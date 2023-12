Le novità Amazon Prime Video di gennaio 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo primo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a gennaio 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

Apriamo le novità Amazon Prime Video di gennaio 2024 da vedere con Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo, sequel del lungometraggio del 2015 e nuovo capitolo che vede protagonisti i buffi personaggi gialli di Cattivissimo Me. Il film approfondisce le origini di Felonius Gru (la voce italiana è di Max Giusti) e di come sia diventato cattivissimo, ambientando la storia nel cuore degli anni ’70. Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il giovane aspira a diventare uno di loro, così quando uno dei leader del malefico gruppo viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo. Purtroppo, però, le selezioni non vanno come lui spera, con i Malefici 6 che lo reputano solo un bambino e non rimangono affatto impressionati da lui. Deciso a diventare un vero supercattivo, Gru mette in atto un malvagio piano e ruba una pietra ai Malefici 6, che si mettono immediatamente sulle sue tracce per recuperare l’artefatto. Da aspirante membro del gruppo del male, il dodicenne diventa il loro nemico numero 1 e, nel tentativo di distrarre i suoi avversari con la fuga, affida a un Minion la pietra. Ma cosa succede quando lo sbadato Minion perde accidentalmente la tanto agognata pietra? Potete scoprirlo dal 1° gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo.

Bang Bank

Proseguiamo con i film da non perdere questo primo mese dell’anno con Bang Bank, lungometraggio diretto da e con I Ditelo Voi. Dopo un colpo in banca andato male, un goffo rapinatore si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia. Ma l’inaspettato arrivo di una donna con un’incredibile rivelazione cambierà per sempre il corso delle loro vite. Nel cast anche Martina Stella, Antonella Morea, Mario Porfito, Pasqualina Sanna e Fabio Cocifoglia. Disponibile in streaming dal 3 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bang Bank (in arrivo).

Il nemico (original)

Tra le novità Prime Video di gennaio 2024 anche Il nemico, film con Saoirse Ronan e Paul Mescal. Hen e Junior coltivano un pezzo di terra isolato che appartiene alla famiglia di Junior da generazioni, ma la loro vita tranquilla viene messa in subbuglio quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta alla loro porta con una proposta sorprendente. Sono disposti a rischiare la loro relazione, e forse la loro identità personale, per avere la possibilità di continuare a sopravvivere in un nuovo mondo? Basato sul romanzo dell’autore di bestseller Iain Reid, diretto da Garth Davis e co-scritto da Davis e Reid. Disponibile in streaming dal 5 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il nemico.

Insidious – La porta rossa

Gli amanti dell’horror non possono perdersi Insidious – La porta rossa, quinto capitolo della saga ambientato 10 anni dopo gli eventi del secondo film che racconta ciò che è capitato ai Lambert e quali sono state le conseguenze dell’accaduto. Josh (Patrick Wilson) accompagna suo figlio Dalton (Ty Simpkins), giunto all’età di college, in una delle prestigiose università dell’Ivy League, site sulla costa Est. Purtroppo, però, il sogno di andare al college del giovane si trasforma in un incubo, quando inizia a essere perseguitato da alcune visioni. Dalton scopre così che i demoni del suo passato sono tornati a perseguitare non solo lui, ma anche suo padre. Per metterli a tacere una volta per tutte, Josh e Dalton dovranno intraprendere un viaggio nell’Altrove, affrontando i terribili orrori che si nascondono dietro la porta rossa, pur di mettere in salvo l’intera famiglia. Disponibile in streaming dal 5 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Insidious – La porta rossa.

The Marsh King’s Daughter

Da vedere a gennaio 2024 su Amazon Prime Video The Marsh King’s Daughter, film che racconta la storia di Helena (Daisy Ridley), una donna apparentemente comune e tranquilla con una vita normale: ha un marito affettuoso e premuroso, una figlia molto bella e un lavoro che la tiene impegnata. Helena nasconde però un grande segreto: quando era adolescente, sua madre è stata rapita e rinchiusa in una baita remota, sita tra i monti e i folti boschi canadesi. Sono trascorsi vent’anni da quell’orribile evento e, nonostante la donna abbia celato la sua rabbia e la voglia di vendetta, questi sentimenti ritornano a galla quando il colpevole del rapimento, suo padre, evade dal carcere. Helena si mette subito sulle sue tracce, sicura che sia l’unica in grado di scovarlo e pronta finalmente a ottenere la sua agognata vendetta. Disponibile in streaming dal 6 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Marsh King’s Daughter.

