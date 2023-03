È passato quasi un anno e mezzo da quando Netflix annunciò la disponibilità dei giochi sulla sua piattaforma. Finora l’accoglienza non è stata particolarmente appassionata, e il fatto che alcuni di voi probabilmente nemmeno fossero a conoscenza dell’aggiunta ne è la dimostrazione emblematica.

Ma da alcuni mesi l’azienda sembra aver cambiato passo, con l’annuncio di oggi che indica un investimento deciso: entro la fine dell’anno arriveranno ben 40 giochi nuovi e 70 sono in via di sviluppo con vari partner, fra cui c’è anche Ubisoft.

I nuovi giochi di Netflix in arrivo nei prossimi mesi

Già a inizio autunno l’apertura di un nuovo studio in Europa dedicato ai giochi (da cui arriveranno altri 16 giochi sviluppati esclusivamente da Netflix) rappresentava un indizio importante sulle strategie di Netflix nei confronti del business dei videogiochi. A corroborare il tutto ci sono state poi le indiscrezioni sul lancio di un servizio di cloud gaming, un’altra acquisizione importante nel settore e altre indiscrezioni che ci portano a salutare l’annuncio odierno come un qualcosa di previsto, nonostante il poco valore attuale dei giochi nell’universo dell’azienda possa far sorprendere alcuni.

Quest’anno continueremo ad ampliare il catalogo e ciò significa giochi nuovi ogni mese. Gli abbonati scopriranno popolari titoli indipendenti, giochi premiati di successo, giochi di ruolo, avventure narrative, giochi rompicapo e molto altro. Stiamo collaborando con i principali studios al mondo per renderli disponibili ai nostri abbonati.

Entro fine anno sfioreranno quota 100 titoli perché, come anticipato, ai 55 giochi rilasciati finora se ne aggiungeranno altri 40 inediti. L’obiettivo di Netflix è creare e quindi fornire un ampio catalogo sia in termini di numeri che di generi e formati, per raggiungere un pubblico più vasto possibile, finora esclusivamente interessato all’offerta della piattaforma se non per i contenuti video che propone.

Fra le novità in arrivo nei prossimi mesi c’è Too Hot to Handle, una nuova versione di uno dei titoli più popolari di Netflix come Too Hot to Handle: Amare è un gioco, fra quelle disponibili a breve (il 18 aprile) si segnala Mighty Quest: Rogue Palace, un gioco roguelite firmato Ubisoft, azienda che su Netflix ha anche portato lo scorso gennaio Valiant Hearts: Coming Home, per inciso.

Ci vorrà invece un po’ di pazienza in più per due per l’arrivo di due pezzi da novanta annunciati oggi come Monument Valley 1 e 2, su Netflix dal 2024, anno in cui potremmo vedere anche i frutti delle collaborazioni con aziende partner come Super Evil Megacorp (Vainglory, Catalyst Black).

Comunque, per ora, oltre ai citati, fra le novità c’è anche Highwater e Terra Nil, che sarà disponibile su Netflix da lunedì 28 marzo. Ma per i trailer e per maggiori dettagli sui giochi citati e su quelli che arriveranno, trovate tutto qui.

Leggi anche: Cosa guardare su Netflix a marzo? Tutte le novità tra film, serie TV e originals