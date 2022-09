Nonostante i giochi di Netflix non abbiano suscitato interesse da parte degli abbonati, il colosso dello streaming non intende calare il sipario su questa verticalizzazione.

Netflix ha appena annunciato una collaborazione con Ubisoft per portare tre importanti giochi in esclusiva per i dispositivi mobili degli abbonati il ​​prossimo anno, tra i quali spicca un nuovo titolo del franchise Assassin’s Creed.

Valiant Hearts, Mighty Quest e Assassin’s Creed in arrivo per gli abbonati Netflix

Il primo titolo sarà un sequel di Valiant Hearts: The Great War di Ubisoft che sarà disponibile per gli abbonati Netflix a livello globale a gennaio 2023, dopodiché il colosso dello streaming rilascerà un nuovo gioco della saga Mighty Quest che celebrerà il primo combattimento hack’n’slash della serie.

Il piatto forte sarà un nuovo gioco mobile di Assassin’s Creed realizzato in collaborazione con Ubisoft per portare avanti la serie live-action attualmente in sviluppo.

Netflix non ha condiviso alcun dettaglio su questo titolo, tuttavia ha affermato che raggiungerà gli abbonati il ​​prossimo anno. Tutti e tre i titoli Ubisoft in arrivo saranno esclusivi per gli abbonati Netflix e saranno disponibili senza pubblicità o acquisti in-app.

Mike Verdu, Vice Presidente della divisione giochi di Netflix, ha dichiarato con entusiasmo che questa partnership fornirà ai membri della piattaforma l’accesso esclusivo ad alcuni dei franchise più interessanti del catalogo videoludico di Ubisoft per continuare ad ampliare il fantastico catalogo di giochi mobili che Netflix mette a disposizione dei suoi abbonati in tutto il mondo.

“Mentre continuiamo a creare fantastiche esperienze su tutte le piattaforme, siamo lieti di collaborare con un partner così innovativo e creativo come Netflix. Credo che questa partnership sarà una grande opportunità per i membri di Netflix di esplorare ulteriormente i nostri mondi e universi sui dispositivi mobili”, afferma Jean-Michel Detoc, Chief Mobile Officer di Ubisoft.

