Quali sono i migliori film su Apple TV+? Il catalogo del servizio di streaming di Apple include perlopiù contenuti originali e la selezione può rivelarsi piuttosto impegnativa. Abbiamo comunque provato a rispondere alla domanda focalizzandoci solo sui titoli molto recenti.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori film su Apple TV+ da vedere, considerando quelli più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 10 film da non perdere, ma non c’è un ordine di preferenza o una classifica. Considerate che il catalogo è in continuo aggiornamento, con l’arrivo di nuovi contenuti praticamente tutti i mesi e in certi casi con la rimozione di alcuni di essi (a volte i film vengono rimossi e magari reintegrati mesi più tardi, ma questo non riguarda solitamente quelli originali): proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 dei film su Apple TV+.

I migliori film su Apple TV+: la nostra selezione

Finch (original)

Apriamo la nostra selezione dei migliori film su Apple TV+ con Finch, pellicola che vede protagonista Tom Hanks. Un ingegnere robotico è tra i pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha reso il mondo una landa desolata, e vive da dieci anni in un bunker sotterraneo. L’uomo forma una curiosa famiglia insieme a un robot e a un cane, ma ora ha una missione importante: vuole fare in modo che l’amato quattro amico a quattro zampe continui a essere accudito quando non ci sarà più.

Cast: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Samira Wiley, Laura Harrier, Skeet Ulrich, regia di Miguel Sapochnik. Durata: 115 minuti.

Finch, il trailer ufficiale

Boys State (original)

Proseguiamo coi migliori film Apple TV+ con un’altra pellicola originale: Boys State. Si tratta di un docu-film diretto e prodotto da Jesse Moss e Amanda McBaine che racconta un insolito esperimento: per una settimana circa mille diciassettenni maschi del Texas si riuniscono per provare a creare da zero un governo rappresentativo. I registi analizzano da vicino le crescenti tensioni che emergono, puntando i riflettori su ragazzi come Ben, ultraconservatore e fan di Reagan, e Steven, progressista figlio di immigranti messicani, regalando un complesso ritratto della mascolinità moderna statunitense e le divisioni politiche che caratterizzano il Paese. Vincitore del Gran premio della giuria al Sundance Film Festival 2020.

Regia di Jesse Moss e Amanda McBaine. Durata: 109 minuti.

Boys State, il trailer ufficiale

Greyhound – Il nemico invisibile (original)

Torniamo in compagnia di Tom Hanks con Greyhound – Il nemico invisibile, film tratto dal romanzo del 1955 The Good Shepherd di Cecil Scott Forester. Ambientato nei primi giorni dopo il coinvolgimento degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale al fianco della Gran Bretagna, racconta la storia di Ernest Krause, comandante della Marina statunitense alle prese con gli U-Boot tedeschi: l’uomo deve proteggere un convoglio di 37 navi cariche di truppe e rifornimenti in una pericolosa missione attraverso l’Atlantico. La pellicola è ispirata agli avvenimenti della cosiddetta Battaglia dell’Atlantico.

Cast: Tom Hanks, Stephen Graham, Rob Morgan, Elisabeth Shue, regia di Aaron Schneider. Durata: 91 minuti.

Greyhound – Il nemico invisibile, il trailer ufficiale

Il canto del cigno (original)

Proseguiamo la nostra top 10 con Il canto del cigno – Swan Song, film con protagonista Mahersala Ali ambientato in un prossimo futuro. Un uomo con una malattia terminale, Cameron, viene posto di fronte a un’importante scelta: deve decidere se clonarsi o lasciare per sempre la famiglia e la moglie incinta, Poppy. Un viaggio intenso ed emozionante, durante il quale Cameron impara molto più di quello che avrebbe mai potuto immaginare sulla vita e sull’amore.

Cast: Mahershala Ali, Glenn Close, Naomie Harris, Awkwafina, regia di Benjamin Cleary. Durata: 111 minuti.

Il canto del cigno, il trailer ufficiale

Macbeth (original)

Da vedere su Apple TV+ anche Macbeth (The Tragedy of Macbeth il titolo originale), film sbarcato sul catalogo della piattaforma nel mese di gennaio 2022 e subito apprezzato dalla critica. Si tratta di un adattamento cinematografico della celebre tragedia di William Shakespeare, che racconta la sanguinosa ascesa al trono di Scozia di Macbeth: una storia di omicidio, follia, ambizione e astuzia. Tra i protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand. Un film da non perdere.

