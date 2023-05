Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese primaverile, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a maggio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a maggio 2023

Film in uscita su Apple TV+

STILL: la storia di Michael J. Fox (documentario original)

Apriamo le novità Apple TV+ di maggio 2023 da vedere con STILL: la storia di Michael J. Fox, documentario biografico diretto da David Guggenheim che alterna scene documentaristiche con elementi di archivio a scene da fiction per ricostruire la vita di Michael J. Fox. La star di Ritorno al Futuro interviene nel film per raccontarsi, partendo dalla sua infanzia, quando era un bambino minuto cresciuto in una base militare canadese che non immaginava ancora cosa sarebbe accaduto negli anni ’80. Il documentario, nel quale interviene tutta la famiglia Fox, alterna momenti nostalgici, pagine di cinema e aneddoti sulla vita privata totalmente inediti, come quelli che riguardano gli anni successivi alla diagnosi del Morbo di Parkinson, che l’attore scoprì di avere a soli 29 anni. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell’intera famiglia Fox, il film racconta i trionfi e i travagli personali e professionali dell’attore, esplorando ciò che accade quando un inguaribile ottimista deve affrontare una malattia incurabile. Un mix di avventura e romanticismo, commedia e dramma. Disponibile in streaming dal 12 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di STILL: la storia di Michael J. Fox.

Serie TV da vedere su Apple TV+

SILO (original)

Una delle novità da non perdere questo mese su Apple TV+ è senza dubbio SILO, nuova serie TV originale di fantascienza che vede protagonista Rebecca Ferguson. Racconta la storia delle ultime diecimila persone sulla Terra, la cui casa profonda un miglio le protegge dal mondo esterno devastato da esalazioni tossiche. Tuttavia, nessuno sa quando o perché la città sotterranea sia stata costruita e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. L’ingegnera Juliette cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, che la porta a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità. Disponibile in streaming dal 5 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di SILO.

Città in fiamme (original)

Da guardare sulla piattaforma della mela c’è anche Città in fiamme, nuova serie TV originale che racconta dell’omicidio di Samantha (Chase Sui Wonders), studentessa della New York University. La ragazza è sola, non ci sono testimoni e gli indizi sono pochissimi. Quella sera, la band dei suoi amici suona in un locale in centro, ma lei esce per incontrare qualcuno dicendo che tornerà presto. Non tornerà più, perché sarà uccisa a Central Park il 4 luglio 2003. Dalle indagini sull’omicidio emerge che Samantha è il collegamento tra una serie di misteriosi incendi che divampano in tutta la città, la scena musicale di downtown e una ricca famiglia di proprietari immobiliari dell’uptown, logorata dai molti segreti che nasconde. La verità riuscirà a emergere? Scopritelo dal 12 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Città in fiamme.

High Desert (original)

Proseguiamo cambiando completamente genere con High Desert, nuova serie comedy che vede protagonista Patricia Arquette nei panni di Peggy, un’ex tossicodipendente che decide di cambiare vita. La donna vuole dare una svolta dopo la morte di sua madre, con la quale viveva nella cittadina di Yucca Valley nel deserto della California, e diventa un’investigatrice privata. Nel cast anche Matt Dillon e Bernadette Peters. La serie è stata creata da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe, è diretta dal vincitore di quattro Emmy Jay Roach e prodotta a livello esecutivo da Ben Stiller. Disponibile in streaming dal 17 maggio 2023 con i primi tre episodi (poi uno nuovo ogni mercoledì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di High Desert.

Il pianeta preistorico – stagione 2 (docuserie original)

Passiamo a una docuserie con la seconda stagione di Il pianeta preistorico, che ci vede tornare a scoprire le meraviglie del mondo di 66 milioni di anni fa. La docuserie creata da Jon Favreau e dai produttori di “Pianeta Terra” combina splendide riprese di fauna selvatica, le ultime scoperte di paleontologia e tecnologie all’avanguardia per svelare gli spettacolari habitat e abitanti del mondo preistorico, offrendo un’esperienza immersiva unica nel suo genere. Prodotta dal team della rinomata BBC Studios Natural History Unit, con il supporto degli effetti visivi fotorealistici di MPC (“Il Re Leone“, “Il Libro della Giungla“) applicati alla concept art di Jellyfish Pictures (“The Book of Boba Fett“, “Spirit – Il ribelle“). La serie presenta fatti poco conosciuti e sorprendenti della vita dei dinosauri sullo sfondo dei paesaggi del Cretaceo: dalle zone costiere ai deserti, dai corsi d’acqua fino ai ghiacciai e alle foreste. Un viaggio indietro nel tempo a quando dinosauri maestosi e creature straordinarie popolavano la terra, i mari e i cieli. Disponibile in streaming dal 22 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Il pianeta preistorico.

Platonic (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di maggio 2023 da non perdere con Platonic, serie TV comedy con Seth Rogen e Rose Byrne, che ritornano insieme sullo schermo a diversi anni di distanza da Cattivi vicini e Cattivi vicini 2. I due interpretano due amici di vecchia data alle prese con un’amicizia platonica. Prossimi alla mezz’età, si riavvicinano dopo una lunga separazione, e il loro rapporto diventa sempre più intenso, destabilizzando le loro vite in modo esilarante. Disponibile in streaming dal 24 maggio 2023 con i primi tre episodi (poi uno nuovo ogni mercoledì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Platonic.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Schmigadoon! (finale stagione 2, original) – 3 maggio 2023

Professione spia ( stagione 2 , original) – 5 maggio 2023

( , original) – 5 maggio 2023 Il premio della vita (finale di stagione, original) – 17 maggio 2023

L’ultima cosa che mi ha detto (finale di stagione, original) – 19 maggio 2023

Acquasilente ( stagione 3 , original) – 19 maggio 2023

( , original) – 19 maggio 2023 Ted Lasso (finale stagione 3, original) – 31 maggio 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le migliori serie TV su Apple TV+, la nostra selezione