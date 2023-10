Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di dare il benvenuto a iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1, tvOS 17.1 e macOS 14.1 Sonoma, rilasciati in forma stabile appena 24 ore fa, che Apple passa già oltre, inaugurato il secondo ciclo di sviluppo intermedio per tutti i propri sistemi operativi, mobili e non, di nuova generazione.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato agli sviluppatori registrati le beta 1 di iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma, nuovi aggiornamenti intermedi che dovrebbero arrivare, in forma stabile, tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno.

Apple inaugura il secondo ciclo di sviluppo intermedio dei nuovi OS

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 2 dei vari iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma; si tratta, per tutti i sistemi operativi di nuova generazione della mela morsicata, del secondo ciclo di sviluppo intermedio, fondamentale per aggiungere alcune funzionalità annunciate ma non ancora implementate e per correggere i bug emersi dalle versioni stabili più recenti.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, inizio di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nella parte finale dell’autunno (basandoci su quanto fatto lo scorso anno, iOS 16.2 venne rilasciato il 13 dicembre 2022).

Prima di andare avanti, però, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche nuove versioni in anteprima per alcune “vecchie” versioni di macOS (si tratta di aggiornamenti minori) e per la suite Xcode:

Release Candidate di macOS 13.6.2 Ventura (tramite la build 22G417 )

) Release Candidate di macOS 12.7.2 Monterey (tramite la build 21G925 )

) Beta 2 di Xcode 15.1 (tramite la build 15C5028h)

Beta 1 di iOS 17.2 e iPadOS 17.2

La prima build in anteprima del secondo aggiornamento intermedio di iOS, al momento disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPad compatibili, è la 21C5029g (sostituisce la 21B74/21B80 rilasciata come versione stabile di iOS 17.1 nella serata del 25 ottobre).

Nello specifico di iOS 17.2, la build che porta con sé la beta 1 ha un peso di 6,26 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.1). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build ha una classificazione “g”.

Beta 1 di macOS 14.2 Sonoma

La prima build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS è la 23C5030f (sostituisce la 23B74 rilasciata come versione stabile di macOS 14.1 Sonoma): stando alla classificazione della stabilità della build, partiamo da una lettera “f”; almeno sulla carta, siamo lontani dalla stabilità.

Beta 1 di watchOS 10.2

La prima build in anteprima della prossima versione intermedia di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21S5331f (e sostituisce la 21S67 rilasciata versione stabile di watchOS 10.1).

È interessante notare che stavolta non cambia la prima lettera nel codice della build (resta “S”): questo potrebbe configurare questo come un aggiornamento “minore”, precludendo l’arrivo di nuove funzionalità durante il ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “f”.

Beta 1 di tvOS 17.2 e audioOS 17.2

La prima build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21K5330g (sostituisce la 21K69 rilasciata come versione stabile di tvOS 17.1).

Come per watchOS 17.2, anche in questo caso non cambia la prima lettera del codice della build (resta “K”) e quindi potremmo non assistere all’arrivo di nuove funzionalità durante il ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “g”.

Novità emerse durante questo ciclo di sviluppo

Come di consueto, soprattutto nei primi cicli intermedi di sviluppo, Apple arricchisce i propri sistemi operativi di nuove funzionalità e va aggiungendo tutte quelle funzionalità annunciate in fase di presentazione ma non ancora disponibili al momento del lancio. In questa sezione proveremo a riportarle man mano che “sbucheranno fuori”, dividendole per sistema operativo. Vi anticipiamo subito, però, che non vi è ancora traccia della nuova app Journal.

Le novità della beta 1 di iOS 17.2

Già con la beta 1 di iOS 17.2, emergono i lavori in corso per nuove funzionalità che verranno introdotte in futuro (forse già prima del rilascio in forma stabile), novità per le funzionalità già annunciate ma non ancora implementate, miglioramenti a funzionalità già esistenti e anche qualche stranezza.

