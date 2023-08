Oltre ai film, alle serie TV e agli altri contenuti video, Netflix offre da un po’ anche un catalogo di giochi per dispositivi mobili: Android e iOS. Ad oggi sono più di 60, a cui quest’estate se ne sono aggiunti degli altri, con l’obiettivo di sfiorare quota 100 entro la fine dell’anno.

C’è da dire che finora l’accoglienza non è stata delle migliori, ma la recente partnership fra Netflix e Ubisoft, la volontà di lanciare un servizio di cloud gaming e l’uscita di Netflix Game Controller, un’app disponibile da qualche ora che rende iPhone, iPad e iPod Touch dei controller per giocare sulla TV, rappresentano altri tre indizi chiari della direzione che l’azienda statunitense intende intraprendere.

Smartphone e tablet come controller per giocare con Netflix sulla TV

Nelle scorse ore Netflix ha lanciato sull’App Store una nuova app per iPhone, iPad e iPod touch. Si chiama Netflix Game Controller e viene descritta come uno strumento che permette di giocare ai giochi di Netflix sulla propria TV usando il telefono o il tablet come dei controller.

Essendo una specie di gamepad virtuale, l’app presenta su sfondo nero una serie di pulsanti con cui gestire i giochi di Netflix: sulla sinistra c’è un pad flottante per il controllo direzionale, mentre sulla sinistra 4 pulsanti A, B, X e Y col primo come tasto principale, perché più grande e posizionato più vicino al bordo rispetto agli altri.

Da parte di Netflix non ci sono comunicazioni ufficiali relative, ma considerando che dovrebbe essere legato a un servizio ancora non rilasciato pubblicamente, ne dovremmo sapere di più a breve. È probabile che si tratti di un’app legata all’eventuale servizio di cloud gaming, di cui si parlava lo scorso ottobre. Ma al momento non c’è molto altro, se non un’ulteriore conferma del fatto che Netflix intenda puntare su un’offerta più variegata che coinvolga anche i videogiochi.

Qui c’è la pagina dell’App Store riservata a Netflix Game Controller, applicazione che non è stata ancora pubblicata sulla controparte per dispositivi Android, il Google Play Store.

