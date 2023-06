Con più di sessanta titoli già disponibili, il catalogo videoludico di Netflix continua a crescere e a offrire giochi per tutti i suoi abbonati.

Netflix ha recentemente pubblicato un trailer per presentare i giochi di questa estate che saranno disponibili gratuitamente su Android e iOS per gli abbonati alla piattaforma di intrattenimento.

Tra i giochi da tenere d’occhio nei prossimi mesi Netflix menziona Sfida la regina degli scacchi, tratto dalla che ha risvegliato l’interesse del mondo per questo gioco di strategia.

La piattaforma cita anche , il primo gioco sviluppato interamente da Netflix, Cut the Rope Daily, in cui Om Nom torna alla ribalta con nuovi rompicapo quotidiani, Paper Trail, il premiato gioco di rompicapi dallo sviluppatore indipendente Newfangled Games e LEGO® Legacy: Heroes Unboxed, uno tra i favoriti dei fan rinnovato in esclusiva per Netflix senza pubblicità o acquisti in-app.

A questi giochi si andranno ad aggiungere e molti altri imperdibili titoli in arrivo prossimamente.

