Netflix ha bloccato la condivisione abusiva degli account in Italia ufficializzando le nuove regole il 23 maggio 2023. Emergono e diventano importanti soprattutto i concetti di nucleo domestico e di utente extra, una possibilità, quest’ultima, che l’azienda mette a disposizione dei titolari di alcuni piani Netflix per mettere a disposizione l’abbonamento con qualcuno che non vive con sé.

Per condividere l’account di Netflix con persone esterne al proprio nucleo domestico quindi ora si paga, azienda che impedisce ai furbetti di dividersi la spesa del servizio con alcune nuove regole che è necessario sapere. Ma come effettua i controlli? Quanto costa e come si condivide Netflix con utenti extra? Cos’è il nucleo domestico? Mettetevi comodi che nei paragrafi qui sotto vi spieghiamo tutto.

Cos’è un nucleo domestico Netflix: come si imposta, controlli e restrizioni

“Il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico“. È l’incipit della e-mail di avviso che l’azienda invia a chi non rispetta le nuove regole contro la condivisione abusiva degli account di Netflix. Queste norme fanno riferimento appunto al concetto di nucleo domestico, spiegato già in quelle righe e che viene definito come l’insieme dei dispositivi connessi a internet nel luogo principale da cui si guarda Netflix.

Come impostare il nucleo domestico

Il nucleo domestico si imposta da una TV connessa a internet, con gli altri dispositivi che utilizzano lo stesso account che vengono automaticamente impostati come appartenenti alla stessa rete e con cui si potrà vedere Netflix. Se l’utente non lo imposta, sarà Netflix a crearne automaticamente uno in base all’indirizzo IP, agli ID dei dispositivi e alle attività del proprio account. Mentre se non si possiede una TV o non viene utilizzata per guardare Netflix, non sarà necessario impostare un nucleo domestico per fruire dei contenuti del servizio.

Per impostare o aggiornare tutto questo è necessario accedere dalla TV a “Gestisci nucleo domestico Netflix” dalla sezione “Chiedi assistenza”, quindi selezionare “Conferma Nucleo domestico Netflix” o “Aggiorna il mio Nucleo domestico Netflix”. A questo punto è necessario scegliere fra “Invia email” o “Invia SMS”, attendere e toccare il link di verifica per continuare con la procedura di creazione o di aggiornamento.

Per inciso, è bene ricordare di effettuare questa operazione solo quando la TV è connessa alla propria rete internet più utilizzata. In questo modo i dispositivi che utilizzano lo stesso account Netflix e la stessa connessione internet della TV utilizzata per la procedura di configurazione, appariranno automaticamente nel proprio nucleo domestico e saranno utilizzabili per vedere Netflix.

Come fa Netflix a controllare i dispositivi di un nucleo domestico

Appurato che il titolare di un abbonamento Netflix non possa condividere il proprio account con qualcun altro al di fuori del proprio nucleo domestico, sorge spontanea una domanda: in che modo vengono effettuati i controlli?

Netflix spiega che per rilevare quali dispositivi appartengono a un nucleo domestico utilizza informazioni come gli indirizzi IP e gli ID dei dispositivi, oltre alle attività dell’account, chiarendo inoltre che non raccoglie dati GPS per determinare la posizione fisica precisa dei dispositivi connessi. Al momento non ci sono ulteriori informazioni ufficiali in merito.

Guardare Netflix fuori casa e in vacanza

Nonostante sia centrale la questione relativa al nucleo domestico è ovviamente possibile guardare Netflix fuori casa, sia da smartphone, tablet o laptop che da una TV diversa, ad esempio quella di un hotel o di una casa vacanza. Non ci sono restrizioni, né altre cose da sapere se non quelle legate alle eventuali diverse selezioni di film e serie TV disponibili, classificazioni per età e scarti nella disponibilità per il download, questo qualora si utilizzi Netflix all’estero.

Stesso discorso fatto per la visione fuori casa vale per chi ha una seconda casa o viaggia di frequente in uno stesso luogo. In questi casi bisogna solo ricordarsi di connettersi col dispositivo mobile una volta al mese al proprio account tramite l’app sia dal luogo principale in cui si guarda Netflix, sia dalla seconda posizione.