Dobbiamo stare vicini

Le novità del mese includono Dobbiamo stare vicini, commedia con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Paolo Conticini. Biagio e Francesco, litigiosi vicini di casa, scoprono per caso l’esistenza di uno sgabuzzino segreto, murato in un’intercapedine tra i loro due appartamenti. Per assicurarsi la proprietà del vano, nella speranza che possa custodire qualcosa di prezioso, danno inizio ad un’improbabile ed esilarante caccia al tesoro, che finirà per coinvolgere tutti i vivaci abitanti del loro variegato condominio. Disponibile in streaming dal 10 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dobbiamo stare vicini (in arrivo).

Gioco di ruolo (original)

Uno dei film più attesi tra le novità Amazon Prime Video di gennaio è sicuramente Gioco di ruolo, lungometraggio originale con Kaley Cuoco, David Oyelowo, Connie Nielsen e Bill Nighy. Emma ha un marito meraviglioso e due figli nella periferia del New Jersey, ma ha anche una vita segreta come sicaria, un segreto che suo marito David scopre quando la coppia decide di rendere più piccante il loro matrimonio con un piccolo gioco di ruolo. Disponibile in streaming dal 12 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gioco di ruolo.

Killers of the Flower Moon

Da non perdere questo primo mese del 2024 Killers of the Flower Moon, nuovo film firmato Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. È tratto dall’omonimo romanzo di David Grann ed è incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage, agli inizi degli anni ’20. In quel periodo sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, che hanno permesso a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l’attenzione di moltissimi bianchi, che desiderosi di far soldi con il petrolio iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni. Parallelamente al loro arrivo in zona si sono verificati una serie di omicidi, aventi come vittime proprio alcuni cittadini facoltosi della tribù. Essendo i morti tutti proprietari di territori in cui è stata rinvenuta la presenza del bramato “oro nero”, l’FBI decide di aprire un’indagine sui decessi sospetti. Il ranger Tom White (Jesse Plemons) viene incaricato di indagare sul caso e scovare il killer autore di tutti questi omicidi. Nelle indagini interviene anche Ernest Burkhart, giovane reduce della Grande Guerra, sposato con l’indiana Mollie (Lily Gladstone). Disponibile in streaming dal 26 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Killers of the Flower Moon.

L’ultima volta che siamo stati bambini

Chiudiamo i principali film in arrivo a gennaio 2024 su Amazon Prime Video con L’ultima volta che siamo stati bambini, diretto da Claudio Bisio e ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Estate del 1943: nonostante i tempi duri che stanno vivendo, quattro bambini mantengono la loro voglia di scoprire il mondo giocando per strada. Italo è figlio di un ricco Federale, Cosimo ha il papà che combatte al confino, Vanda è un’orfana e Riccardo è figlio di un’agiata famiglia ebrea. I loro giochi, che simulano la guerra in maniera del tutto innocente, li portano a fare un patto che li rende inseparabili. Nell’autunno dello stesso anno, Riccardo viene portato in un campo di concentramento insieme ad altri mille ebrei del Ghetto, e i suoi amici decidono di onorare il patto andando in missione per convincere i tedeschi a liberarlo. Ad accompagnarli Agnese, suora dell’orfanotrofio in cui vive Vanda, e Vittorio, fratello di Italo. Inizia così un viaggio attraverso l’Italia dilaniata dalla guerra, con una storia di spensieratezza e di desiderio di libertà vista dagli occhi dei ragazzini. Disponibile in streaming dal 30 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ultima volta che siamo stati bambini.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2024

G.I. Joe – La vendetta | 1° gennaio 2024

| 1° gennaio 2024 West Side Story – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 Harry, ti presento Sally… – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 Jurassic World – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 Venom – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 Easy Girl – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 Whiplash – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 Tutte le cose che non sai di lui – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 L’ordine del tempo – 2 gennaio 2024

– 2 gennaio 2024 The Forgiven – 15 gennaio 2024

– 15 gennaio 2024 Supercool – Strafigo per un giorno – 19 gennaio 2024

– 19 gennaio 2024 Volevo un figlio maschio – 23 gennaio 2024

– 23 gennaio 2024 Kevin James: Irregardless – 23 gennaio 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia – fino al 9 gennaio 2024

Venom – La furia di Carnage – fino al 15 gennaio 2024

Un mondo sotto social – 22 gennaio 2024

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Marry My Husband (original)

