Le novità Amazon Prime Video di agosto 2023 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese estivo (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2023 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad agosto 2023

Film in uscita su Amazon Prime Video

Venom – La furia di Carnage

Apriamo le novità Amazon Prime Video di agosto 2023 con Venom – La furia di Carnage, sequel diretto da Andy Serkis del film sull’antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy. Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo terribile nemico, Carnage (Woody Harrelson), alter ego del serial killer Cletus Kasady. Nella scena post credits del primo film, Eddie raggiunge la prigione di San Quintino per intervistare l’omicida, e durante il loro breve dialogo, Kasady preannuncia che riuscirà a uscire dalla prigione e a compiere una nuova carneficina. Il killer riesce infatti a evadere dal carcere ospitando un simbionte alieno, il rosso Carnage, che seminerà il terrore in città. Solo Brock e il suo Venom possono fermarlo. Disponibile in streaming dal 3 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Venom – La furia di Carnage.

La primavera della mia vita

I fan di Colapesce e Dimartino non possono lasciarsi sfuggire La primavera della mia vita, commedia diretta da Zavvo Nicolosi che racconta la storia di due musicisti. Antonio e Lorenzo sono due amici che una volta suonavano insieme. Da quanto i due hanno deciso di allontanarsi dal punto di vista professionale, il loro rapporto è andato scemando finendo nel silenzio. Questo finché un giorno, in modo inaspettato, Antonio ricontatta Lorenzo per una misteriosa e spericolata avventura. Propone all’amico un progetto che all’inizio non lo convince, che stranamente non ha a che fare col mondo della musica. Quando Lorenzo comprende che vale la pena provarci, i due si imbarcano in una coraggiosa missione: un susseguirsi di sorprese e un salto nel vuoto che metterà entrambi a dura prova, in una corsa contro il tempo per raggiungere l’obiettivo. Disponibile in streaming dal 6 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La primavera della mia vita.

Bandit

Da non perdere questo mese di agosto anche Bandit, crime drama diretto da Allan Ungar con Mel Gibson, Josh Duhamel ed Elisha Cuthbert. Dopo essere evaso da una prigione del Michigan, un affascinante criminale di professione assume una nuova identità in Canada, raggiungendo il record di 59 colpi mentre viene braccato da una task force della polizia. La pellicola è basata sulla storia di The Flying Bandit, famigerato rapinatore di banche. Disponibile in streaming dal 7 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bandit.

Rosso, bianco e sangue blu (original)

Tra i film originali da vedere questo mese spicca Rosso, bianco e sangue blu, basato sul romanzo di Casey McQuiston, best seller del New York Times. Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: un bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale e… un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa lite pubblica a un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. In questo modo, il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia: l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati. Il film vede il debutto come regista e co-sceneggiatore di film del drammaturgo Matthew López (vincitore di un Tony Award). Disponibile in streaming dall’11 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rosso, bianco e sangue blu.

Till – Il coraggio di una madre

Tra le novità Prime Video di agosto 2023 c’è anche Till – Il coraggio di una madre, film che racconta la vera storia di Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler), un’educatrice che dopo l’omicidio del figlio quattordicenne Emmett diventa un’attivista per i diritti degli afro-americani. Nel 1955, Emmett Till vive a Chicago con sua madre, e va a passare l’estate da suo cugino in Mississippi. Mamie saluterà il figlio e non lo rivedrà mai più. Il ragazzo sarà rapito e brutalmente ucciso, accusato di essersi comportato in modo inappropriato nei confronti di una donna bianca. Il processo sarà molto breve e gli assassini verranno assolti da una giuria di soli bianchi. Mamie, travolta dal dolore e decisa a ottenere una forma di giustizia, decide di organizzare un funerale con la bara del figlio aperta per mostrare a tutti quello che gli avevano fatto. Disponibile in streaming dal 20 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Till – Il coraggio di una madre.

Operazione Kandahar

Cambiamo genere con Operazione Kandahar, action che vede Gerard Butler nei panni di un agente della CIA sotto copertura. L’agente Tom Harris si ritrova bloccato in territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, l’uomo è costretto a combattere per raggiungere insieme al suo traduttore afghano un punto di estrazione a Kandahar. Dovrà evitare sia le forze scelte nemiche sia le spie straniere, incaricate di dar loro la caccia. Disponibile in streaming dal 24 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Operazione Kandahar.