Come condividere l’account Netflix con utenti extra

Capito che un account Netflix può essere condiviso solo tra persone che vivono insieme, cioè nello stesso nucleo domestico, per aggiungere qualcuno che non vive con sé è possibile acquistare degli slot per utenti extra. Possono farlo solo i titolari di account con piani Standard (solo un utente extra) e Premium (al massimo due), ma non gli abbonati alle formule più economiche Standard con pubblicità e Base.

Utenti extra: caratteristiche, vantaggi e limitazioni

L’utente extra ha un suo profilo, un account e una password personali, e soprattutto può guardare gli stessi contenuti (serie TV, film e altro) nella stessa qualità audio e video dell’abbonato che lo ha invitato, senza alcun limite. Ha naturalmente accesso a Netflix sia da casa che in viaggio con qualsiasi dispositivo connesso a internet, ma ci sono da considerare le seguenti limitazioni per gli utenti extra rispetto a chi ha un account normale:

visione possibile solo su un dispositivo alla volta;

download dei titoli per la visione offline solo su uno smartphone o un tablet per volta;

profilo unico, non è possibile crearne di altri (ad esempio un profilo per bambini);

attivazione dell’account nello stesso Paese del titolare.

Per continuare a condividere l’account con qualcuno che non vive con sé, Netflix permette eventualmente di trasferire il profilo da un account esistente a quello di un utente extra, utile ad esempio per non perdere i suggerimenti, le attività di visione, la propria lista, i giochi salvati e altre impostazioni. Per farlo bisogna accedere all’account in cui è presente il profilo con cui attivare un nuovo account, selezionarlo dalla sezione “Profili e filtro famiglia” e selezionare “Trasferisci” nell’area relativa, inserendo poi l’indirizzo e-mail e la password che si intende usare per il nuovo account.

Quanto costa aggiungere un utente extra? Conviene?

Aggiungere un utente extra al proprio abbonamento Netflix costa 4,99 euro al mese, sia per i titolari del piano Standard che del Premium. A pagare l’abbonamento per l’utente extra è ovviamente il proprietario dell’account principale, cioè chi lo ha invitato.

Pur considerando le limitazioni riportate sopra, si tratta di un’opzione più economica se paragonata al costo da sostenere per due abbonamenti distinti. A titolo esemplificativo due piani Standard costano 25,98 euro rispetto ai 17,98 euro di una formula Standard + utente extra; e questo discorso vale ancor più per i piani Premium, considerando i 22,98 euro invece di 35,98 necessari per due abbonamenti distinti, forbice che diventa di conseguenza più ampia optando per un piano Premium + due utenti extra: 27,97 euro invece di 53,97.

Per inciso, questo è l’attuale listino prezzi di Netflix:

Standard con pubblicità (con catalogo limitato, pubblicità, visione contemporanea su 2 dispositivi e qualità a 1080p) a 5,49 euro al mese;

Base (qualità 720p e riproduzione massima su 1 dispositivo) a 7,99 euro al mese;

Standard (qualità 1080p e massimo 2 dispositivi) a 12,99€ al mese;

Premium (qualità 4K, HDR, fino a 6 dispositivi) a 17,99 euro al mese.

Come aggiungere, disattivare e riattivare utenti extra

Per iniziare o continuare a condividere Netflix con qualcuno che non vive con sé, i titolari di un abbonamento Standard o Premium possono aggiungere un utente extra accedendo a questa pagina web dal browser e seguendo le indicazioni lì riportate; altrimenti è necessario selezionare “Attiva utente extra” dalla sezione “Scopri di più” se desiderano effettuare questa operazione da una TV.

Il destinatario deve a questo punto cliccare sulla e-mail di Netflix relativa per accettare e attivare un nuovo account seguendo poi le istruzioni indicate. Per inciso, l’invito è valido 24 ore, alla scadenza delle quali sarà necessario effettuare di nuovo i passaggi citati per inviare un nuovo invito.

Nel caso in cui si volesse annullare uno slot per utenti extra il titolare dell’abbonamento deve selezionare “Annulla slot” dalla pagina “Gestisci gli utenti extra” del suo account e confermare l’operazione nella pagina che segue. Per riattivare uno slot per utente extra, è necessario invece selezionare “Riattiva” dalla medesima pagina citata.

Per fugare eventuali dubbi, per maggiori informazioni sulla condivisione degli account di Netflix con persone che non vivono insieme e per altri dettagli sulla gestione degli utenti extra, suggeriamo di visitare questa pagina dedicata del centro assistenza del servizio.

