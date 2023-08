Le novità Infinity+ di agosto 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ ad agosto 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ ad agosto 2023

Film in uscita su Infinity+

Tiziano Terzani: Il viaggio della vita (documentario)

Apriamo le novità Infinity+ di agosto 2023 da non perdere con Tiziano Terzani: Il viaggio della vita, un documentario diretto da Mario Zanot che racconta gli aneddoti più divertenti e i momenti più drammatici vissuti dal giornalista e scrittore di culto. Un viaggio nella sfera privata e intima di Terzani, che si addentra nel suo genio narrativo, raccontando anche gli avvenimenti storici di cui è stato testimone. Attraverso cinquanta ore di registrazioni audio inedite, fornite dal figlio Folco, è lo stesso Tiziano a raccontarsi. Accanto alla narrazione della sua voce, vediamo il materiale girato con una Super 8, che ritrae momenti familiari e privati dell’autore. Audio, foto, video racchiudono la vita del grande giornalista e scrittore, dalla sua infanzia sino alla morte in un omaggio unico dedicatogli dal regista. Disponibile in streaming dal 1° agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tiziano Terzani: Il viaggio della vita.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario

Da vedere sulla piattaforma c’è anche Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario, divertente action sequel del film del 2017 e ambientato tre anni dopo gli eventi di quest’ultimo. Nel primo capitolo la guardia del corpo Michael Bryce (Ryan Reynolds) era riuscito a riabilitare il suo nome tra gli agenti della security, dopo aver eliminato insieme al suo testimone, il sicario Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), il malvagio dittatore Dukhovich. Questa volta Bryce viene ingaggiato per proteggere la moglie di Kincaid, Sonia (Salma Hayek), vittima di nuove minacce. Nel ricco cast anche Frank Grillo, Antonio Banderas e Morgan Freeman. Disponibile in streaming dal 3 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario.

Tre di troppo (Premiere)

Torna questo mese di agosto Tre di troppo, commedia diretta da e con Fabio De Luigi, affiancato da Virginia Raffaele. Racconta la storia di Marco e Giulia, una coppia che trascorre la sua vita in modo perfetto. Sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto… senza figli. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all’Inferno con bambini pestiferi che rendono la vita dei genitori un incubo, portandoli all’esasperazione più totale, o in Paradiso, dove le coppie senza figli possono godersi le giornate in tranquillità, in ordine e senza urla o piagnistei. Hanno scelto di essere in Paradiso e ne sono fermamente convinti. e cercano di distanziarsi dalle coppie di amici che non hanno intrapreso la loro stessa strada e che si ritrovano esauriti dalla loro stessa prole e con una vita matrimoniale sull’orlo del baratro. Il destino ha però in serbo altri piani per i due: senza alcun motivo, una mattina si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. La cosa sconvolgerà enormemente le loro esistenze e ogni loro certezza si sgretolerà in mille pezzi. Marco e Giulia devono trovare un modo per liberarsi dei tre bambini e tornare alla loro tranquilla e spensierata vita. Disponibile in streaming dall’11 al 17 agosto 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tre di troppo

Ma cosa ci dice il cervello

Restiamo sulle commedie con Ma cosa ci dice il cervello, film che vede protagonista Paola Cortellesi. Giovanna è una donna tranquilla, separata dal marito Enrico, con un lavoro al Ministero e una figlia preadolescente, Martina, con la quale non ha un grande rapporto. La sua vita apparentemente piatta e monotona è solo una copertura per il suo vero lavoro: agente segreto per la Sicurezza Nazionale. Un giorno la sua compagna del liceo Tamara (Claudia Pandolfi) la chiama per una riunione con i vecchi compagni di classe, che entrambe negli anni hanno perso di vista: Francesca (Lucia Mascino), Roberto (Stefano Fresi) e Marco (Vinicio Marchioni). Durante la rimpatriata gli amici ricordano con affetto e risate gli anni della giovinezza, ma rivelano anche le angherie che subiscono nella vita quotidiana dalla gente ignorante e prepotente. Questa rivelazione porta Giovanna a decidere di vendicare i quattro compagni che, anche se l’hanno compatita per il suo lavoro noioso, non sanno quali mezzi abbia realmente a disposizione. Disponibile in streaming dal 18 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ma cosa ci dice il cervello.

