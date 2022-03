Quali sono le migliori serie TV su Apple TV+? Il catalogo del servizio di streaming della casa di Cupertino include soprattutto contenuti originali e sta crescendo di mese in mese, complicando sempre di più la selezione. Non è quindi semplice rispondere alla domanda, ma ci abbiamo provato focalizzando la nostra attenzione solo sulle serie più recenti, tutte naturalmente incluse con l’abbonamento.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle migliori serie TV su Apple TV+ da vedere, considerando quelle più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 10 serie TV, ma non c’è come sempre un ordine di preferenza o una classifica. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento con l’arrivo di nuovi contenuti (e in certi casi la rimozione di alcuni, che solitamente non riguarda quelli originali): proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 Apple TV+ relativa alle serie TV.

Se invece siete più tipi da lungometraggi potete consultare il nostro altro approfondimento:

Le migliori serie TV su Apple TV+: la nostra selezione

Ted Lasso – 2 stagioni (original)

Partiamo subito forte con Ted Lasso, senza dubbio una delle migliori serie TV su Apple TV+. Divertente comedy con protagonista Jason Sudeikis (vincitore del Golden Globe), che porta sul piccolo schermo il personaggio creato nel 2013 per NBC Sports: un allenatore di football americano che viene chiamato in Inghilterra per allenare una squadra di calcio professionista. L’uomo non ha alcun tipo di esperienza con questo sport e viene ingaggiato dalla nuova proprietaria del club, che desidera soltanto vendicarsi dell’ex marito che l’ha tradita. Ce la farà a farsi rispettare nel duro mondo della Premier League?

Cast: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, ideata da Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly. Durata episodi: 30 minuti.

Ted Lasso, il trailer ufficiale

The Morning Show – 2 stagioni (original)

Proseguiamo con la nostra top 10 delle migliori serie TV su Apple TV+ con The Morning Show, serie TV originale e vincitrice di un premio Emmy che mostra il mondo del lavoro dal punto di vista di chi accompagna ogni giorno il risveglio in America. Con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, racconta la storia di Alex Levy, conduttrice di un popolare notiziario del mattino: dopo il licenziamento del co-conduttore di lunga data Mitch per comportamenti sessuali scorretti, lotta per mantenere il suo posto da anchor-woman di punta, sviluppando una forte rivalità con la nuova collega Bradley.

Cast: Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Valeria Golino, ideata da Jay Carson. Durata episodi: 50-66 minuti.

The Morning Show, il trailer ufficiale

See – 2 stagioni (original)

Da vedere su Apple TV+ anche See, serie TV ambientata in un lontano futuro distopico nel quale il genere umano ha perso la capacità di vedere a causa di un virus. Dopo l’avvento di quest’ultimo, nel mondo sono sopravvissute non più di 2 milioni di persone, diventate cieche anche a livello genetico, e per questo dopo qualche secolo la Terra è ormai popolata solo da non vedenti. Il capotribù Baba Voss (Jason Momoa) soccorre una donna incinta e decide di sposarla crescendo i figli gemelli che porta in grembo come se fossero suoi. I bambini sono in grado di vedere, ma questo dono viene considerato un’eresia: inizia così una lotta per la sopravvivenza.

Cast: Jason Momoa, Dave Bautista, Alfre Woodard, Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, ideata da Steven Knight. Durata episodi: 50-60 minuti.

Servant – 3 stagioni (original)

Tra le migliori serie TV Apple TV+ non potevamo non inserire Servant, giunta alla terza stagione a gennaio 2022. Targata M. Night Shyamalan, racconta la storia di una coppia di Philadelphia, Dorothy e Sean Turner, in lutto per la perdita del figlio di sole 13 settimane. Per superare la tragedia i due portano in casa una bambola estremamente realistica per prendersene cura come se fosse un bambino vero, e facendosi coinvolgere fin troppo decidono di chiedere aiuto al fratello di Sean, Julian (Rupert Grint) e a una tata. Il quadretto familiare assumerà dei tratti sempre più inquietanti, portando alla luce segreti e forze oscure.

Cast: Lauren Ambrose, Tony Kebbell, Rupert Grint, Nell Tiger Free, ideata da Tony Basgallop. Durata episodi: 30 minuti.

