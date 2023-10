Intel annuncia oggi il debutto della 14° generazione di processori Intel Core per computer desktop. La nuova famiglia di processori, in questa prima fase di lancio, include sei diverse CPU, tutte sbloccate, con la possibilità per gli utenti di sfruttare fino a 24 core e fino a 32 thread oltre che una frequenza di clock fino a 6 GHz. Anche con la nuova generazione ritorna l’architettura ibrida con core Efficient e core Performance. I nuovi processori di casa Intel sono già pronti per la commercializzazione sul mercato globale.

Debuttano i nuovi processori Intel Core di 14° generazione per PC desktop

La nuova gamma di processori Intel Core di 14° generazione è disponibile e arriva sul mercato con specifiche di fascia alta e la possibilità di garantire prestazioni di livello superiore. Alla base del progetto della nuova famiglia c’è il processo produttivo Intel 7. I nuovi processori sono compatibili con i chipset Intel 600 e Intel 700 e garantiranno il supporto a tutte le ultime tecnologie del settore informatico, come il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, PCIe Gen 5.0 e le memorie DDR5. C’è anche il supporto a Thunderbolt 4 e Thunderbolt 5.

Roger Chandler, vice presidente e general manager della divisione Enthusiast PC and Workstation, Client Computing Group di Intel, commenta così il debutto dei nuovi processori: “Dall’introduzione della nostra architettura ibrida ad alte prestazioni, Intel ha costantemente alzato il livello delle prestazioni desktop. Con i nostri processori Intel Core di 14a generazione, dimostriamo ancora una volta perché gli appassionati si rivolgono a Intel per la migliore esperienza desktop disponibile oggi sul mercato”,

La nuova gamma di processori Intel punta a incrementare il livello delle prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Grande attenzione anche all’overclock, con ulteriori margini di incremento delle frequenze sia per i core Efficient che per i core Performance. C’è anche la possibilità di sfruttare il software Intel Extreme Tuning Utility con la funzione AI Assist. Il sistema sfrutta un modello AI addestrato da Intel per garantire risultati migliori in overclock, con una semplice procedura step by step. Il tool con AI è disponibile per i nuovi Core i9-14900K/KF.

La nuova gamma di CPU Intel propone:

fino a 24 core e 32 thread

frequenz e fino a 6 GHz (out of the box)

(out of the box) fino al +23% di prestazioni in gaming

di prestazioni più veloci fino al 54% per la creazione di contenuti

Inizialmente, la nuova famiglia di processori Intel sarà disponibile in sei varianti, due Core i9, due Core i7 e due Core i5. Per tutti e tre i segmenti, Intel ha realizzato un processore K con grafica integrata e un processore KF, senza grafica integrata. Come sottolineato in precedenza, però, tutte le nuove CPU sono sbloccate. Per quanto riguarda la configurazione di core, inoltre, si parte dai 14 core del Core i5 e si arriva ai 24 core del Core i9, passando per i 20 core del Core i7.

Una marcia in più per il gaming e la creazione di contenuti

In fase di presentazione, Intel pone l’accento anche sulle prestazioni in gaming. Il confronto tra il nuovo Intel Core i9-14900K e l’AMD Ryzen 9 7959X3D vede la nuova CPU di casa Intel primeggiare, garantendo risultati che, in alcuni casi, sono di gran lunga superiori alla concorrenza, come evidenziato nei benchmark pubblicati direttamente da Intel.

Secondo i dati forniti da Intel, inoltre, le nuove CPU di 14° generazione rappresentano un punto di riferimento anche per i creatori di contenuti, garantendo prestazioni superiori rispetto al più recente Ryzen 9 di casa AMD in vari contesti di utilizzo, considerando anche l’editing di foto e video e la modellazione 2D e 3D. Di seguito i benchmark realizzati da Intel.

