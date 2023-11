Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di quattro anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese autunnale, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a novembre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a novembre 2023

Film in uscita su Apple TV+

Fingernails – Una diagnosi d’amore (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di novembre 2023 con Fingernails – Una diagnosi d’amore, film diretto da Christos Nikou con Jeremy Allen White e Jessie Buckley. Si svolge in un futuro prossimo in cui il vero amore viene calcolato da una tecnologia capace di trovare il partner ideale. Anna e Ryan stanno insieme da anni e secondo i calcoli si tratta di un grande amore, ma la donna inizia ad avere dubbi e incertezze riguardo la metodologia, dato che i suoi sentimenti sembrano vacillare. Convinta che gli istituti che si occupano del calcolo dell’amore non siano attendibili e siano interessati al puro profitto economico, Anna decide di farsi assumere da uno di loro per scoprire la verità dall’interno. Viene inserita come assistente di Amir (Riz Ahmed), un istruttore misterioso con cui si crea un rapporto particolare. Disponibile in streaming dal 3 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fingernails – Una diagnosi d’amore.

Il Natale di Hannah Waddingham (show original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma Il Natale di Hannah Waddingham, uno speciale natalizio registrato dal vivo al The Coliseum di Londra. Vede la vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham celebrare le feste con performance musicali dei classici natalizi, e con la partecipazione di diverse guest star, tra cui Sam Ryder, Luke Evans, Leslie Odom Jr. e Phil Dunster, dell’English National Opera, del London Gay Men’s Chorus, del The Fabolous Loung Swingers e non solo. Durante lo show Hannah condividerà col pubblico il suo viaggio personale verso questo speciale e magico momento dell’anno, raccontando aneddoti e ricordi legati alle festività. La colonna sonora registrata dal vivo sarà diffusa a partire dal 22 novembre su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Disponibile in streaming dal 22 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Natale di Hannah Waddingham.

Il coniglietto di velluto (speciale original)

Da non perdere su Apple TV+ a novembre anche Il coniglietto di velluto, uno speciale basato sul classico libro per bambini di Margery Williams che celebra la bellezza dell’amore incondizionato. Quando William, 7 anni, riceve un nuovo giocattolo per Natale, scopre un amico per sempre e apre le porte di un mondo di magia. Disponibile in streaming dal 22 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il coniglietto di velluto.

Spirited – Magia di Natale, il making of (original)

Chiudiamo questa prima parte delle novità Apple TV+ da guardare a novembre 2023 con Spirited – Magia di Natale, il making of. Lo scorso anno ha debuttato Spirited – Magia di Natale, una pellicola a tema natalizio con Will Farrell e Ryan Reynolds che mescola commedia, musicale e atmosfera natalizia: una moderna interpretazione musicale del popolare racconto natalizio di Charles Dickens “Canto di Natale”, nel quale un tirchio riceve la visita di alcuni fantasmi alla vigilia di Natale. Questo mese arriva il making of del film, un dietro le quinte che promette risate e non solo. Si tratta di una sorta di documentario sulla creazione della pellicola proposta lo scorso Natale. Disponibile in streaming dal 22 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spirited – Magia di Natale.

Serie TV da vedere su Apple TV+

The Buccaneers (original)

Le novità Apple TV+ includono The Buccaneers, una serie TV ambientata alla fine dell’Ottocento che ci porta in uno scontro culturale tra Stati Uniti e Regno Unito. È basata sul romanzo incompiuto di Edith Wharton ed è composta da otto episodi. Le Buccaneer sono le figlie dei nuovi ricchi d’America: belle e indomabili, nonostante gli sforzi delle migliori istitutrici d’Inghilterra, sono in viaggio per Londra con l’obiettivo di accalappiare un aristocratico, povero di mezzi ma di classe, e realizzare il matrimonio perfetto. Disponibile in streaming dall’8 novembre 2023 con i primi tre episodi (i successivi ogni mercoledì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Buccaneers.

For All Mankind – stagione 4 (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma la quarta stagione di For All Mankind, serie TV che inizia con l’allunaggio del primo uomo sulla Luna da parte dell’Unione Sovietica e che racconta una storia alternativa dove la corsa allo spazio non è mai terminata. Negli otto anni trascorsi dagli eventi della terza stagione, Happy Valley è entrata nel nuovo millennio e ha ampliato la sua presenza su Marte trasformando gli ex nemici in partner. Nel 2003 il programma spaziale si è concentrato sulla cattura e l’estrazione di asteroidi estremamente preziosi e ricchi di minerali in grado di cambiare il futuro della Terra e di Marte. Le tensioni tra i residenti dell’estesa base internazionale aumentano. Nella quarta stagione ritornano Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu e Coral Peña (Aleida Rosales) e si affiancano ai nuovi regolari Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova. Disponibile in streaming dal 10 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di For All Mankind.

Monarch: Legacy of Monsters (original)

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters vede protagonisti due fratelli che seguono le orme del padre per svelare il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, giù nella tana del coniglio fino ad arrivare all’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell). La drammatica saga si svolge negli anni ’50 e mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa, e abbraccia tre generazioni, rivelando segreti sepolti e le conseguenze di eventi epici e sconvolgenti sulle vite di tutti. Disponibile in streaming dal 17 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters.

Slow Horses – stagione 3 (original)

Chiudiamo le novità Apple TV+ di novembre 2023 con la terza stagione di Slow Horses, serie TV adattamento del primo romanzo omonimo di Mick Herron con protagonista l’agente Jackson Lamb. Segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finisce a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5, denominato la Casa del Pantano, dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo o hanno dimostrato gravi incompetenze. Proprio qui finisce l’agente River Cartwright dopo una missione di addestramento imbarazzante. Quest’ultimo, insieme ai colleghi, è costretto a sopportare compiti noiosi e ad occuparsi perlopiù di scartoffie, mentre il loro capo, il famigerato Jackson Lamb, si aspetta che abbandonino per la frustrazione. Nella terza stagione, una relazione romantica a Istanbul minaccia di svelare un segreto sepolto dell’MI5. Quando Jackson Lamb e la sua squadra vengono trascinati nella lotta, si ritrovano coinvolti in una cospirazione che minaccia il futuro non solo del “Pantano”, ma anche dell’MI5. Già prevista anche una quarta stagione. Disponibile in streaming dal 29 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Slow Horses.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

The Morning Show (finale stagione 3, original) – 8 novembre 2023

Lezioni di Chimica (finale stagione, original) – 24 novembre 2023

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Napoleone (in uscita nei cinema il 23 novembre 2023 e prossimamente in arrivo su Apple TV+), The Family Plan (15 dicembre 2023), Criminal Record (10 gennaio 2024), Masters of the Air (26 gennaio 2024) e Argylle (2024).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