Cast: Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Alex Hassell, regia di Joel Coen. Durata: 105 minuti.

Macbeth, il trailer ufficiale

The Banker (original)

Da non perdere su Apple TV+ anche The Banker, film ispirato a fatti realmente accaduti con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson. Negli anni ’60, in un clima dominato dal forte pregiudizio razziale, due abili imprenditori afroamericani nominano a capo dell’azienda un bianco della classe operaia, continuando a lavorare in incognito fingendosi autista e custode. Come segno di protesta nei confronti del sistema, mettono in atto un rischioso piano che punta all’acquisizione di una banca, con lo scopo di elargire prestiti anche ai cittadini di colore.

Cast: Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Nia Long, Jessie Usher, regia di George Nolfi. Durata: 120 minuti.

The Banker, il trailer ufficiale

The Velvet Underground (original)

Nella nostra selezione dei migliori film Apple TV+ abbiamo incluso The Velvet Underground, un documentario che racconta il dietro le quinte dell’omonimo e famosissimo gruppo rock. Attivo tra il 1964 e il 1973 e nato dall’incontro tra Lou Reed e John Cale, il gruppo divenne pioniere per diversi generi che sarebbero poi entrati nella storia. Il regista Todd Haynes mostra come il gruppo sia diventato un punto di riferimento culturale, passando attraverso interviste approfondite con i principali protagonisti dell’epoca, performance inedite e una ricca collezione di registrazioni. Da non perdere per gli amanti della musica e del rock and roll.

Regia di Todd Haynes. Durata: 120 minuti.

The Velvet Underground, il trailer ufficiale

Palmer (original)

Dopo 12 anni passati in carcere, l’ex stella del football Eddie Palmer (Justin Timberlake) tenta di rifarsi una vita e trova lavoro come addetto alle pulizie nello stadio dove giocava un tempo. Mentre prova a rimettersi in piedi, l’uomo stringe un’improbabile amicizia con Sam, un ragazzo con una famiglia travagliata alle spalle che viene etichettato come “strano” da adulti e coetanei. Il passato di Eddie riaffiora, minacciando di rovinare la sua nuova vita.

Cast: Justin Timberlake, Juno Temple, Alisha Wainwright, June Squibb, Ryder Allen, regia di Fisher Stevens. Durata: 110 minuti.

Palmer, il trailer ufficiale

Come from Away (original)

Gli amanti dei musical non possono certamente perdersi Come from Away, registrazione integrale dell’omonimo musical di Irene Sankoff e David Hein (vincitore del Tony Award) ripreso dal vivo a Broadway. Ispirato a una storia vera, racconta di 7000 persone costrette ad atterrare all’aeroporto di Gander, piccola cittadina del Canada, dopo che lo spazio aereo statunitense viene chiuso con gli attentati dell’11 settembre 2001. I cittadini si organizzano per accogliere gli “sfollati”, instaurando un grande rapporto di amicizia e solidarietà.

Cast: Petrina Bromley, Jenn Colella, De’Lon Grant, Joel Hatch, Tony LePage, Jim Walton, regia di Christopher Ashley. Durata: 106 minuti.

Come from Away, il trailer ufficiale

CODA (original)

Chiudiamo la top 10 dei migliori film su Apple TV+ con CODA – I segni del cuore, remake del film francese La famiglia Bélier (2014) con un cast di attori non udenti. Ruby, 17 anni, è l’unico membro udente della famiglia, e aiuta genitori e fratello con gli affari. Al liceo entra a far parte del coro e scopre la passione per il canto; incoraggiata dal suo maestro a prendere in considerazione la scuola di musica, la ragazza viene messa di fronte a una difficile decisione: continuare ad aiutare la sua famiglia oppure perseguire il suo obiettivo e coltivare il suo amore per la musica.

CODA, il trailer ufficiale

Questi erano dunque i 10 migliori film su Apple TV+ secondo noi, relativamente al periodo recente. Fateci sapere i vostri preferiti e quali per voi sono da vedere assolutamente sul servizio di streaming targato Apple nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

