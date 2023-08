Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese estivo, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad agosto 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ ad agosto 2023

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese non sono previste novità Apple TV+ lato film. La piattaforma si prende una piccola pausa da questo punto di vista, pronta a tornare nel mese di settembre. Nel frattempo, ci sono diverse novità a livello di serie TV, ma potete anche approfittarne per recuperare i lungometraggi dei mesi scorsi, come il docufilm Stephen Curry: Underrated, dedicato alla stella della NBA, The Beanie Bubble – Inflazione da peluche (con Zach Galifianakis ed Elizabeth Banks), STILL: la storia di Michael J. Fox (sulla vita della star di Ritorno al Futuro) e Ghosted (con Ana de Armas e Chris Evans).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Physical – stagione 3, finale (original)

Apriamo le novità Apple TV+ lato serie TV con la terza e ultima stagione di Physical, dark comedy con episodi di mezz’ora ambientata in un’idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni ’80. Segue le vicende di Sheila Rubin (interpretata da Rose Byrne), una casalinga tormentata e apparentemente sommessa che sostiene le aspirazioni politiche del brillante e controverso marito. La donna sta lottando con una serie di demoni personali legati all’immagine che ha di sé, almeno finché non trova sollievo nella più improbabile delle soluzioni: il mondo dell’aerobica. Nella terza stagione, Sheila vede il suo status messo in discussione da Kelly Kilmartin, una celebrità in forte ascesa che non solo diventa una minaccia dal punto di vista professionale, ma si rivela un’ossessione vera e propria. Ce la farà Sheila a prevalere? Nel cast si aggiunge Zooey Deschanel (Jess di New Girl). L’ultima stagione è disponibile in streaming dal 2 agosto 2023 con i primi due episodi, seguiti da un episodio a settimana fino al 27 settembre (ogni mercoledì). Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Physical.

Strange Planet – Uno strano mondo (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma Strange Planet – Uno strano mondo, serie originale animata basata sulla graphic novel best-seller del New York Times e fenomeno sui social. Uno sguardo esilarante e acuto su un mondo lontano ma non molto diverso dal nostro: un bizzarro universo colorato di rosa e viola pastello con simpatici esseri blu che esplorano l’assurdità delle tradizioni umane di tutti i giorni. La serie è creata da Nathan W. Pyle, già ideatore di popolari opere come Community e Rick e Morty. Disponibile in streaming a partire dal 9 agosto 2023 con 10 episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Strange Planet – Uno strano mondo.

Invasion – stagione 2 (original)

Da vedere su Apple TV+ la seconda stagione di Invasion, serie TV di fantascienza con Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna che racconta un’invasione aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo. I nuovi episodi riprendono la vicenda con gli alieni che intensificano i loro attacchi, per una guerra totale nei confronti dell’umanità. La stagione sarà più ampia e intensa della prima, e coinvolgerà gli spettatori in una battaglia globale su vasta scala. Riusciranno gli esseri umani ad avere la meglio, o soccomberanno di fronte alla potenza extraterrestre? Disponibile in streaming dal 23 agosto 2023 con il primo dei 10 episodi totali (uno ogni mercoledì). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Invasion.

Wanted: Carlos Ghosn – docuserie (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di agosto 2023 da guardare con Wanted: Carlos Ghosn, una docuserie in quattro parti ispirata al libro “Boundless” (di Nick Kostov e Sean McLain, giornalisti del Wall Street Journal) incentrata sul CEO Renault e Nissan e la sua fuga in Libano. Racconta la storia di Carlos Ghosn, l’amministratore delegato diventato fuggitivo, e della sua inarrestabile scalata ai vertici aziendali, del suo scioccante arresto e della sua incredibile fuga. Un focus approfondito su tutti i protagonisti della vicenda, tra cui Mike Taylor, ex berretto verde che ha orchestrato la fuga, e ovviamente l’uomo al centro di tutto, che racconta la sua versione dei fatti. La docuserie è prodotta dal vincitore del premio Oscar James Gay-Rees e dal vincitore dell’Emmy Paul Martin, ed è diretta da James Jones. Una delle più sconvolgenti storie di affari e di giustizia internazionale del periodo recente. Disponibile in streaming dal 25 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wanted: Carlos Ghosn.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

The Afterparty (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Fondazione (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le migliori serie TV su Apple TV+, la nostra selezione