Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di quattro anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo primo mese dell’anno, che vede poche ma interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a gennaio 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a gennaio 2024

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese non sembrano essere previste su Apple TV+ novità per quanto riguarda i film. Potete comunque consolarvi recuperando i lungometraggi usciti nei mesi precedenti, come The Family Plan (action comedy con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), Fingernails – Una diagnosi d’amore (film con Jeremy Allen White e Jessie Buckley ambientato in un futuro in cui una tecnologia è capace di trovare il partner ideale) e il documentario Tiro al piccione – Ritratto di John le Carré (che attraversa sei decenni e presenta l’ultima e più schietta intervista di le Carré). Qui potete consultare la nostra selezione dei 10 migliori film disponibili su Apple TV+.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Criminal Record (original)

Le novità Apple TV+ di gennaio 2024 lato serie TV includono Criminal Record, creata dal candidato al BAFTA Award Paul Rutman. Un nuovo avvincente thriller poliziesco ambientato a Londra e interpretato dal premio Oscar Peter Capaldi e da Cush Jumbo. Nel centro di Londra due brillanti detective, una giovane all’inizio della carriera e un detective ben inserito e deciso a proteggere il proprio retaggio, vengono trascinati da una telefonata anonima in una lotta per porre rimedio a un errore giudiziario. La serie tocca i temi della discriminazione razziale, del fallimento delle istituzioni e della ricerca di un terreno comune in una Gran Bretagna polarizzata. Nel cast anche Charlie Creed-Miles, Dionne Brown, Shaun Dooley, Stephen Cambpell-Moore, Zoë Wanamaker, Rasaq Kukoyi, Maisie Ayres, Aysha Kala, Cathy Tyson e Tom Moutchi. La nuova serie poliziesca in otto episodi è disponibile in streaming dal 10 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Criminal Record.

Masters of the Air (original)

Da guardare questo primo mese dell’anno su Apple TV+ anche Masters of Air, miniserie basata sull’omonimo libro di Donald L. Miller che vede come produttori Tom Hanks e Steven Spielberg. Segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) mentre conducono pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista confrontandosi con il gelo, la mancanza di ossigeno e il puro terrore di un combattimento aereo a 8000 metri d’altezza. Al centro della serie c’è la rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani che contribuirono a distruggere l’orrore del Terzo Reich di Hitler. Alcuni furono abbattuti e catturati, altri furono feriti o uccisi, altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Tutti pagarono un pesante tributo. Un omaggio ai coraggiosi uomini dell’8ª Forza Aerea che, grazie al loro eroismo e alla loro fratellanza, hanno contribuito a sconfiggere la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, come spiegato dallo stesso produttore esecutivo Gary Goetzman. Il cast è guidato da Austin Butler (“Elvis“), affiancato da Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa. Da non perdere. Disponibile in streaming dal 26 gennaio 2024 con i primi due episodi (gli altri a seguire ogni venerdì fino al 15 marzo 2024). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Masters of Air.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

For All Mankind (finale stagione 4, original) – 12 gennaio 2024

Monarch: Legacy of Monsters (finale di stagione, original) – 12 gennaio 2024

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Napoleone (uscito nei cinema il 23 novembre 2023 e prossimamente in arrivo su Apple TV+), Argylle (2024), The New Look (14 febbraio 2024), The Dynasty: New England Patriots (16 febbraio 2024), Il Mondiale di Messi: L’apice di una leggenda (21 febbraio 2024), Constellation (21 febbraio 2024), Manhunt (15 marzo 2024), Palm Royale (20 marzo 2024) e Girls State (prossimamente).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le migliori serie TV su Apple TV+, la nostra selezione