Debutta l’app Journal

Con la beta 1 di iOS 17.2, fa il suo debutto ufficiale l’app Journal (Diario), una novità annunciata da Apple in fase di presentazione (lo scorso 5 giugno) ma mai effettivamente implementata in una build di iOS 17 fino a oggi.

L’app sfrutta il machine learning on-device per fornire all’utente suggerimenti personalizzati per la scrittura, selezionati in base all’attività recente. L’app Journal utilizza notifiche programmate per creare una routine di scrittura giornaliera. Apple ha garantito la privacy dell’utente attraverso la crittografia end-to-end e l’elaborazione on-device. Inoltre, Apple ha rilasciato un’API dedicata, chiamata Journaling Suggestions, per aggiungere i suggerimenti di scrittura alle app di terze parti.

Quest’app (prima immagine della galleria sottostante via @iSWUpdates su X) dovrebbe arrivare per tutti assieme a iOS 17.2, presumibilmente a dicembre 2023.

Nuova opzione per il tasto azione degli iPhone 15 Pro

Grazie alla segnalazione dell’account @iSWUpdates su X, veniamo a conoscenza del fatto che, con la beta 1 di iOS 17.2, Apple abbia aggiunto una nuova opzione per personalizzare il tasto azione, esclusivo degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Come potete vedere dalla seguente immagine, la nuova opzione è “Traduci” e permette di “Tradurre frasi o tenere una conversazione con qualcuno in un’altra lingua”. Quando si abilita la funzionalità tramite il tasto azione, compare un’attività in tempo reale sulla Dynamic Island (via XDA).

Arriva la “iMessage Contact Key Verification”

Alla fine dello scorso anno, Apple ha annunciato tre novità in ambito di sicurezza, due delle quali sono state introdotte nei vari cicli di sviluppo intermedi di iOS 16. All’appello, manca ancora la funzionalità iMessage Contact Key Verification che, dopo essersi mostrata di sfuggita durante il ciclo di sviluppo di iOS 16.6, è scomparsa dai radar.

Questa soluzione, pensata da Apple per garantire un livello di protezione rispetto alla normale crittografia end-to-end e far sì che gli utenti (soprattutto di determinate categorie come giornalisti, attivisti per i diritti umani o coloro che lavorano per le autorità governative) possano essere certi di stare inviando messaggio soltanto a soggetti “verificati”, è ora disponibile con la beta 1 di iOS 17.2 (via Aaron Zollo su X e XDA).

Per abilitare la funzionalità è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Account > Contact Key Verification” e abilitare l’apposito switch. Questa novità è presente anche nella beta 1 di macOS 14.2 Sonoma.

Nuovi widget per le app Meteo e Orologio

Con la beta 1 di iOS 17.2, Apple ha aggiunto quattro nuovi widget (via 9to5Mac). L’app Orologio guadagna un semplice widget che mostra l’orario in formato digitale (è la prima volta che Apple un widget per l’orologio che non sia analogico).

L’app Meteo, invece, ne guadagna ben tre: questi si chiamano Dettagli (mostra possibilità di precipitazioni, indice UV, vento e indice della qualità dell’aria), Previsioni giornaliere (mostra le previsioni meteo attuali e per i giorni a seguire su una specifica località), Alba e tramonto (mostra informazioni su quando, in una specifica posizione, ci si avvicina all’alba o al tramonto).

Ci sono due novità per l’app Apple Music

Con la beta 1 di iOS 17.2 ci sono due novità per l’app Apple Music: si tratta di funzionalità già annunciate ma non ancora rese disponibili (via XDA).

La prima corrisponde alle playlist collaborative che consentono a più utenti di aggiungere (o rimuovere) brani da una playlist “di gruppo”. La seconda è una playlist auto-generata in base ai brani preferiti dell’utente.

Più personalizzazione per le Memoji

Le memoji, l’avatar dell’utente sui dispositivi Apple, guadagnano nuove possibilità di personalizzazione con la beta 1 di iOS 17.2 (via XDA): nello specifico, l’utente può ora modificare l’aspetto della vita, del busto, delle spalle e delle braccia del proprio avatar.

