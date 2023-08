Quali sono le novità da vedere ad agosto 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad agosto 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

La primavera della mia vita

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di agosto 2023 con un film che i fan del duo Colapesce e Dimartino non possono perdersi: La primavera della mia vita. La commedia è diretta da Zavvo Nicolosi e racconta la storia di due musicisti, Antonio e Lorenzo, che una volta suonavano insieme. Da quando i due hanno deciso di allontanarsi dal punto di vista professionale, il loro rapporto è andato scemando finendo nel silenzio. Questo finché un giorno Antonio ricontatta inaspettatamente Lorenzo per una misteriosa avventura: propone all’amico un progetto che all’inizio non lo convince, che stranamente non ha a che fare col mondo della musica. Quando Lorenzo comprende che vale la pena provarci, i due si imbarcano in una coraggiosa missione: un susseguirsi di sorprese e un salto nel vuoto che metterà entrambi a dura prova, in una corsa contro il tempo per raggiungere l’obiettivo. Disponibile dal 6 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La primavera della mia vita.

What’s Love?

Proseguiamo con What’s Love?, film diretto da Shekhar Kapur che ruota intorno al tema dell’amore e del matrimonio, ambientato tra Londra e l’Asia meridionale. Due amici d’infanzia, Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif), sono alle prese con le richieste delle loro rispettive famiglie fortemente legate alle proprie tradizioni culturali, soprattutto per ciò che riguarda l’amore. Zoe deve fare i conti con le pretese di sua madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online. A Kazim, invece, tocca un matrimonio combinato. Zoe segue Kazim nel suo viaggio da Londra a Lahore, in Pakistan, per documentare il matrimonio con la donna sconosciuta. La ragazza, osservando quanto sta accadendo al suo amico, inizia a domandarsi se l’esperienza e la cultura a lei poco nota possano insegnarle qualcosa sulla ricerca dell’amore. I due protagonisti dovranno decidere se seguire le proprie famiglie o i propri sentimenti, certi dell’esistenza di una giusta strada da percorrere che possa permettere loro di ascoltare il proprio cuore. Disponibile dal 7 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di What’s Love?.

M3GAN

Cambiamo completamente genere con M3GAN, horror diretto da Gerard Johnstone che vede protagonista una bambola a grandezza naturale. Quest’ultima è stata creata per essere la migliore compagna per i bambini e la più grande alleata dei genitori, anche grazie all’intelligenza artificiale. Programmata da Gemma (Allison Williams), una brillante robotica di un’azienda di giocattoli, la bambola è capace di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice dei bambini a cui è legata. Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady, è insicura e impreparata al suo nuovo ruolo. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili. Disponibile dal 14 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di M3GAN.

Mona Lisa and the Blood Moon

Da vedere su NOW e Sky questo mese di agosto c’è anche Mona Lisa and the Blood Moon, film diretto da Ana Lily Amirpour con Kate Hudson. Racconta la storia di una ragazza, che in una notte di luna piena riesce a fuggire da un manicomio del New Orleans dove era stata rinchiusa per diversi anni. La donna è dotata di poteri molto particolari e, avendo a disposizione solo queste sue abilità insolite, dovrà cavarsela da sola in giro per New Orleans. Disponibile dal 20 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mona Lisa and the Blood Moon.

L’immensità

Da non perdere L’immensità, dramma diretto da Emanuele Crialese con Penélope Cruz e Vincenzo Amato. Roma, anni ’70: Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti sono i figli: Adriana (Luana Giuliani), la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare a un punto di rottura. Disponibile dal 21 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’immensità.

Gli occhi del diavolo

Torniamo all’horror con un’altra novità perfetta per gli appassionati del genere. Parliamo di Gli occhi del diavolo, film diretto da Daniel Stamm che segue la vicenda di una scuola di esorcismo. Il Vaticano riapre segretamente quest’ultima per riprendere a formare i sacerdoti dopo l’aumento dei casi di possessione demoniaca, convinto che questo sia l’unico modo per difendersi dal male dilagante. Solo agli uomini è permesso effettuare esorcismi, con rammarico di suor Ann (Jacqueline Byers), giovane religiosa convinta di avere una vocazione per l’esecuzione di quel tipo di rito. L’unico a vedere in lei questo dono speciale è un professore, che decide di farle da mentore, permettendole di assistere alle lezioni e a studiare come svolgere il rituale. Quando suor Ann si imbatte in uno dei pazienti della scuola, si ritroverà faccia a faccia con una potente forza demoniaca, che infesterà l’intero istituto. L’anima della stessa suora sarà in pericolo, perché il demone è strettamente correlato al passato traumatico di Ann. Disponibile dal 23 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gli occhi del diavolo.

Il ritorno di Casanova

Gabriele Salvatores porta sullo schermo Il ritorno di Casanova, film che racconta la storia di Leo Bernardi (Toni Servillo), un noto e acclamato regista che non si arrende all’inevitabile scorrere del tempo. Alla ricerca di uno script che possa rivelarsi un successo cinematografico, decide di incentrare il suo nuovo e ultimo film su Casanova di Arthur Schnitzler. Durante le riprese, però, si rende conto di come questo personaggio letterario gli ricordi sé stesso e di quanto gli sia affine. Questo Casanova (interpretato da Fabrizio Bentivoglio) è infatti un uomo avanti con gli anni che ha perso interesse per la vita e per ciò che può ancora offrigli. Non è più l’uomo affascinante e seducente di una volta e si ritrova anche senza soldi. Un giorno decide di tornare a vivere nella sua amata Venezia, e sul suo tragitto incontra la giovane Marcolina. Qualcosa in lei riaccende il suo desiderio ma nel tentativo di conquistarla capirà che il tempo è passato e che dovrà fare i conti con questa cruda realtà. Disponibile dal 27 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il ritorno di Casanova.

