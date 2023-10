Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia quasi quattro anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di inizio autunno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a ottobre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a ottobre 2023

Film in uscita su Apple TV+

Tiro al piccione – Ritratto di John le Carré (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di ottobre 2023 con Tiro al piccione – Ritratto di John le Carré, un documentario dedicato al celebre autore. Il documentarista premio Oscar Errol Morris alza il sipario sulla vita e la carriera dell’ex spia britannica David Cornwell, meglio conosciuto come John le Carré, autore di classici romanzi di spionaggio come La spia che venne dal freddo, La talpa e Il giardiniere tenace (The Constant Gardener). Ambientato sullo sfondo turbolento della Guerra Fredda fino ai giorni nostri, il lungometraggio attraversa sei decenni e presenta l’ultima e più schietta intervista di le Carré, punteggiata da rari filmati d’archivio e momenti sceneggiati. Un’esplorazione profondamente umana e coinvolgente dello straordinario viaggio di le Carré e della linea sottilissima che separa la realtà dalla finzione. Da non perdere per gli appassionati dei suoi romanzi e non solo. Il film è disponibile in streaming dal 20 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tiro al piccione – Ritratto di John le Carré.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Messi Meets America (docuserie original)

Gli appassionati di calcio e i fan di Lionel Messi non possono lasciarsi sfuggire Messi Meets America, una nuova docuserie originale che racconta in sei puntate il dietro le quinte del nuovo capitolo della carriera da record del calciatore argentino. Dopo i primati raggiunti tra Barcellona e Paris Saint-Germain e dopo aver vinto da protagonista la Coppa del Mondo 2022 in Qatar con la sua nazionale, Messi ha preso una decisione che ha cambiato il volto del calcio in Nord America: si è unito alla Major League Soccer ed è approdato all’Inter Miami CF. Gli episodi portano lo spettatore dietro le quinte della vita e della carriera di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, consentendogli di osservarlo condurre la sua nuova squadra verso nuovi traguardi vincenti. La docuserie consente di unirsi a Lionel Messi mentre si cimenta nella sua ultima memorabile impresa: conquistare l’America del Nord e la Major League Soccer e inaugurare una nuova era calcistica con l’Inter Miami CF. Disponibile in streaming dall’11 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Messi Meets America.

Lezioni di chimica – miniserie (original)

Una delle novità Apple TV+ di ottobre 2023 più attese è sicuramente Lezioni di chimica, serie TV ambientata negli anni ’50 che racconta la storia di Elizabeth Zott, una donna il cui sogno di diventare una scienziata si scontra con una società patriarcale. Il dramma d’ambientazione storica si basa sull’omonimo romanzo di successo di Bonnie Garmus. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio in cui lavora, accetta di condurre un programma televisivo di cucina e decide di insegnare alle casalinghe trascurate del Paese, e agli uomini che improvvisamente ascoltano, molto più di semplici ricette. Dal candidato a sette Emmy Lee Eisenberg (The Office) e interpretata dal premio Oscar Brie Larson, è composta da otto episodi. Nel cast anche Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker e Thomas Mann. Disponibile in streaming dal 13 ottobre 2023 con i primi due episodi (poi uno ogni venerdì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lezioni di chimica.

The Enfield Poltergeist (docuserie)

Da vedere questo mese, soprattutto per gli amanti dell’horror e del paranormale, The Enfield Poltergeist, docuserie incentrata sul presunto caso di attività paranormale avvenuto tra l’estate 1977 e 1978 e Enfield, a nord di Londra. La vicenda ha ispirato opere come il popolare film horror The Conjuring – Il caso Enfield. In una casa popolare dei sobborghi di Londra, sono stati denunciati strani fenomeni che colpivano soprattutto le due giovani componenti della famiglia Hodgson, ossia Margaret (13 anni) e Janet (11). Le due hanno iniziato a notare mobili e sedie che si spostavano senza apparente motivo, ma anche rumori forti e voci terrificanti: pare che siano state diverse persone ad assistere a questi strani fenomeni, e alcuni testimoniano anche la levitazione delle stesse ragazzine. La docuserie torna sulla vicenda in modo inedito, ricostruendo in studio tutto il setting degli avvenimenti e utilizzando 250 ore di registrazioni originali e interviste a chi ha vissuto la vicenda in prima persona. Da non perdere per gli amanti del genere. Disponibile in streaming dal 27 ottobre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Enfield Poltergeist.

La collezione maledetta (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di ottobre 2023 da vedere con La collezione maledetta, una serie di animazione per tutta la famiglia con Andre Robinson, Gabrielle Nevaeh e Lyric Lewis. Una misteriosa maledizione trasforma in pietra Alex Vanderhouven. Decisi a salvarlo, la moglie e i figli si ritrovano a vivere avventure da brivido per restituire gli antichi reperti rubati da un antenato. La nuova serie è disponibile in streaming dal 27 ottobre 2023.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

The Morning Show (nuovi episodi stagione 3, original)

The Changeling – Favola di New York (finale di stagione, original) – 13 ottobre 2023

Invasion (finale di stagione, original) – 25 ottobre 2023

Still Up (finale di stagione, original) – 27 ottobre 2023

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Fingernails – Una diagnosi d’amore (3 novembre 2023), la quarta stagione di For All Mankind (10 novembre 2023), Monarch: Legacy of Monsters (17 novembre 2023), la terza stagione di Slow Horses (1° dicembre 2023), Napoleone (prossimamente) e Argylle (2024).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