Gli attassati

Chiudiamo i principali film da guardare ad agosto su Prime Video con Gli attassati, commedia diretta da Lorenzo Tiberia col duo Matranga & Minafò. Gli abitanti di una piccola cittadina del Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la “tassazione illecita” c’è il sindaco, un uomo cinico e corrotto disposto a tutto pur di conquistare la poltrona di Segretario del suo partito. Tra le vittime degli esattori ci sono Toni, squattrinato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani. Da perfetti sconosciuti, i due diventano complici nell’unica via d’uscita possibile: intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse i loro debiti. Ce la faranno? Potete scoprirlo dal 31 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gli attassati (in arrivo).

Altri film da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2023

LEGO Batman – Il film – 1° agosto 2023

– 1° agosto 2023 Catwoman – 1° agosto 2023

– 1° agosto 2023 A Star Is Born – 15 agosto 2023

– 15 agosto 2023 Interstellar – 15 agosto 2023

– 15 agosto 2023 Cosa voglio di più – 15 agosto 2023

– 15 agosto 2023 Ma cosa ci dice il cervello – 18 agosto 2023

– 18 agosto 2023 Il tuttofare – 19 agosto 2023

– 19 agosto 2023 Belfast – 28 agosto 2023

– 28 agosto 2023 Sono tornato – 30 agosto 2023

– 30 agosto 2023 Sconnessi – 30 agosto 2023

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario – fino al 1° agosto 2023

Cosa mi lasci di te – fino al 13 agosto 2023

Ti odio, anzi no, ti amo! – fino al 13 agosto 2023

Spencer – fino al 19 agosto 2023

Gli idoli delle donne – fino al 21 agosto 2023

1917 – fino al 22 agosto 2023

The Protégé – fino al 25 giugno 2023

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Ascolta i fiori dimenticati (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di agosto 2023 lato serie TV con Ascolta i fiori dimenticati, basata sul best seller d’esordio di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Hart. La serie è composta da sette episodi e racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart. All’età di 9 anni, Alice perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio e viene portata a vivere con la nonna June alla Thornfield flower farm, dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia. Un dramma che attraversa i decenni, ambientato in Australia, con il suo paesaggio mozzafiato, e fiori e piante selvatiche autoctone. Mentre prova a “uscire” dal suo complicato passato, il viaggio di Alice raggiunge il climax emotivo quando si ritrova a combattere per la sua vita contro l’uomo che ama. La serie vede Sigourney Weaver nei panni di June Hart, Asher Keddie interpreta Sally Morgan, Leah Purcell è Twig North, Frankie Adams è Candy Blue e Alycia Debnam-Carey è Alice Hart. Disponibile in streaming dal 4 agosto 2023 coi primi tre episodi (poi uno a settimana). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ascolta i fiori dimenticati.

Cruel Summer – stagione 2 (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma la seconda stagione di Cruel Summer, serie antologica che vede un cast e un mistero completamente nuovi. Il nuovo capitolo è ambientato in un’idilliaca cittadina sul mare nel Pacifico nord-occidentale, e segue l’ascesa e il declino di un’intensa amicizia adolescenziale. La storia viene raccontata anche stavolta su tre diverse linee temporali intorno all’anno 2000: l’intera stagione, che si preannuncia ricca di colpi di scena, segue l’inizio dell’amicizia tra Megan, Isabella e il migliore amico di Megan, Luke, lo sbocciare di un triangolo amoroso e il mistero che influenza le loro vite nel corso del tempo. Nel cast troviamo Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada e Sean Blakemore. Disponibile in streaming dall’11 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Cruel Summer.

Harlan Coben’s Shelter (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di agosto 2023 da vedere con Harlan Coben’s Shelter, serie thriller in otto episodi adattamento dell’opera dell’autore best seller del New York Times. Segue la storia di Mickey Bolitar, che dopo la morte improvvisa del padre si ritrova a dover iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all’interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l’aiuto dei suoi amici – l’estroso Spoon e la riservata Ema – Mickey scardina l’apparente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare. Nel cast Jaden Michael, Constance Zimmer, Adrian Greensmith e Abby Corrigan. Disponibile in streaming dal 18 agosto 2023 (nuovi episodi ogni venerdì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Harlan Coben’s Shelter.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Be Cool, Scooby-Doo! ( stagione 1 ) – 1° agosto 2023

( ) – 1° agosto 2023 Baby Looney Tunes ( stagione 2 ) – 1° agosto 2023

( ) – 1° agosto 2023 Fairy Tail (stagioni 1-2) – 31 agosto 2023

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo Hannibal (stagioni 1-3) e Parks and Recreation (stagioni 1-7), entrambe in scadenza il 31 agosto 2023.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2023 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete cliccare continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

