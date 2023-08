Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di agosto 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad agosto 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix ad agosto 2023

Film in uscita su Netflix

Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non-morire (original)

Apriamo le novità Netflix di agosto 2023 da vedere con Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non-morire. Si tratta di un film che mischia comedy e horror che racconta di un giovane che si sveglia nel mezzo di un’apocalisse zombie. Akira Tendo (Eiji Akaso) lavora in un’azienda dove gli abusi sono all’ordine del giorno, con orari di lavoro interminabili, vessazioni da parte del capo e assegnazioni di compiti contrari a ogni logica. Passa le giornate sentendosi più morto che vivo, finché una mattina la città viene invasa dagli zombi e il paesaggio consueto appare devastato. Alla vista di tale distruzione Akira grida con gioia che non dovrà più andare in ufficio: in linea con il suo innato ottimismo, elabora una lista di 100 cose che vuole fare prima di diventare uno zombie, tra cui pulire la casa e campeggiare sul balcone, poi inizia a darsi da fare per metterla in pratica. Disponibile in streaming dal 3 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non-morire.

Heart of Stone (original)

Da non perdere questo mese su Netflix Heart of Stone, nuovo action thriller diretto da Tom Harper con protagonista Gal Gadot nel ruolo di una spia. Rachel Stone è in apparenza solo un’impiegata alle prime armi che si occupa di tecnologia per i servizi segreti britannici, all’interno di un’unità d’élite guidata dall’agente Parker (Jamie Dornan). L’MI6 non sa che Stone lavora in realtà per il Charter, una potente organizzazione segreta con un importante ruolo nel mantenimento della pace, sconosciuta anche alle altre spie. Addestrata da una navigata professionista, Rachel è una fenomenale agente che rimane sempre fedele alla missione e non si fida di nessuno. Quando la misteriosa hacker Keya Dhawan stravolge quella che sembrava una missione di “routine”, le due vite di Rachel entrano in conflitto. Il film è disponibile in streaming dall’11 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Heart of Stone.

Ghostbusters: Legacy

Le novità Netflix di agosto includono anche Ghostbusters: Legacy, terzo capitolo della popolare saga dedicata agli acchiappafantasmi. Una nuova avventura che vede protagonista una piccola famiglia, formata da Callie e dai suoi due figli, Phoebe e Trevor. Dopo essere rimasti senza un soldo, i tre si trasferiscono a Summerville in una fattoria isolata e macabra, ereditata dopo la morte del nonno. Nella cittadina iniziano a manifestarsi strani fenomeni: piccole scosse fanno tremare la terra, ma non sono collegabili a nessun movimento sismico. Un giorno Phoebe trova nascosto in salotto uno strano marchingegno e decide di portalo a scuola, causando l’entusiasmo del suo insegnante, Mr. Grooberson, che le rivela che il macchinario è una copia perfetta di una trappola per fantasmi. Convinto che i sismi siano riconducibili ad attività paranormali, racconta a Phoebe di come New York, invasa negli anni ’80 dagli spiriti, sia stata messa in salvo da un team di acchiappafantasmi. L’uomo è ignaro che la trappola, in realtà, non è affatto una copia, e Trevor e Phoebe, seguendo le orme di un passato a loro sconosciuto fino a quel momento, si improvviseranno cacciatori di fantasmi per salvare la cittadina di Summerville dalla sua anomala attività sismica. Disponibile in streaming dal 17 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy.

The Monkey King (original)

Cambiamo completamente genere con The Monkey King, film d’animazione per famiglie che racconta la storia di Sun Wukong, meglio conosciuto come Monkey King. Segue una fin troppo orgogliosa scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un’epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti: l’ego del protagonista stesso. Durante la missione una ragazzina di un villaggio sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo. Disponibile in streaming dal 18 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Monkey King.

Choose love – Scegli l’amore (speciale original)

Questo mese da non perdere sulla piattaforma Choose Love – Scegli l’amore, uno speciale originale che vede gli spettatori decidere il proseguimento della storia. Cami Conway (Laura Marano) ha una vita perfetta: ha il lavoro che vuole (tecnico del suono) e si sta avviando al fidanzamento, al matrimonio e ai figli con il suo stupendo ragazzo Paul (Scott Michael Foster). Eppure, manca qualcosa… che sia solo la paura di essere tagliata fuori, accompagnata dalla fobia di impegnarsi? O che si stia davvero perdendo un’opportunità migliore, magari proprio la carriera di cantante un tempo agognata e ormai dimenticata? E Paul… è davvero l’amore della sua vita? E se invece lo fosse Rex Galier (Avan Jogia), la sexy rock star britannica che capita un giorno nel suo studio e che perde la testa per lei? O magari si tratta del suo primo amore che l’ha lasciata: Jack Menna (Jordi Webber), il giramondo idealista che torna a casa pronto a riaccendere la loro passione giovanile? Cami si trova davanti un caleidoscopio di scelte allettanti, ma difficili: dai seri dilemmi etici alle decisioni più frivole tipo “Obbligo o verità”. Le sue scelte dipenderanno interamente dallo spettatore, ma attenzione, le cose potrebbero non andare come previsto. Disponibile in streaming dal 31 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Choose love – Scegli l’amore.

