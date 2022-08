Secondo i dati ottenuti dalla CNBC dal gruppo di monitoraggio delle app Apptopia, i giochi per dispositivi mobili di Netflix non anno ancora fatto breccia nel cuore degli abbonati. Secondo l’analisi i giochi della popolare piattaforma di streaming attirano in media 1,7 milioni di utenti al giorno, pari a solo l’1% circa dei 221 milioni di abbonati a livello globale.

Solo l’1% degli abbonati accedono ai giochi di Netflix

Dall’annuncio fatto a novembre 2021, i giochi di Netflix sono stati scaricati in totale appena 23,3 milioni di volte con i download che sono cresciuti lentamente.

A gennaio Apptopia ha registrato 8 milioni di download totali di giochi Netflix, mentre a giugno Sensor Tower ha mostrato che i download totali avevano raggiunto quota 13 milioni.

Netflix ha iniziato a offrire solo cinque giochi che successivamente sono diventati oltre due dozzine, dopodiché il colosso dello streaming ha acquisito tre studi di videogiochi indipendenti con l’obiettivo di raddoppiare l’offerta portandola a 50 titoli entro la fine del 2022, come parte del piano della piattaforma di contrastare la preoccupante perdita di abbonati.

Gli abbonati a Netflix che utilizzano dispositivi mobili Android possono accedere e scaricare i giochi gratuitamente dall’app Netflix o da Google Play Store, mentre le regole di Apple richiedono a Netflix di indirizzare gli utenti iOS all’App Store per effettuare i download dei giochi.

