultra 5 134U: 12C/14T – Cache 12 MB – 3,6/4,4 GHz – iGPU Intel 4 core / 1,75 GHz – TDP 9W sino a 30W

La piattaforma notebook che accompagnerà i modelli Meteor Lake è ovviamente di ultima generazione, garantendo non solo le novità viste sopra per CPU, NPU, GPU, accelerazione AI e tutta l’architettura rinnovata, ma anche con una buona capacità I/O che tra le altre cose prevede supporto PCI-E Gen 5.0 x8 per la GPU dedicata, 12 linee PCI-E Gen 4.0 per tre SSD M.2, fino a quattro porte Thunderbolt 4, ulteriori opzioni di espansione PCI-E (gen 4.0) e connettività LAN, WiFi 7 o WiFi 6E, Bluetooth 5.4/5.3 e diverse altre opzioni.

Prestazioni degli Intel Core Ultra e l’evoluzione della piattaforma Evo

Come ormai da prassi e allineandosi per questo ai competitor, Intel ha divulgato anche i primi dati relativi alle prestazioni dei processori Core Ultra, il tutto attraverso una serie di benchmark interni che, inutile dirlo, andranno verificati da test indipendenti. Il confronto è fatto sia sulla precedente generazione di CPU Core 13a gen che sui diretti avversari a marchio AMD, ossia i Ryzen serie 7×40 serie U. In questo contesto, l’azienda di Santa Clara dichiara di essere in testa nelle prestazioni multi-threading con un margine dell’11% su AMD e dell’8% su Raptor Lake. Lo stesso scenario lo ritroviamo nel test single-core dove Meteor Lake sembra però rimanere dietro agli attuali Core 13a gen, decisamente più spinti; in ambito multimediale invece, le cose sembrano andare ancora meglio, evidenziando uno scarto compreso tra il 19% e il 31%.

Riguardo la parte relativa alle prestazioni grafiche, oltre al netto miglioramento generazione su generazione, Intel se la giocherà senza problemi con le migliori soluzioni grafiche integrate AMD. Dai grafici mostrati da Intel durante la presentazione, si nota chiaramente che in questi casi quello che farà la differenza sarà la configurazione del sistema (notebook) in fatto di TDP e relativa possibilità di spingere in alto le frequenze di clock.

Anche in ambito AI le cose sembrano andare bene, con percentuali di miglioramento molto marcate rispetto ai diretti avversari; c’è da precisare però che AMD ha da poco annunciato i Ryzen 8040 con importanti miglioramenti sotto il versante NPU che sicuramente garantiranno prestazioni superiori ai Ryzen 7040U presi a paragone da Intel per l’occasione.

La serie di CPU Core Ultra “Meteor Lake” contribuisce anche ad alimentare ed evolvere uno dei progetti più importanti a cui Intel lavora ormai da anni. Parliamo ovviamente della piattaforma Intel Evo, ora più che mai focalizzata sul miglior rapporto possibile tra efficienza e prestazioni, ampiamente arricchita dall’Intelligenza Artificiale sotto il profilo hardware e software, oltre che dotata di connettività di ultima generazione come WiFi 7 e 5G.

I notebook che rientrano nel progetto Intel Evo guardano molto anche al design e al form-factor (ultrasottile), senza trascurare la qualità e soprattutto i consumi del display, il tutto seguendo dei precisi e particolari standard energetici. Con tutti questi accorgimenti, i notebook di nuova generazione che rientrano nella famiglia Intel Evo con CPU Core Ultra, sarebbero in grado di garantire oltre 10 ore di autonomia (reali), supportando modalità di ricarica veloce (4 ore di autonomia in 30 minuti), reattività senza precedenti con la modalità Instant On, oltre a chassis e dissipatori più compatti che producono meno quindi anche meno rumore legato all’eventuale incremento del regime rotativo delle ventole.

