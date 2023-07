Cosa vedere tra le novità Disney+ di agosto 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese estivo accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad agosto 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad agosto 2023

Film in uscita su Disney Plus

Guardiani della Galassia: Volume 3 (original)

Apriamo subito con il botto le novità Disney+ di agosto 2023 con l’arrivo di Guardiani della Galassia: Volume 3, diretto da James Gunn. Nel nuovo film Marvel Studios, l’amato gruppo di improbabili super eroi si sta ambientando a Knowhere, ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket: una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo. Come andrà a finire? Il film è disponibile in streaming dal 2 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Guardiani della Galassia: Volume 3.

Gli amici delle vacanze 2 (original)

Proseguiamo con i film da vedere questo mese con Gli amici delle vacanze 2, sequel che prende il via a qualche mese dagli eventi del primo divertente capitolo. Vede la coppia di neosposi composta da Marcus (Lil Rel Howery) ed Emily (Yvonne Orji) invitare i loro disinibiti amici Ron (John Cena) e Kyla (Meredith Hagner), anch’essi sposati da poco e con un bambino, a unirsi a loro per una vacanza. Marcus si è aggiudicato un viaggio tutto pagato in un resort dei Caraibi e il suo scopo è quello di incontrare i proprietari del resort e fare un’offerta per un contratto di costruzione per un hotel di loro proprietà a Chicago. Ma quando Reese (Steve Buscemi), il padre detenuto di Kyla, viene rilasciato da San Quintino e si presenta senza preavviso al resort nel peggior momento possibile, le cose vanno fuori controllo, mandando all’aria i piani di Marcus e trasformando il viaggio perfetto degli amici in un caos totale. Disponibile in streaming dal 25 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gli amici delle vacanze 2 (in arrivo).

Serie TV da vedere su Disney+

Only Murders in the Building – stagione 3 (original)

Passiamo alle novità Disney+ di agosto 2023 lato serie TV con l’attesissima terza stagione di Only Murders in the Building, popolare serie che vede protagonista il trio formato da Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. Charles, Oliver e Mabel vivono nello stesso palazzo di New York e sono tutti appassionati di true crime. In questa stagione si riprende esattamente dal sorprendente finale della precedente: i tre si ritrovano a indagare su un omicidio dietro le quinte di uno spettacolo di Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) è una star di film d’azione di Hollywood il cui debutto a Broadway viene interrotto da una morte prematura. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (Meryl Streep), il trio si imbarca nel caso più difficile che abbia mai affrontato, mentre il regista Oliver tenta disperatamente di rimettere insieme il suo spettacolo. Riusciranno a uscirne anche questa volta? I nuovi episodi sono disponibili in streaming dall’8 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Only Murders in the Building.

The Bear – stagione 2

Da non perdere questo mese la seconda stagione di The Bear, serie TV con protagonista Jeremy White che racconta del ritorno a Chicago di un giovane chef abituato alla cucina raffinata che si ritrova a gestire la paninoteca di famiglia. I nuovi episodi seguono Carmen “Carmy” Berzatto, Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss Bachrach) mentre lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro. Naturalmente, si scopre che l’unica cosa più difficile della gestione di un ristorante è aprirne uno nuovo e la squadra deve destreggiarsi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Questo cambiamento porta anche una nuova attenzione all’ospitalità. Mentre i membri dello staff sono costretti a lavorare insieme in modi nuovi, sfidando i limiti delle loro capacità e relazioni, il team impara anche cosa significa essere al servizio, sia dei clienti che l’uno dell’altro. Disponibile in streaming dal 16 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Bear.

Star Wars: Ahsoka (original)

Tra le novità Disney+ più attese di agosto da vedere c’è senza dubbio Star Wars: Ahsoka, serie TV originale live-action di Jon Favreau e Dave Filoni. Ambientata dopo la caduta dell’Impero, a cinque anni di distanza dagli eventi raccontati nel film Il ritorno dello Jedi, segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano (interpretata da Rosario Dawson), ex apprendista di Anakin Skywalker, mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Nel cast anche Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndull, con la partecipazione di Hayden Christensen, che ritorna nei panni di Anakin. Disponibile in streaming dal 23 agosto 2023 con i primi due episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: Ahsoka.

Altre serie TV da vedere su Disney+

9-1-1 (finale stagione 6) – 2 agosto 2023

9-1-1: Lone Star (finale stagione 4) – 2 agosto 2023

Star Wars: Young Jedi Adventures (nuovi episodi stagione 1) – 2 agosto 2023

(nuovi episodi stagione 1) – 2 agosto 2023 High School Musical: The Musical: La serie ( stagione 4 , finale) – 9 agosto 2023

( , finale) – 9 agosto 2023 I segreti degli elefanti (serie National Geographic) – 12 agosto 2023

Disney+ ha inoltre anticipato qualcosa sulle principali novità in arrivo nei prossimi mesi del 2023. Tra i contenuti con data già fissata, vale la pena segnalare la seconda stagione di Loki (dal 6 ottobre 2023). Entro la fine dell’anno arriveranno poi la seconda stagione di Welcome to Wrexham, Brawn: The Impossibile F1 Story (titolo provvisorio), Culprits e Animals Up Close with Bertie Gregory.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad agosto 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete seguire il link qui in basso e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

