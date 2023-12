Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di gennaio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo primo mese dell’anno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a gennaio 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a gennaio 2024

Film in uscita su Netflix

Bitconned: la truffa di una criptovaluta (documentario original)

Apriamo le novità Netflix di gennaio 2024 e dunque del nuovo anno con Bitconned: la truffa di una criptovaluta, documentario trasgressivo e dal ritmo incalzante del regista Bryan Storkel. Fin da giovane, Ray Trapani aveva sempre desiderato essere un criminale. Nel 2017 il mondo dell’economia era in fermento per il boom dei bitcoin e per i truffatori non esisteva nulla di meglio delle criptovalute. Così, quando un amico gli ha proposto di creare un’apposita carta di debito, Ray ha colto l’occasione al volo. C’era solo un problema: non aveva idea di come fare. Ma grazie a falsi profili LinkedIn, al sostegno di diverse celebrità e all’insaziabile desiderio della comunità online di “arricchirsi in fretta”, Centra Tech ha presto iniziato a incassare milioni di dollari al giorno. Era tutto vero? No. Ma ha funzionato? Forse. Ray stesso guida gli spettatori attraverso gli alti e bassi del suo drammatico percorso insieme alla sua famiglia, agli ex amici e al giornalista che ha denunciato Centra Tech come la prima frode di vasta portata dell’era della criptovaluta. Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bitconned: la truffa di una criptovaluta.

La società della neve (original)

Proseguiamo con La società della neve, film diretto da Juan Antonio Bayona che racconta la vera storia del disastro aereo accaduto al volo 571 delle Forze aeree dell’Uruguay nel 1972. A bordo viaggia la squadra di Rugby nazionale diretta in Cile per una partita, ma il velivolo precipita disgraziatamente su un ghiacciaio delle Ande. 29 dei 45 passeggeri sopravvivono miracolosamente allo schianto e si trovano a dover affrontare condizioni estreme per non morire. In uno degli ambienti più ostili al mondo, il gruppo già in condizioni precarie deve ricorrere a misure estreme e disumane per restare in vita in attesa dei soccorsi. Disponibile in streaming dal 4 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La società della neve.

Lift (original)

Da non perdere a gennaio 2024 su Netflix Lift, film con Sam Worthington, Paul Anderson, Kevin Hart, Vincent D’Onofrio, Gugu Mbatha-Raw, Burn Gorman, Jean Reno e Billy Magnussen. Il film, diretto da F. Gary Gray, segue le vicende di un ladro (Kevin Hart) che viene ingaggiato dall’FBI insieme alla sua ex fidanzata per mettere a segno un colpo da centinaia di milioni di dollari, con lo scopo di sventare un attacco terroristico. I lingotti d’oro dal valore milionario viaggiano su un volo passeggeri tra Londra e Zurigo, ma la missione si rivelerà molto più difficile del previsto anche per un ladro esperto come lui. Disponibile in streaming dal 12 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lift.

60 minuti (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di gennaio 2024 lato film con 60 minuti, pellicola tedesca tra action e arti marziali. Il lottatore di arti marziali miste Octavio (Emilio Sakraya) ha solo 60 minuti per presentarsi alla festa di compleanno della figlia, altrimenti rischia di perderne per sempre l’affidamento. Ma quando abbandona un combattimento per raggiungerla, si ritrova a dover fuggire da pericolosi criminali in una corsa contro il tempo attraverso la città. Ce la farà? Potete scoprirlo in streaming dal 19 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 60 minuti.

Altri film da vedere su Netflix a gennaio 2024

Amore + Iva – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 Wonder – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 È per il tuo bene – 1° gennaio 2024

– 1° gennaio 2024 Dalle ceneri (original) – 18 gennaio 2024

Serie TV da vedere su Netflix

Un inganno di troppo (original)

Passiamo alle novità Netflix da vedere a gennaio 2024 tra le serie TV con Un inganno di troppo (Fool Me Once il titolo originale), serie con Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage e Joanna Lumley. Maya Stern cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe, ma quando installa un baby monitor per tenere d’occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto. Mentre conduce le indagini sull’omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati? La serie segue questi personaggi in un’emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un inganno di troppo.

The Brothers Sun (original)

Da non perdere questo primo mese del 2024 anche The Brothers Sun, serie Netflix con Justin Chien, Michelle Yeoh e Sam Song Li. Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso da un misterioso assassino, suo figlio maggiore nonché leggendario killer Charles “Chairleg” Sun si reca a Los Angeles per proteggere la madre Eileen e l’ingenuo fratello minore Bruce, che finora è sempre stato all’oscuro dalla verità sulla famiglia. Mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono curare le ferite causate dalla loro separazione e scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li elimini tutti. Una commedia carica d’azione e drammi familiari ideata da Brad Falchuk e Byron Wu. Disponibile in streaming dal 4 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Brothers Sun.

