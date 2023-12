Cosa vedere tra le novità Disney+ di gennaio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo primo mese dell’anno accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a gennaio 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a gennaio 2024

Film in uscita su Disney Plus

The Creator

Apriamo le novità Disney+ di gennaio 2024 con The Creator, attesissimo film con John David Washington, Gemma Chan e Ken Watanabe ambientato durante una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale. Joshua è un ex agente delle forze speciali che ha di recente perso la moglie e che viene reclutato per una missione ardua e al contempo decisiva: deve dare la caccia all’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra e all’umanità stessa. Nelle mani di questo creatore c’è il destino del mondo. Joshua, insieme al suo team di agenti d’élite, deve riuscire a superare le linee nemiche nel territorio invaso e detenuto dall’IA: si ritroverà di fronte a una scoperta agghiacciante. Disponibile in streaming dal 17 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Creator.

Serie TV da vedere su Disney+

Class of ’09

Passiamo alle novità Disney+ lato serie TV con Class of ’09, miniserie con Kate Mara e Brian Tyree Henry firmata FX. Racconta la storia di una classe di agenti dell’FBI diplomata nel 2009 che si ritrova dopo la morte di un amico e si vede costretta ad affrontare immensi cambiamenti mentre il sistema giudiziario degli Stati Uniti viene alterato dall’intelligenza artificiale. La storia abbraccia tre decenni ed è raccontata attraverso tre linee temporali che si intrecciano. Nel cast anche Jake McDorman, Brian J. Smith, Sepideh Moafi, Jon Jon Briones, Brooke Smith e Rosalind Eleazar. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming dal 3 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Class of ’09.

Echo (original)

Una delle novità Disney+ più attese di questo mese è senza dubbio Echo, serie Marvel che segue le origini della supereroina Maya Lopez, “Echo” (Alaqua Cox), e la sua fuga dalla New York della malavita di Wilson Fisk, “Kingpin” (Vincent D’Onofrio). Quando il viaggio la riporta a casa, deve affrontare la sua famiglia e la sua eredità. Si tratta della prima serie Marvel a essere classificata come vietata ai minori di 18 anni negli Stati Uniti, ed è ambientata dopo gli eventi della miniserie Hawkeye. Tutti e cinque gli episodi sono disponibili in streaming dal 10 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Echo.

Welcome to Wrexham – stagione 2

Da vedere a gennaio 2024 la seconda stagione di Welcome to Wrexham, serie TV che gli appassionati di calcio (ma non solo) non possono assolutamente perdersi. Ryan Reynolds e Rob McElhenney, popolari star di Hollywood, hanno unito le forze per acquistare la terza più antica squadra di calcio professionistico, situata a Wrexham, una città operaia nel nord del Galles. La speranza è quella di trasformare il Wrexham AFC in una storia sui più deboli per cui tutto il mondo potrebbe tifare. Nella prima stagione, la docuserie ha seguito il “corso intensivo” di Ryan e Rob nel possesso del club e i destini connessi di una squadra e una città che contano su due attori per uscire da una situazione di stallo. I sogni e le preoccupazioni di Wrexham, mentre due star di Hollywood plasmano il futuro della storica squadra di calcio della città: da Hollywood al Galles, dal campo allo spogliatoio, dalla dirigenza al pub, segue la gestione di Rob e Ryan e i destini inestricabilmente legati di una squadra e di una città mentre cercano di fare la storia. Disponibile in streaming dal 10 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Welcome to Wrexham.

The Artful Dodger (original)

Proseguiamo tra le novità Disney+ di gennaio 2024 con The Artful Dodger, serie TV originale ambientata nell’Australia del 1850. Nella vivace colonia di Port Victory, Jack Dawkins è Dodger, le cui velocissime mani da borseggiatore si sono trasformate nelle abili mani di un chirurgo. Il suo passato torna a perseguitarlo con l’arrivo di Fagin, che lo attira nuovamente nel mondo del crimine. Una minaccia più grande, per il cuore di Dodger, è Lady Belle, la figlia del Governatore, determinata a diventare il primo chirurgo donna della colonia. Dalle rapine agli interventi chirurgici in condizioni di vita e di morte, passando per la dura realtà del mondo criminale che si mescola con la borghesia e la nobiltà, una storia di reinvenzione, tradimento, redenzione e di amore ricco di colpi di scena. Tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili in streaming dal 17 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Artful Dodger.

Cristóbal Balenciaga (original)

Gli amanti della moda non possono lasciarsi sfuggire Cristóbal Balenciaga, nuova serie originale spagnola che prende il via quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Balenciaga definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming dal 19 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cristóbal Balenciaga.

American Horror Stories – stagione 3 (original)

Alla fine del mese di novembre ha debuttato in Italia la dodicesima stagione della serie principale, American Horror Story: Delicate, mentre in questo primo mese del 2024 è il momento della terza stagione di American Horror Stories. Si tratta di uno spin-off caratterizzato da storie auto-conclusive che in certi casi coinvolgono anche parte del cast della serie originale. Da non perdere per gli amanti dell’horror, stanno arrivando i nuovi episodi della serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Disponibile in streaming dal 24 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di American Horror Stories.

A Real Bug’s Life – Megaminimondo (docuserie original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di gennaio 2024 con A Real Bug’s Life – Megaminimondo, docuserie National Geographic ispirata al mondo di Disney e Pixar. Un’incredibile avventura che si svolge in nove diversi mondi di microinsetti sparsi in tutto il pianeta, dove le forze della natura giocano su scala miniaturizzata e dove le minuscole creature si affidano a poteri incredibili e ad alleanze straordinarie per farcela ogni giorno. La posta in gioco è alta, anche se le creature sono straordinariamente piccole. Grazie ai nuovi sviluppi della tecnologia di ripresa e alla divertente e spiritosa guida di Awkwafina (nella versione originale), gli episodi seguono le incredibili storie dei piccoli eroi che vivono in mondi che vanno oltre l’immaginazione: da un ragno saltatore che cerca casa per le strade di New York al primo giorno di lavoro di un’ape dell’orchidea del Costa Rica che produce profumo. Ricca di nuovi e strabilianti personaggi, questa serie per famiglie dimostra che la vita di un insetto può essere fantastica come quella di un film d’animazione. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming dal 24 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Real Bug’s Life – Megaminimondo.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo (finale di stagione, original) – 31 gennaio 2024

Questo mese Disney+ regala a tutti gli appassionati di genere true crime una nuova collezione imperdibile: si parte dal 3 gennaio con Betrayal: La doppia vita di mio marito, si prosegue il 10 gennaio con Demoni e redentori – La storia di Christina Boyer, il 17 gennaio con Il ladro di gioielli e il 24 gennaio con Nevel Let Him Go.

Disney suggerisce anche alcuni contenuti da guardare o riguardare durante il periodo natalizio, come la collezione dei film Die Hard con Bruce Willis, o di Mamma ho perso l’aereo, disponibili in streaming in esclusiva sulla piattaforma. A novembre aveva debuttato anche la nuova stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi. Qualche anticipazione sulle uscite dei prossimi mesi? È presto fatto: a febbraio 2024 arriverà la serie FX Shogun, e nei mesi successivi toccherà alla seconda stagione di Extraordinary e a Dolce Nero.

Vi ricordiamo inoltre che di recente sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney+ che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a gennaio 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