Tratta da una web novel, Marry My Husband racconta la storia di vendetta di una donna malata terminale che scopre la relazione tra il marito e la sua migliore amica. La famosa regina delle commedie romantiche Park Min Young interpreta la protagonista Kang Ji-won. Dopo aver scoperto il tradimento della sua migliore amica Jung Su-min (Song Ha Yoon) e del marito Park Min-hwan (Lee Yi Kyung), Min-hwan uccide Ji-won. Con un colpo di scena, Ji-won torna indietro di 10 anni e progetta di cambiare il suo destino con il collega Yoo Ji-hyuk (Na Inwoo). Kang Ji-won è una donna normale, che affronta le difficoltà quotidiane della sua vita domestica e lavorativa. Prendendosi cura del marito incompetente, mentre viene rimproverata dai suoceri, vive con sacrificio, solo per vedere sfruttata la sua gentilezza. Il marito, sua unica famiglia, e la sua unica amica si rivelano infedeli. Oltre a questa devastante rivelazione, Ji-won deve anche combattere contro il cancro. Fortunatamente ha una seconda possibilità ed è determinata a trasmettere il suo sfortunato destino ai due traditori. Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Marry My Husband.

Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna (original)

Da non perdere tra le novità Amazon Prime Video di gennaio 2024 Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, show basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom. Un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. I partecipanti non sono cantanti professionisti, e si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance. Lo show è condotto da Dargen D’Amico e vede la partecipazione di Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi. Disponibile in streaming dal 4 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna.

James May: Our Man in India (original)

Proseguono i viaggi in giro per il mondo di James May: dopo le prime due stagioni, dedicate a Giappone e Italia, in James May: Our Man in India il celebre conduttore affronta la sua più grande avventura: un’epopea di 3.000 miglia da costa a costa attraverso l’India, il Paese più popoloso, e forse più straordinario, del mondo. Partendo dal Mar Arabico per terminare nel Golfo del Bengala, il suo viaggio abbraccerà paesaggi incredibili, dai deserti torridi del Rajasthan alle spettacolari colline dell’Himalaya, ed esplorerà ambienti tra loro diversi, come le foreste di mangrovie del Sundarbans, o le megalopoli globali di Mumbai, Delhi e Calcutta. Disponibile in streaming dal 5 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di James May: Our Man in India.

No Activity – Niente da segnalare (original)

Da vedere tra le novità Amazon Prime Video di gennaio 2024 anche No Activity – Niente da segnalare, serie con Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi, e con la partecipazione di Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono. Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Si tratta di un adattamento del format australiano No Activity. Disponibile in streaming dal 18 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di No Activity – Niente da segnalare.

Hazbin Hotel (original)

Proseguiamo con le nuove serie TV Prime Video con Hazbin Hotel, musical comedy d’animazione per adulti creata da Vivienne Medrano. Charlie, la principessa dell’Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno. Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, apre un hotel nella speranza che i clienti facciano “check-out” in Paradiso. Mentre la maggior parte dell’Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco. Quando una potente entità nota come il “Demone della Radio” si mette in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà. Disponibile in streaming dal 19 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hazbin Hotel.

Expats (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di gennaio 2024 con Expats, serie ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014 che ha come protagoniste tre donne americane, interpretate da Nicole Kidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo. Le loro vite si intrecciano in seguito ad un’improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Nel cast anche Brian Tee e Jack Huston. Disponibile in streaming dal 26 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Expats.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Naruto: Shippuden ( stagione 3 ) – 1° gennaio 2024

( ) – 1° gennaio 2024 I Cesaroni ( stagioni 1-6 ) – 1° gennaio 2024

( ) – 1° gennaio 2024 Dragonball Z ( stagione 2 ) – 9 gennaio 2024

( ) – 9 gennaio 2024 Gundam Ms 08th Team ( stagione 1 ) – 16 gennaio 2024

( ) – 16 gennaio 2024 Gundam 0080: La guerra in tasca ( stagione 1 ) – 16 gennaio 2024

( ) – 16 gennaio 2024 Drag Den with Manila Luzon: Retribution – 18 gennaio 2024

– 18 gennaio 2024 Fairy Tail (stagione 7) – 31 gennaio 2024

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo le sette stagioni di Mad Man (fino al 14 gennaio 2024) e la prima stagione di Love Bugs (fino al 31 gennaio 2024).

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare Mr. & Mrs. Smith, Citadel: Diana, Antonia, la quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Pensati Sexy, la seconda stagione di Sono Lillo, Sul più bello – La serie e la terza stagione di Clarkson’s Farm.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Amazon anticipa il meglio del 2024: ecco film e serie TV Prime Video in arrivo