Altri film da vedere su Netflix ad agosto 2023

Untold: Jake Paul the Problem Child (documentario, original) – 1° agosto 2023

(documentario, original) – 1° agosto 2023 Paprika – 1° agosto 2023

– 1° agosto 2023 Il giro del mondo in 80 giorni – 1° agosto 2023

– 1° agosto 2023 Hercules – La leggenda ha inizio – 1° agosto 2023

– 1° agosto 2023 Mark Cavendish: in corsa contro il tempo (documentario, original) – 2 agosto 2023

(documentario, original) – 2 agosto 2023 Poisoned: il pericolo nel piatto (documentario, original) – 2 agosto 2023

(documentario, original) – 2 agosto 2023 Testa a testa (original) – 3 agosto 2023

(original) – 3 agosto 2023 Untold: Johnny Football (documentario, original) – 8 agosto 2023

(documentario, original) – 8 agosto 2023 The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 (anime, original) – 8 agosto 2023

(anime, original) – 8 agosto 2023 Marry My Dead Body (original) – 10 agosto 2023

(original) – 10 agosto 2023 Untold: Lo scandalo doping nella Bay Area (documentario, original) – 15 agosto 2023

(documentario, original) – 15 agosto 2023 Raw – Una cruda verità – 16 agosto 2023

– 16 agosto 2023 Untold: Swamp Kings (documentario, original) – 22 agosto 2023

(documentario, original) – 22 agosto 2023 Gli Idoli delle Donne – 22 agosto 2023

– 22 agosto 2023 Non sei invitata al mio Bat Mitzvah (original) – 26 agosto 2023

(original) – 26 agosto 2023 Resident Evil: Welcome to Raccoon City – 28 agosto 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Zombiverso (reality show, original)

Torniamo al tema zombie con Zombiverso, un nuovo reality show originale che vede Seul trasformarsi in un universo zombie e un gruppo di concorrenti alle prese con pericolose missioni per sopravvivere. In città esplode l’epidemia di un virus che trasforma le persone in zombie. Qualcuno riuscirà a sopravvivere e a sconfiggere i non-morti? Tra i concorrenti ci sono attori, rapper, ex giocatori di baseball e non solo: tutti dovranno fare squadra per andare alla ricerca di viveri, trasporti, rifugi e altri elementi essenziali, evitando di essere morsi dagli zombie che sbucano da ogni dove. Come andrà a finire? Potete scoprirlo dall’8 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Zombiverso.

Ladies First: la storia delle donne nell’hip hop (docuserie, original)

Cambiamo completamente genere con la docuserie Ladies First: la storia delle donne nell’hip hop. La miniserie ricrea il quadro delle inarrestabili artiste dell’hip hop e del loro ruolo nel corso dei 50 anni del genere musicale, riproponendole nella posizione più adatta a loro: sotto i riflettori, dal primo giorno fino a oggi. Ognuno dei quattro episodi include una passerella di leggendarie MC del calibro di MC Lyte, Queen Latifah e Rah Digga, oltre a musiciste esordienti e artiste in cima alle classifiche odierne come Latto e Tierra Whack, ma anche figure chiave delle case discografiche, stylist e giornalisti. Rendendo omaggio a creatrici come Sha-Rock e Roxanne Shante oppure ascoltando le esperienze reali di superstar contemporanee come Saweetie e Coi Leray, la docuserie segue il percorso del genere musicale che ha cambiato il mondo all’interno del più ampio contesto sociale, etnico e politico degli ultimi decenni e, soprattutto, lo inquadra in una prospettiva femminile. Disponibile in streaming dal 9 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ladies First: la storia delle donne nell’hip hop.

Painkiller – miniserie (original)

Proseguiamo con le novità Netflix da vedere ad agosto 2023 con Painkiller, miniserie tratta dal libro “Pain Killer: L’impero dell’inganno e la grande epidemia americana di oppiacei” di Barry Meier e dall’articolo “The Family That Built an Empire of Pain” (New Yorker) di Patrick Radden Keefe. Esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall’invenzione dell’OxyContin. Nei sei episodi di circa un’ora, un’analisi del crimine, delle responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente mancato di proteggere centinaia di migliaia di americani. Disponibile in streaming dal 10 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Painkiller.

Depp contro Heard (docuserie, original)

Sulla piattaforma arriva una docuserie che racconta uno dei processi più chiacchierati degli ultimi anni, che ha visto protagonisti Johnny Depp e Amber Heard. Depp contro Heard ripercorre in tre episodi il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo diventando il primo processo seguito su TikTok. Mostrando per la prima volta entrambe le testimonianze una accanto all’altra, la serie esplora questo evento mediatico globale mettendo in dubbio la natura della verità e il suo ruolo nella società moderna. Disponibile in streaming dal 16 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Depp contro Heard.

The Upshaws – parte 4 (original)

Da guardare questo mese di agosto su Netflix c’è anche la quarta parte di The Upshaws, sitcom che racconta la storia di una famiglia nera della classe operaia dell’Indiana che ambisce a una vita migliore e a un’esistenza felice mentre affronta le difficoltà di tutti i giorni. Dopo una vita di errori, l’affascinante e ben disposto capo di famiglia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un’altra donna e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall’amore che tiene unita una famiglia. Disponibile in streaming dal 17 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di annuncio della quarta parte di The Upshaws.

One Piece (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di agosto 2023 con One Piece, attesissima serie TV live action tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone, che racconta un’impareggiabile avventura ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati. Per riuscire nell’impresa e trovare l’inestimabile premio, Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali. Un’avventura piratesca con Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Disponibile in streaming dal 31 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di One Piece.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Heartstopper ( stagione 2 , original) – 3 agosto 2023

( , original) – 3 agosto 2023 Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer ( stagione 2 , parte 2 , original) – 3 agosto 2023

( , , original) – 3 agosto 2023 Mask Girl (original) – 18 agosto 2023

(original) – 18 agosto 2023 Lighthouse (original) – 22 agosto 2023

(original) – 22 agosto 2023 Ragnarok (stagione 3, original) – 24 agosto 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad agosto 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

