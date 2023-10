Apple ha studiato un nuovo modo per aggiornare un iPhone ancora nella sua confezione, ciò attraverso un sistema che consente di applicare gli aggiornamenti iOS agli smartphone non aperti mentre sono ancora in un Apple Store in attesa di essere acquistati.

Tale nuovo sistema dovrebbe consentire agli utenti di avere un melafonino pronto all’uso già al momento dell’apertura della confezione di vendita, senza la necessità di compiere alcuna operazione di aggiornamento all’ultima versione software disponibile.

Apple ha un nuovo modo di aggiornamento degli iPhone

Uno dei problemi legati all’acquisto di hardware è che gli utenti spesso scoprono che i nuovi dispositivi necessitano di un aggiornamento software immediatamente pronto all’uso e ciò riguarda anche i device appena lanciati, come ad esempio è avvenuto per iPhone 15, che ha avuto bisogno di un aggiornamento ad iOS 17.0.1 (rilasciato prima che il telefono venisse effettivamente spedito) già al momento dell’esordio ufficiale sul mercato.

Stando a quanto è stato riportato da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, il colosso di Cupertino dispone di una soluzione che è in grado di aggiornare il sistema operativo dei melafonini prima che vengano venduti. In pratica, può procedere all’aggiornamento software del device senza la necessità di aprire la scatola.

Questo sistema si basa sull’utilizzo di un “dispositivo simile a un pad”, sul quale i dipendenti del negozio posizionano le confezioni di vendita degli iPhone non ancora aperte per installare un aggiornamento. Questo pad accende in modalità wireless l’iPhone, esegue l’aggiornamento del software, quindi lo spegne nuovamente, in attesa che venga poi acquistato da qualcuno.

Sebbene nel report vengano menzionati soltanto gli iPhone, è plausibile che la medesima soluzione possa essere estesa ad altri prodotti nel catalogo di Apple.

Questo nuovo sistema dovrebbe entrare largamente in funzione negli Apple Store prima della fine del 2023. Staremo a vedere.

