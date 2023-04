Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese primaverile, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad aprile 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ ad aprile 2023

Film in uscita su Apple TV+

Ghosted (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di aprile 2023 con Ghosted, film originale diretto da Dexter Fletcher con Ana de Armas e Chris Evans. Racconta la storia di Cole, uomo buono, onesto e sincero, e di Sadie, donna enigmatica che sembra nascondere qualche segreto. Cole si innamora perdutamente di Sadie, ma dopo breve tempo lei sembra sparire, non rispondendo più ai messaggi. L’uomo teme di essere stato “ghostato”, ma in realtà scopre in modo scioccante che Sadie è un agente segreto: prima di un secondo appuntamento, i due si ritrovano in un intrigo internazionale, al quale dovranno prendere parte per salvare il mondo. Un film che mischia azione e romanticismo. Disponibile in streaming dal 21 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ghosted.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Schmigadoon! – stagione 2 (original)

Le novità Apple TV+ di aprile 2023 proseguono con la seconda stagione di Schmigadoon!, serie TV liberamente tratta dal musical Brigadoon del 1947 nella quale Melissa (Cecily Strong) e Josh (Keegan-Michael Key) si ritrovano in una città misteriosa nella quale tutto sembra venire direttamente da un musical di Broadway. Dopo aver trovato il vero amore nella città di Schmigadoon, Josh e Melissa si trovano a Schmicago, il mondo reimmaginato dei musical degli anni ’60 e ’70. I sei inediti episodi dell’acclamata comedy includeranno nuovi numeri musicali originali del co-creatore e produttore esecutivo Cinco Paul. Disponibile in streaming dal 5 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Schmigadoon!.

The World vs. Boris Becker (docuserie original)

In arrivo questo mese anche la docuserie The World vs. Boris Becker. Uno sguardo approfondito sulla vita controversa e la carriera del celebre tennista Boris Becker, con interviste a John McEnroe, Novak Djokovic, Björn Borg e altri personaggi iconici. Diretta dai premi Oscar Alex Gibney e John Battsek, la serie è stata realizzata nei tre anni precedenti alla condanna dell’aprile 2022 e presenterà contenuti esclusivi sulla vita del tennista, esplorando ogni aspetto dell’uomo divenuto un fenomeno dello sport a soli 17 anni, dopo aver vinto Wimbledon. Disponibile in streaming dal 7 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The World vs. Boris Becker.

L’ultima cosa che mi ha detto (original)

Da non perdere su Apple TV+ ad aprile L’ultima cosa che mi ha detto, miniserie che racconta la storia di Hannah, una donna che crea un legame inaspettato con la figliastra sedicenne, Bailey, mentre cerca la verità sulla misteriosa scomparsa del marito. Si tratta dell’adattamento seriale dell’omonimo romanzo di Laura Dave, tra i bestseller del New York Times. Jennifer Garner, diventata celebre con la serie Alias, ritorna sul “piccolo schermo” dopo tanti ruoli al cinema. Nel cast anche Nikolaj Coster-Waldau (Il Trono di Spade), Angourie Rice (Omicidio a Easttown) e Aisha Tyler (Criminal Minds). Disponibile in streaming dal 14 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ultima cosa che mi ha detto.

Jane (original)

Proseguiamo con i contenuti da vedere questo mese con Jane, serie TV per tutta la famiglia che vede protagonista una bambina con la missione di salvare gli animali in via di estinzione. Jane è una giovane ambientalista di 9 anni che grazie alla sua fervida immaginazione, coinvolge i suoi migliori amici David e Greybeard lo scimpanzé in epiche avventure per proteggere gli animali selvatici di tutto il mondo. Tutto questo perché, come afferma il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall, “solo se comprendiamo, ci preoccupiamo, solo se ci preoccupiamo possiamo aiutare, solo se aiutiamo, loro potranno essere salvati”. La nuova serie è disponibile in streaming dal 14 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jane.



Big Beasts – Maestose creature (original)

Da non perdere questo mese anche Big Beasts – Maestose creature, docuserie naturalistica in dieci parti con la voce narrante di Tom Hiddleston (in lingua originale). Dal team creativo della pluripremiata docuserie “Tiny World“, una nuova serie che trascina il pubblico in un incredibile viaggio intorno al mondo, dai poli ghiacciati alle foreste pluviali tropicali, per incontrare le creature giganti più affascinanti della natura. Tra 17 Paesi, il documentario mostra la balena grigia, la foca elefante, la lontra gigante, il gorilla, l’ippopotamo, l’orso bruno, lo struzzo, l’orango, la tigre e l’orso polare: più grandi sono gli animali, più grandi sono le sfide che devono affrontare. La nuova serie, che arriva in occasione della Giornata della Terra, offre due episodi in anteprima alla settimana, fino al 19 maggio, con filmati rari e inediti realizzati attraverso l’uso di attrezzature specializzate e tecniche di ripresa di nuova generazione. Disponibile in streaming dal 21 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Big Beasts – Maestose creature.

Nettare degli dei (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di aprile 2023 da guardare con Nettare degli dei, nuova serie originale ambientata nel mondo della gastronomia e dei vini pregiati. Alexandre Léger, creatore della famosa Léger Wine Guide e figura emblematica dell’enologia, è appena morto all’età di 60 anni nella sua casa di Tokyo. Lascia una figlia, Camille (Fleur Geffrier), che vive a Parigi e non vede il padre dalla separazione dei genitori, avvenuta quando lei aveva nove anni. Camille vola a Tokyo per assistere alla lettura del testamento di Léger e scopre che suo padre le ha lasciato una straordinaria collezione di vini, la più grande al mondo secondo gli esperti. Per entrare in possesso dell’eredità, Camille deve però competere con un giovane e brillante enologo, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita). La figlia biologica dovrà sfidare il “figlio spirituale” del compianto Alexandre in tre prove, tutte legate alla degustazione del vino. Chi vince erediterà l’impero di Léger, mentre chi perde se ne andrà a mani vuote. Purtroppo per lei però, Camille non sa nulla di vino e, peggio ancora, non ne ha mai bevuto nemmeno un goccio. Se la caverà? Potete scoprirlo dal 21 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nettare degli dei.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Hello Tomorrow (finale di stagione) – 7 aprile 2023

Extrapolations – Oltre il limite (finale di stagione) – 21 aprile 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le migliori serie TV su Apple TV+, la nostra selezione