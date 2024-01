Quali sono le novità da vedere a gennaio 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a gennaio 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Fast X

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di gennaio 2024 con Fast X, atteso decimo capitolo della popolarissima ed esageratissima saga con Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Insieme alla sua famiglia si ritrova anche questa volta alle prese con una rischiosa avventura a bordo di auto velocissime. Dopo averne passate tante e aver sconfitto con sagacia e grande coraggio ogni nemico che hanno incontrato sulla loro strada, adesso la famiglia di Toretto deve affrontare un avversario che si rivelerà essere più spietato di tutti i precedenti. Riemerso dal passato e assetato di vendetta, Dante (Jason Momoa) è determinato a distruggere la famiglia, facendo fuori componente dopo componente. Dante è il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes, che tempo addietro Dom e la sua famiglia hanno ucciso. Dopo aver trascorso gli ultimi dodici anni a mettere su un piano, ora Dante è tornato per vendicarsi: una famiglia per una famiglia. Toretto e i suoi alleati viaggeranno da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide, pur di fermare Dante. Dom, però, non immagina che l’obiettivo finale del folle piano del figlio di Reyes non è lui, ma suo figlio di 8 anni. Disponibile dal 1° gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fast X.

L’ordine del tempo

Tra i film da vedere questo mese su NOW e Sky c’è L’ordine del tempo, lungometraggio diretto da Liliana Cavani con Alessandro Gassman, Claudia Gerini ed Edoardo Leo. Racconta la storia di un gruppo di amici di vecchia data, che ogni anno si ritrovano tutti insieme in una villa sul mare per festeggiare il compleanno di uno di loro. Durante i festeggiamenti la comitiva apprende una notizia terribile: il mondo, così come lo conosciamo, potrebbe finire nel giro di poche ore. Il lasso di tempo che li separa dall’apocalisse sembra passare in modo diverso, talvolta veloce e altre volte eterno, mentre il gruppo di amici affronta le sue ultime ore in una notte estiva che cambierà per sempre le loro vite. Disponibile dal 2 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ordine del tempo.

Book Club – Il capitolo successivo

Da non perdere a gennaio 2024 Book Club – Il capitolo successivo, sequel del film del 2018 diretto sempre da Bill Holderman. Racconta come il gruppo migliori amiche, formato da Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen), Diane (Diane Keaton) e Carol (Mary Steenburgen), parta finalmente per quel viaggio di sole donne che ha a lungo rimandato. Le quattro amiche portano il loro club del libro in Italia, ma quella che doveva essere una vacanza rilassante si trasforma ben presto in un’avventura in giro per l’Europa, quando qualcosa inizia ad andare storto e vengono rivelati alcuni segreti. Vivian, Sharon, Diane e Carol vivranno un’esperienza che capita una volta sola nella vita. Nel cast anche Andy Garcia, Giancarlo Giannini, Don Johnson e Vincent Riotta. Disponibile dal 6 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Book Club – Il capitolo successivo.

La casa del padre

Da vedere questo mese La casa del padre (The Marsh King’s Daughter il titolo originale), pellicola che racconta la storia di Helena (Daisy Ridley), una donna apparentemente comune e tranquilla con una vita normale: ha un marito affettuoso e premuroso, una figlia molto bella e un lavoro che la tiene impegnata. Helena nasconde però un grande segreto: quando era adolescente, sua madre è stata rapita e rinchiusa in una baita remota, sita tra i monti e i folti boschi canadesi. Sono trascorsi vent’anni da quell’orribile evento e, nonostante la donna abbia celato la sua rabbia e la voglia di vendetta, questi sentimenti ritornano a galla quando il colpevole del rapimento, suo padre, evade dal carcere. Helena si mette subito sulle sue tracce, sicura che sia l’unica in grado di scovarlo e pronta finalmente a ottenere la sua agognata vendetta. Disponibile dall’8 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La casa del padre.

I Delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri, La girata e Sopra la panca (original)

La novità più attesa di questo mese di gennaio 2024 su NOW e Sky è probabilmente costituita dai nuovi capitoli de I Delitti del Barlume (Il pozzo dei desideri, La girata e Sopra la panca), che vedono ancora alla regia Roan Johnson e Milena Cocozza. Confermato anche il ricco cast, composto da Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi, affiancato stavolta da guest star d’eccezione come Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi. Torna l’estate a Pineta e con lei risate e indagini. Il padrone di casa di Massimo, Beppe e Tizi viene trovato morto in un pozzo; loro rischiano di rimanere senza casa e Pasquali la bancarotta. C’è un incidente durante una battuta di caccia e la Fusco non ci vede chiaro mentre il sindaco Pasquali, per far fronte ai debiti del Comune, multa tutta Pineta scatenando le ire di tutti. L’accoltellamento di un imprenditore vede coinvolto il padre della Tizi, preda delle amnesie. Ma sarà davvero stato lui? Una valigetta piena di soldi sembra essere la risposta a tutto, anche ai debiti di Pasquali, mentre al BarLume si svolge un improvvisato concerto di Orietta Berti con i bimbi e Beppe a fare da coro. I Delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri è disponibile dal 12 gennaio 2024; I Delitti del BarLume – La girata è disponibile dal 19 gennaio 2024, mentre I Delitti del BarLume – Sopra la panca è disponibile dal 26 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale delle nuove storie de I Delitti del BarLume.

Renfield

Cambiamo completamente genere con Renfield, commedia horror diretta da Chris McKay che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula. Racconta la storia di Renfield (Nicholas Hoult), lo scagnozzo del conte Dracula. Dopo secoli trascorsi a servire il suo padrone, procurandogli vittime con cui sfamarsi e ubbidendo a ogni suo ordine, decide di abbandonare questa vita e iniziarne una nuova nella moderna New Orleans. Qui si innamora di un vigile urbano di nome Rebecca Quincy (Awkwafina) dal carattere molto deciso e sempre arrabbiata. Ma è davvero così facile liberarsi di Dracula? Prima di dire addio per sempre al suo spregevole incarico di servitore, l’uomo dovrà capire come liberarsi della co-dipendenza da Dracula. Ci riuscirà? Potete scoprirlo dal 15 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Renfield.

A Thousand and One

Le novità NOW e Sky On Demand di gennaio 2024 includono A Thousand and One, dramma diretto da AV Rockwell con Teyana Taylor, William Catlett, Aaron Kingsley Adetola e Aven Courtney. Racconta la storia di Inez, una donna determinata, molto leale, impetuosa, e dallo spirito libero che vive a New York e fa la parrucchiera. Ha dovuto dare in affidamento suo figlio Terry, che ora ha sei anni, ma lo va a trovare spesso per sapere come sta. Non potendo più stare lontano da lui, un giorno decide di rapirlo. Terry è contento di stare con sua madre e lega subito con Lucky, il compagno della donna. Le loro vite cambiano radicalmente, e i due si aggrappano l’uno all’altro: madre e figlio ritrovano il senso di casa, la propria identità e una stabilità. Gli anni passano e Terry diventa un adolescente intelligente e brillante negli studi. Sua madre sogna per lui un avvenire sereno e lontano dalla strada, ma il segreto all’origine della loro travagliata storia familiare sembra voler riemergere prepotentemente. Disponibile dal 21 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Thousand and One.

Campioni

Woody Harrelson è il protagonista di Campioni, commedia diretta da Bobby Farrelly che lo vede nei panni di un ex allenatore di basket di una lega minore. Dopo una serie di passi falsi, l’uomo si ritrova di fronte a un tribunale, che gli toglie ogni incarico e gli affida la gestione di una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Sebbene Marcus ritenga che questi giocatori siano impossibili da allenare e che forse il suo compito sia solo quello di farli sentire uniti come una squadra, ben presto deve ricredersi. L’allenatore si rende conto che, nonostante i suoi dubbi, questa squadra può andare più lontano di quanto avesse mai immaginato. Non solo questi ragazzi impareranno le regole del basket, ma avranno molto da insegnare allo stesso Marcus: insieme creeranno qualcosa di davvero speciale. Disponibile dal 22 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Campioni.