Detective Marlowe (original)

Chiudiamo le novità NOW e Sky On Demand di agosto 2023 con il pezzo forte del mese: il film originale Detective Marlowe, ambientato nella California del 1939. Il detective privato Philip Marlowe (Liam Neeson) è irrequieto e solo come sempre, e gli affari vanno un po’ a rilento. Questo fino all’arrivo di una nuova cliente: giovane, bella e ben vestita, Clare Cavendish (Diane Kruger) è la figlia dell’attrice di Hollywood e icona del cinema Dorothy Quincannon (Jessica Lange), e vuole che Marlowe trovi il suo ex amante, un piccolo spacciatore e dongiovanni di nome Nico Peterson. L’indagine di Marlowe lo porta al Corbata Club, punto di riferimento esclusivo e covo di iniquità per i ricchi e potenti di Los Angeles, gestito da Floyd Hanson, apparentemente cittadino modello, ma custode dello squallido mondo sotterraneo che si nasconde all’interno. Si diffonde la storia della “morte accidentale” di Nico, ma Marlowe è tutt’altro che convinto. Presto il detective si ritroverà non solo sotto l’incantesimo della seducente Ms Cavendish, ma anche invischiato nel fiorente business cinematografico di Hollywood, assieme ai membri di una delle famiglie più ricche di Bay City. Disponibile dal 28 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Detective Marlowe.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo I delitti del Barlume (dal 1° al 13 agosto 2023), Robert De Niro (dal 14 al 20 agosto 2023), Christopher Nolan (dal 21 al 27 agosto 2023) e Liam Neeson (dal 28 agosto al 3 settembre 2023).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Souls (original)

Sarebbe dovuta arrivare a febbraio, ma meglio tardi che mai: tra le serie TV da vedere ad agosto su NOW e Sky On Demand c’è Souls, mystery drama incentrato sui destini di tre donne (Allie, Hanna e Linn) legate inspiegabilmente tra loro su tre piani spazio temporali diversi. La serie avrebbe dovuto debuttare qualche mese fa, ma è poi stata rimandata a questo mese. Jacob, 14enne figlio di Hanna, ha un incidente d’auto insieme a quest’ultima e inizia a ricordare frammenti di una vita passata nella quale pilotava un aereo passeggeri poi scomparso nel nulla con a bordo l’intero coro della scuola locale. Uno sguardo al passato mostra la patologa incinta Allie a Stoccolma, che fa di tutto per impedire al marito, il pilota Leo, di volare. Nella Berlino del futuro invece, la 25enne Linn si unisce a una setta i cui membri vogliono disperatamente credere nella vita dopo la morte. Una nuova serie Sky Original da non perdere per gli amanti del mistero. Disponibile dal 1° agosto 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Souls.

Fantasy Island – stagione 2, finale

Proseguiamo con le novità di questo mese con la seconda e ultima stagione di Fantasy Island, serie TV remake dell’omonimo drama fantasy degli anni ’70 (meglio conosciuto da noi come Fantasilandia). Un’antologia ambientata in un resort di lusso nel quale gli ospiti possono vedere realizzata ogni loro fantasia. Racconta le storie di persone che arrivano con un desiderio e finiscono con l’essere illuminate e trasformate attraverso il magico realismo dell’isola. Nella seconda stagione ci saranno nuovi ospiti pronti per essere accolti dal resort, con Elena, Ruby e Javier che faranno ogni cosa per realizzare i loro desideri. All’interno del cast anche Jason Priestley, Brandon Walsh, Matt Shade, Teri Hatcher e James Denton. Disponibile dal 6 agosto 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Fantasy Island.

Billions – stagione 7, finale

Da non perdere ad agosto su NOW e Sky la settima e ultima stagione di Billions, acclamata serie TV statunitense con Paul Giamatti e Damian Lewis che si scontrano nel mondo dell’alta finanza. Il capitolo finale della serie vede il ritorno del miliardario Bobby Axelrod, che deve affrontare un’ultima volta il procuratore federale Chuck Rhodes, suo avversario da sempre. Quando la posta in gioco aumenta tanto da raggiungere Wall Street, il loro “gioco” minaccia di rovesciare imperi. Sarà un trionfo per alcuni e un crollo per altri, e tutte le certezze inizieranno a vacillare sotto il peso di una crescente tensione. Le alleanze si ribalteranno, le vecchie ferite diventeranno armi con cui destabilizzare i fragili equilibri fin qui raggiunti, la lealtà di ognuno dei protagonisti verrà messa alla prova e il tradimento sarà sempre dietro l’angolo per far crollare ogni sicurezza. Disponibile dal 12 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della settima stagione di Billions.

Winning Time – stagione 2

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di agosto 2023 con la seconda stagione di Winning Time, che gli appassionati di basket non possono assolutamente perdersi. La serie HBO racconta il magico decennio nel quale i Los Angeles Lakers entrarono nella leggenda della pallacanestro mondiale. La squadra torna in campo più forte che mai nei nuovi episodi sull’età dell’oro della NBA. Nel cast John C. Reilly, Jason Clarke, Quincy Isaiah, Solomon Hughes, Jason Segel, Adrien Brody e Michael Chiklis. Disponibile dal 28 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Winning Time.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