In difesa di Jacob – miniserie (original)

In difesa di Jacob, “Defending Jacob” il titolo originale, è una miniserie in otto episodi (adattamento del romanzo bestseller di William Landay) con protagonisti Chris Evans, Michelle Dockery e Jaeden Martell. Le vite di una famiglia vengono irreparabilmente sconvolte quando il figlio viene accusato dell’omicidio di un suo compagno di classe. Il padre, Andy Barber, è assistente procuratore distrettuale presso la cittadina di Newton, Massachusetts, ma alcune prove lo portano a dubitare del figlio: forse non è la persona che pensa di conoscere?

Cast: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, ideata da Mark Bomback. Durata episodi: 45-65 minuti.

Dickinson – 3 stagioni (original)

Proseguiamo la nostra top 10 delle migliori serie TV su Apple TV+ con Dickinson, serie in tre stagioni che porta sul piccolo schermo una versione romanzata e in chiave moderna di Emily Dickinson (interpretata da Hailee Steinfeld), che vuole sconfiggere i limiti della società in cui vive e diventare la più grande poetessa al mondo. Donna talentuosa e ambiziosa, rifiuta di accettare il sessismo e la società patriarcale e si sente spesso incompresa a causa del suo modo di vedere la vita. L’unica a capirla è la sua amica Sue, ma tutto cambia quando quest’ultima decide di sposare il fratello maggiore di Emily.

Cast: Hailee Steinfeld, Toby Huss, Jane Krakowski, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, ideata da Alena Smith. Durata episodi: 25-35 minuti.

Dickinson, il trailer ufficiale

For All Mankind – 2 stagioni (original)

Tra le migliori serie TV Apple TV+ anche For All Mankind, che racconta una storia alternativa nella quale l’Unione Sovietica batte gli Stati Uniti nella corsa allo spazio, effettuando il primo sbarco sulla Luna con il cosmonauta Aleksej Leonov. Soprannominata Luna Rossa, questa sconfitta lascia la NASA devastata, ma non ferma gli scienziati dal continuare a voler puntare verso obiettivi ancora più difficili da raggiungere: nonostante gli ostacoli, le numerose perdite e le complesse sfide che dovranno affrontare, nulla li fermerà dal riprendersi il proprio primato.

Cast: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Sarah Jones, Shantel VanSanten, ideata da Ronald D.Moore, Matt Wolpert, Ben Nedivi. Durata episodi: 61-65 minuti.

Fondazione – 1 stagione (original)

Restiamo nello “spazio”, perché, nonostante non abbia soddisfatto tutti gli appassionati, tra le serie TV da vedere su Apple TV+ abbiamo scelto anche Fondazione (o Foundation, se preferite), liberamente ispirata all’omonima serie di libri di Isaac Asimov. Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l’imminente caduta dell’Impero, insieme a una banda di seguaci si avventura ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Nel frattempo i Cleon, lunga stirpe di imperatori al potere, temono che il loro controllo possa indebolirsi, minacciato dal pericolo di perdere la propria eredità. Già confermata la seconda stagione.

Cast: Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, ideata da David S- Goyer. Durata episodi: 45-69 minuti.

Fondazione, il trailer ufficiale

Scissione – 1 stagione (original)

Tra le migliori serie TV su Apple TV+ da vedere abbiamo incluso Scissione (Severance il titolo originale), serie TV thriller dal regista e direttore esecutivo Ben Stiller. Mark Scout (Adam Scott) è alla guida di un team alla Lumon Industries i cui impiegati hanno subito una procedura di scissione per dividere chirurgicamente i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. L’ambizioso esperimento viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringe ad affrontare la vera natura del suo lavoro e di sé stesso.

Cast: Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, ideata da Dan Erickson. Durata episodi: 53-57 minuti.

Mythic Quest – 2 stagioni (original)

Chiudiamo questa nostra top 10 delle serie TV da non perdere su Apple TV+ con Mythic Quest, una particolare serie che segue le vicende dei dipendenti di uno studio di sviluppo di videogiochi. Il team lavora all’omonimo gioco, un popolare MMORPG: nella prima stagione si preparano tutti al lancio di una grossa espansione, denominata Raven’s Banquet. È disponibile una seconda stagione, arrivata dopo un paio di episodi speciali (Quarantine e Everlight).

Cast: Rob McElhenney, Ashly Burch, Jessie Ennis, Imani Hakim, ideata da Charlie Day, Megan Ganz e Rob McElhenney. Durata episodi: 24-35 minuti.

Mythic Quest, il trailer ufficiale

Queste erano dunque le 10 migliori serie TV su Apple TV+ secondo noi, limitatamente al periodo recente. Tutte da non perdere. Fateci sapere le vostre preferite e quali per voi sono da vedere assolutamente sul servizio di streaming nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su Disney+