Io Capitano

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand da guardare a gennaio 2024 lato film con Io Capitano, pellicola diretta da Matteo Garrone. Narra la storia di due giovani, Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio per raggiungere l’Europa. La loro diventa un’odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia. Disponibile dal 29 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Io Capitano.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a gennaio 2024

La casa degli oggetti – 5 gennaio 2024

– 5 gennaio 2024 La maledizione della Queen Mary – 10 gennaio 2024

– 10 gennaio 2024 Hometown – La strada dei ricordi – 27 gennaio 2024

Questo mese tra le Collection abbiamo Fast & Furious (dal 1° al 12 gennaio 2024), Arma Letale (13 e 14 gennaio 2024), Clint Eastwood (dal 15 al 21 gennaio 2024), The Karate Kid (dal 22 al 24 gennaio 2024), Settimana della Memoria (dal 25 al 28 gennaio 2024) e Rambo (dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

True Detective: Night Country – stagione 4

Una delle novità più attese da vedere a gennaio 2024 su NOW e Sky è la quarta stagione di True Detective, denominata True Detective: Night Country. Nei nuovi episodi della celebre serie antologica firmata HBO, partita nel 2014 con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, vediamo protagoniste Jodie Foster e Kali Reis. Ennis, Alaska: nei giorni precedenti al Natale, in cui ha inizio una lunga notte invernale, qualcosa di misterioso sta per accadere: gli otto uomini che si occupano della gestione di una stazione di ricerca spariscono senza lasciare traccia. Sul caso interviene la detective Liz Danvers, che si trova costretta a collaborare con Evangeline Navarro e ad affrontare i loro personali “demoni” sepolti nel passato. Riusciranno a venirne a capo? Potete scoprirlo dal 15 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di True Detective: Night Country.

Le indagini di Sister Boniface – stagione 2

Proseguono con la seconda stagione Le indagini di Sister Boniface, serie britannica creata da Jude Tindall e spin-off della serie Padre Brown. Nell’Inghilterra degli anni ’60, Boniface (Lorna Watson) è una suora cattolica del convento di St. Vincent, situato nella città immaginaria di Great Slaughter, nelle Cotswolds. Oltre ad adempiere i suoi doveri religiosi all’interno del convento, la suora produce vino e ha un dottorato di ricerca in scienze forensi: questo le consente di collaborare come consulente scientifico della polizia locale per alcune indagini. Anche la seconda stagione è composta da 10 episodi. Disponibile dal 24 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Le indagini di Sister Boniface.

La Favorita del Re – miniserie

Chiudiamo le novità NOW e Sky On Demand da non perdere a gennaio 2024 con La Favorita del Re (Diane de Poitiers), miniserie belga-francese che narra le vicende della vita di Diana di Poitiers (interpretata da Isabelle Adjani), celebre amante di Enrico II (Hugo Becker). Nei 200 minuti (circa) di durata, tratta le vicende salienti della vita di Diana, nobildonna francese vissuta nel XVI secolo celebre non solo per la sua bellezza, ma anche per la grande influenza politica sugli affari del regno. Disponibile dal 31 gennaio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Favorita del Re (V.O.).

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

NCIS: Los Angeles ( stagione 14 ) – 1° gennaio 2024

( ) – 1° gennaio 2024 S.W.A.T. ( stagione 6 ) – 4 gennaio 2024

( ) – 4 gennaio 2024 Irish Crime ( episodi 2×05 in avanti) – 9 gennaio 2024

( in avanti) – 9 gennaio 2024 L’amore e la vita – Call the Midwife (stagione 9) – 13 gennaio 2024

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a gennaio 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

