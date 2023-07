Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese estivo, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a luglio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a luglio 2023

Film in uscita su Apple TV+

Stephen Curry: Underrated (docufilm original)

Apriamo le novità Apple TV+ di luglio 2023 con Stephen Curry: Underrated, documentario che racconta l’ascesa di Curry da minuto giocatore universitario di un minuscolo college della Division I a quattro volte campione NBA. La straordinaria storia di formazione di Stephen Curry, uno dei giocatori più influenti, dinamici e inaspettati nella storia del basket. Mescola cinema verità, riprese d’archivio e interviste per raccontare una delle storie sportive di eccellenza più importanti al mondo. La regia è affidata a Peter Nicks. Il film è disponibile in streaming dal 21 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Stephen Curry: Underrated.

The Beanie Bubble – Inflazione da peluche (original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma anche The Beanie Bubble – Inflazione da peluche, film originale diretto da Kristin Gore e Damian Kulash Jr. con Zach Galifianakis ed Elizabeth Banks. Perché il mondo ha improvvisamente iniziato a trattare gli animali di peluche come se fossero oro? Ty Warner era un venditore di giocattoli frustrato fino a quando la collaborazione con tre donne non trasformò il suo colpo di genio nella più grande moda di giocattoli della storia. Una storia originale su cosa e chi apprezziamo e sugli eroi non celebrati il cui nome non compare sull’etichetta a forma di cuore. La pellicola si ispira a fatti realmente accaduti e a una delle più grandi follie speculative che hanno attraversato la cultura americana negli anni ’90. Disponibile in streaming dal 28 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Beanie Bubble – Inflazione da peluce.

Serie TV da vedere su Apple TV+

The Afterparty – stagione 2 (original)

Le novità Apple TV+ da vedere a luglio lato serie TV si aprono con la seconda stagione di The Afterparty, mistery comedy con una prima stagione incentrata su un misterioso omicidio avvenuto durante una rimpatriata di compagni di classe delle superiori. Nei dieci episodi inediti fanno capolino un nuovo mistero e nuovi personaggi: a un matrimonio viene assassinato lo sposo e ogni invitato diventa un sospettato. Il detective Danner (Tiffany Haddish) arriva in aiuto di Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) per risolvere il caso interrogando vari membri della famiglia, amanti sfortunati e soci in affari. Ogni episodio viene raccontato con una prospettiva e uno stile visivo unico. Disponibile in streaming dal 12 luglio 2023 con i primi due episodi (i successivi ogni mercoledì fino al 6 settembre 2023). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Afterparty.

Fondazione – stagione 2 (original)

Da non perdere per gli appassionati di fantascienza la seconda stagione di Fondazione, serie TV basata sui celebri romanzi di Isaac Asimov. Racconta il grandioso viaggio di un gruppo di esiliati con lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico. Nei nuovi episodi, ambientati oltre un secolo dopo il finale della prima stagione, la tensione è alle stelle in tutta la galassia. I Cleon si dissolvono, una regina vendicativa complotta per distruggere l’Impero dall’interno, mentre Hari, Gaal e Salvor scoprono una colonia di Mentalici con abilità psioniche che minacciano di alterare la psicostoria stessa. La Fondazione è entrata nella sua fase religiosa, promulgando la Chiesa di Seldon in tutto l’Outer Reach e incitando la Seconda Crisi: la guerra con l’Impero. Nel cast tornano Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann e Cassian Bilton, che saranno affiancati da diversi nuovi interpreti. Disponibile in streaming dal 14 luglio 2023 con un episodio a settimana (ogni venerdì). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Fondazione.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Anatra e Oca ( stagione 2 , original) – 7 luglio 2023

( , original) – 7 luglio 2023 Platonic (finale di stagione, original)

The Crowded Room (finale di stagione, original)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