The Trust: riuscirai a fidarti? (reality show original)

Cambiamo genere con The Trust: riuscirai a fidarti?, reality show originale che permette di scoprire più da vicino la natura umana. Undici sconosciuti ricevono 250.000 dollari da dividere equamente. Prenderanno la parte che gli spetta oppure cercheranno di escludersi a vicenda, attratti dalla possibilità di tenere più denaro per sé? La natura umana è sottoposta a una prova estrema mentre l’avidità e la diffidenza minacciano di distruggere anche le relazioni più solide. In questo gioco tutti entrano da vincitori e tutti possono uscirne come tali, sempre che decidano di condividere. Come andrà a finire? Potete scoprirlo in streaming dal 10 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Trust: riuscirai a fidarti?.

SKAM Italia – stagione 6 (original)

Tra le serie TV Netflix da vedere tra le novità di gennaio 2024 c’è la sesta stagione di SKAM Italia, serie che tratta della vita giornaliera di alcuni studenti di un liceo di Roma, affrontando tematiche sociali tipiche dell’adolescenza. Al centro di questa nuova storia le vicende di Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con sé stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma). Tra i protagonisti di questa nuova stagione, accanto ai già citati Nicole Rossi e Andrea Palma, abbiamo Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge), Yothin Clavenzani (Munny) e Leo Rivosecchi (Beniamino). Non mancheranno inoltre gli storici protagonisti, come Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Disponibile in streaming dal 18 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di SKAM Italia.

Kübra (original)

Andiamo in Turchia con Kübra, serie TV ambientata nelle periferie di Istanbul. Gökhan cerca di mettere ordine nella propria vita per sposare la donna che ama, ma la sua ordinaria esistenza è messa sottosopra quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta “Tu sei diverso!”. Con il passare del tempo Gokhan capisce il significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato e scopre chi sia Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose ignote ed eventi imprevisti. Quando accetta il messaggio, Gökhan intraprende un percorso difficile, tra schiere di nemici e di sostenitori, finendo per partecipare a un conflitto che considera una guerra tra la luce e le tenebre. Disponibile in streaming dal 18 gennaio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Kübra.

Eredità sepolta (original)

Da non perdere tra le novità Netflix di gennaio 2024 anche l’Eredità sepolta, serie coreana con Kim Hyun-joo, Park Hee-soon e Park Byung-eun che racconta la storia di una donna che si ritrova al centro di una serie di omicidi e oscuri segreti. Un giorno, Yoon Seo-ha, che lavorava come docente part-time in un’università e non vedeva l’ora di essere nominata professore, apprende la notizia della morte di suo zio, di cui conosceva a malapena l’esistenza. Suo zio le ricorda suo padre, che aveva abbandonato lui e sua madre, ma apprende di essere l’unica erede. Non è d’accordo Kim Yeong-ho, il fratellastro di Seo-ha, che irrompe nella sala funeraria e provoca il caos, sostenendo che anche lui dovrebbe avere una parte dell’eredità. Per Seo-ha, i ricordi che voleva dimenticare tornano alla memoria, e persino incidenti inquietanti si susseguono uno dopo l’altro, causando un’ansia incontrollabile. Nel frattempo, il detective Choi Seong-jun intuisce che lo strano atteggiamento degli abitanti possa suggerire che la morte non sia stata un semplice incidente, e decide di approfondire. Il capo investigativo Park Sang-min, a cui non Seong-jun non va a genio, concentra la sua indagine su Seo-ha e Yeong-ho, che sono coinvolti nel conflitto di interessi sull’eredità, escludendo lo stesso Seong-jun. Nel frattempo la città viene nuovamente scossa da un altro omicidio. Disponibile in streaming dal 19 gennaio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Eredità sepolta.

Griselda (original)

Da vedere questo mese Griselda, miniserie originale interpretata e prodotta da Sofia Vergara e creata dallo showrunner di Narcos Eric Newman. La serie è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni ’70 e ’80, quest’ultima è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”. Nel cast anche Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito e Carolina Giraldo. Disponibile in streaming dal 25 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Griselda.

Baby Bandito (original)

Chiudiamo le novità Netflix di gennaio 2024 da guardare con Baby Bandito, serie originale ispirata alla rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014. La vita di Kevin prende una piega inaspettata quando si innamora di Génesis, una giovane privilegiata. Deciso a rischiare tutto per amore, l’appassionato skater escogita un piano audace: rubare un progetto dettagliato a un pericoloso gruppo di gangster, conosciuti come “i Macellai”, nel tentativo di sottrarre milioni di dollari che lo renderanno il fuggitivo più ricercato del paese. Kevin e Génesis infrangono tutte le regole e, braccati da ogni parte, vivono una storia d’amore intrecciata al pericolo estremo, inseguendo una vita che va oltre l’ordinario in cui la passione e il rischio culminano in un emozionante viaggio a Roma. Disponibile in streaming dal 31 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Baby Bandito.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Sei ciò che mangi: gemelli a confronto (original) – 1° gennaio 2024

(original) – 1° gennaio 2024 The Good Doctor ( stagione 6 ) – 1° gennaio 2024

( ) – 1° gennaio 2024 L’amore è cieco: Svezia (original) – 12 gennaio 2024

(original) – 12 gennaio 2024 L’amore nello spettro ( stagione 2 , original) – 12 gennaio 2024

( , original) – 12 gennaio 2024 Love Deadline: l’amore non aspetta (reality show, original) – 23 gennaio 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix a gennaio 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

