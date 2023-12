Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di quattro anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese natalizio, che vede poche ma interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a dicembre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a dicembre 2023

Film in uscita su Apple TV+

The Family Plan (original)

Le novità Apple TV+ di questo mese di dicembre non risultano particolarmente numerose, ma sono capeggiate da The Family Plan, nuovo film che mischia azione e commedia con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan. Diretto da Simon Cellan Jones, racconta la storia di Dan Morgan, un talentuoso venditore di auto che adora vivere nella sua tranquilla casa in periferia insieme alla sua amata moglie e ai loro tre figli. Alcuni decenni prima, Dan aveva però un altro lavoro decisamente meno tranquillo: era un killer d’élite del governo, a cui venivano affidati gli omicidi di soggetti pericolosi e letali per il mondo. Adesso che ha cambiato vita, il suo passato torna a perseguitarlo quando alcuni suoi vecchi nemici riescono a rintracciarlo. Dan è costretto quindi a prendere sua moglie, che ignora completamente chi fosse prima suo marito, la figlia maggiore arrabbiata con il mondo, il figlio adolescente fissato con i videogiochi e il minore di dieci, per intraprendere un viaggio improvvisato attraverso il Paese. La meta di questa gita fuori porta è Las Vegas, ma Dan non ha informato la sua famiglia del vero motivo della partenza. Determinato a proteggere i suoi cari, l’uomo finge di regalare ai suoi familiari la vacanza che sognavano da tempo. Al tempo stesso, Dan deve tornare a sfruttare quelle sue abilità che da tempo non metteva in atto, cercando di non rivelare la sua precedente identità ai suoi cari. Ci riuscirà? Potete scoprirlo in streaming dal 15 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Family Plan.

Serie TV da vedere su Apple TV+

John Lennon: Murder Without a Trial (docuserie)

Le novità Apple TV+ da vedere a dicembre 2023 includono John Lennon: Murder Without a Trial, docuserie che promette uno sguardo più completo sulla morte dell’ex membro dei Beatles. La docuserie in tre parti vuole fare luce sulla vita e sull’omicidio della star della musica: narrata dal vincitore dell’Emmy Kiefer Sutherland, indagherà sulla vicenda attraverso interviste esclusive, testimoni oculari e foto inedite della scena del crimine, soffermandosi anche sulla condanna di Mark David Chapman, assassino reo confesso. Un esame più approfondito dell’omicidio di John Lennon che nel 1980 ha scioccato e rattristato il mondo. In virtù del Freedom of Information Act, la produzione ha ottenuto libero accesso alle informazioni detenute dal Dipartimento di Polizia di New York, dalla Commissione per la libertà vigilata e dall’ufficio del Procuratore Distrettuale. La docuserie include interviste esclusive mai rilasciate prima ad alcuni degli amici più stretti di Lennon, che rivelano dettagli scioccanti del suo omicidio, ma anche agli avvocati difensori, agli psichiatri, ai detective e ai procuratori di Chapman. Prodotta dal team di 72 Films, vincitore di un BAFTA e di un Emmy, e diretta da Nick Holt e Rob Coldstream. Disponibile in streaming dal 6 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di John Lennon: Murder Without a Trial.

Un Natale da Charlie Brown (speciale)

Nel catalogo natalizio di quest’anno c’è spazio anche per l’intramontabile Charlie Brown con un amatissimo speciale dei Peanuts diretto da Bill Melendez: Un Natale da Charlie Brown. Charlie è deluso dal consumismo natalizio e si reca al chiosco psichiatrico di Lucy per chiedere consigli su come annullare la sua depressione. La sedicente psichiatra comprende che Charlie ha bisogno di uno scopo e fa sì che diventi il regista della recita natalizia della band. Riuscirà a convincere i suoi amici che la recitazione è meglio del ballo, a trovare l’albero perfetto e a scoprire il significato profondo del Natale? Lo speciale è disponibile in streaming dal 16 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un Natale da Charlie Brown.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Rana e Rospo (episodio di Natale, original) – 1° dicembre 2023

(episodio di Natale, original) – 1° dicembre 2023 L’Isola delle Forme (nuovi episodi) – 1° dicembre 2023

(nuovi episodi) – 1° dicembre 2023 I tuoi amici Sago Mini (nuovi episodi, original) – 22 dicembre 2023

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Napoleone (uscito nei cinema il 23 novembre 2023 e prossimamente in arrivo su Apple TV+), Criminal Record (10 gennaio 2024), Masters of the Air (26 gennaio 2024), Argylle (2024) e The Dynasty: New England Patriots (16 febbraio 2024)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