C’è la colorazione arcobaleno per il proprio nome sul poster di contatto

La beta 1 di iOS 17.2 aggiunge una nuova possibilità per modificare il poster di contatto, una delle novità dell’app Contatti (via XDA): gli utenti possono scegliere la colorazione arcobaleno per il proprio nome quando creano il poster di contatto.

iOS 17.2 conferma l’esistenza della funzionalità di aggiornamento in Store

Stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5Mac, l’SDK della beta 1 di iOS 17.2 fornito da Apple assieme all’ultima beta di Xcode 15.1 conferma ciò che era stato anticipato da Mark Gurman una decina di giorni fa.

Il colosso di Cupertino potrà presto aggiornare gli iPhone in negozio, da sigillati, prima della vendita: l’aggiornamento dovrebbe avvenire in modalità wireless, posizionando la confezione dello smartphone su un apposito dispositivo esterno (ciò è dimostrato dai nuovi framework FactoryOTALogger, FactoryOTANetworkUtils e FactoryOTAWifiUtils).

Questa nuova funzionalità consentirà ad Apple di evitare problematiche come quella incorsa subito dopo il lancio degli iPhone 15: al day one, infatti, il colosso di Cupertino ha dovuto rilasciare un aggiornamento critico per correggere un bug che si presentava durante la configurazione del nuovo iPhone.

Novità minori della beta 1 di iOS 17.2

Oltre a tutte quelle fin qui analizzate, la beta 1 di iOS 17.2 porta con sé altre due novità “minori”:

App Libri : c’è la nuova opzione “Dissolvenza rapida” quando si sfogliano le pagine.

: c’è la nuova opzione “Dissolvenza rapida” quando si sfogliano le pagine. App Messaggi: arriva una funzionalità annunciata alla WWDC ma mai resa disponibile; con la beta 1 di iOS 17.2 possibile reagire ai messaggi utilizzando qualsiasi sticker o emoji; basta tenere premuto un messaggio e scegliere l’opzione “Aggiungi adesivo”.

arriva una funzionalità annunciata alla WWDC ma mai resa disponibile; con la di possibile reagire ai messaggi utilizzando qualsiasi sticker o emoji; basta tenere premuto un messaggio e scegliere l’opzione “Aggiungi adesivo”. App TV : ci sono alcune piccole novità grafiche nella barra di navigazione, nella schermata “Guarda ora” e tra i canali original di Apple.

: ci sono alcune piccole novità grafiche nella barra di navigazione, nella schermata “Guarda ora” e tra i canali original di Apple. Full Immersion: le Full Immersion hanno ora l’accesso alla cronologia di ascolto su Apple Music; ciò consentirà all’utente di controllare alcuni comportamenti dell’app (soprattutto sulla cronologia di ascolto e sui consigli) nel passaggio tra le varie modalità di Full Immersion.

Le novità della beta 1 di tvOS 17.2

Nonostante il fatto che non cambi la prima lettera del codice della build (nel passaggio da tvOS 17.1 a tvOS 17.2), il sistema operativo che gira a bordo delle Apple TV introduce una novità significativa.

Cambia il meccanismo di navigazione su Apple TV

Già con la beta 1 di tvOS 17.2, il team di sviluppo ha aggiunto una nuova barra laterale che consente all’utente di districarsi agevolmente tra le varie sezioni all’interno dell’app TV.

Ad esempio, come potete osservare dal seguente video, è possibile accedere rapidamente a menu come “Cerca”, “Guarda ora”, “Apple TV+”, “MLS Season Pass”, “Store” e “Libreria“. Sembra che tutte le app e i servizi a cui l’utente è abbonato compaiano in questa barra laterale.

tvOS 17.2 developer beta is out, and with it comes our first look at the new @AppleTV app navigation… pic.twitter.com/GQ44ABtFLd — Sigmund Judge (@sigjudge) October 26, 2023

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 1 dei sistemi operativi iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma, sono al momento disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore, Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

Potrebbero interessarti anche: Recensione iPhone 15: poche scelte discutibili, tante cose buone e Recensione iPhone 15 Pro Max: le novità sono quelle giuste