Il tuttofare

Tra le novità Infinity+ di agosto 2023 da vedere c’è anche Il tuttofare, film diretto da Valerio Attanasio con Sergio Castellitto e Guglielmo Poggi. Antonio Bonocore, praticante in legge, sogna un contratto nel prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore “Toti” Bellastella. Per lui Antonio fa tutto: assistente, portaborse, autista e perfino cuoco personale. Il fatto è che lo studio è di proprietà di Titti (Elena Sofia Ricci), la moglie di Bellastella. Quando Antonio supera brillantemente l’esame di stato, ha la possibilità di diventare socio dello studio con un compenso eccezionale, ma c’è ancora un favore da fare: dovrà sposare Isabel (Maria Clara Alonso), l’amante argentina di Toti, per assicurarle la cittadinanza italiana. Si ritroverà in un mare di guai. Disponibile in streaming dal 19 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il tuttofare.

The Protégé

Da non perdere questo mese sulla piattaforma The Protégé, film d’azione con Maggie Q e Samuel L. Jackson. La protagonista è Anna, una donna tanto affascinante quanto letale: è infatti la killer a contratto più abile al mondo, addestrata dal leggendario assassino Moody. Quest’ultimo ha trovato e salvato Anna durante un lavoro a Saigon, tramutatosi presto in un massacro in cui la piccola è stata suo malgrado coinvolta perdendo i suoi genitori. Per anni i due hanno viaggiato per il mondo e completato contratti di alto profilo, stabilendosi infine in Inghilterra dove Anna gestisce ora un negozio di libri rari e Moody vive in una lussuosa casa padronale. Quando però l’uomo che per lei è stato come un padre viene ucciso, Anna giura vendetta nei confronti del suo assassino. Disponibile in streaming dal 20 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Protégé.

Mummie – A spasso nel tempo (Premiere)

Tramite l’iniziativa Premiere ritorna questo mese il film d’animazione Mummie – A spasso nel tempo, diretto da Juan Jesús García Galocha. Racconta le avventure di alcune mummie che vivono nella Città dei morti viventi, una città sotterranea segreta “rimasta” all’Antico Egitto. Quando il Faraone annuncia a sua figlia Nefer che è giunto il momento di convolare a nozze, la ragazza non sembra affatto entusiasta, soprattutto considerando che a decidere chi sarà il suo futuro marito sarà la mitica Araba Fenice e che Nefer sarà costretta ad accettare chiunque venga scelto. Il fiammeggiante uccello sceglie l’auriga Thut come futuro marito della principessa. Al giovane viene quindi affidato l’anello nuziale in attesa delle nozze, al patto che non lo perda mai. In caso contrario sarà costretto a pagare una dura pena: gli verrà tagliata la lingua e gli saranno cavati gli occhi. Thut nasconde l’anello, ma l’ambizioso archeologo Lord Carnaby, facendo degli scavi, lo trova e lo porta con sé in Inghilterra. Quando il giovane auriga si accorge che l’anello non c’è più, si mette sulle sue tracce ed è costretto a un viaggio in superficie verso il mondo dei viventi. Ad accompagnarlo la sua futura consorte, suo fratello minore e il loro il cucciolo di coccodrillo domestico. Il gruppo si ritroverà nell’odierna Londra e cercherà di capire dove Lord Carnaby abbia nascosto l’anello nuziale. Disponibile dal 25 al 31 agosto 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mummie – A spasso nel tempo.

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità

Chiudiamo le principali novità Infinity+ da vedere ad agosto lato film con Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, pellicola che ripercorre la vita di Vincent Van Gogh, celebre pittore olandese con un animo tormentato da disturbi psichici ed emotivi. Van Gogh, interpretato da Willem Dafoe, si trova a Parigi nel pieno dello sviluppo della corrente impressionista. Sostenuto finanziariamente ed economicamente dall’amato fratello Theo (Rupert Friend), non riesce ad inserirsi nel clima parigino. Certo di trovare l’ispirazione a contatto con la natura, nella quale ricerca ossessivamente la presenza ineffabile della divinità, decide di trasferirsi nel paesino di Arles. Qui si dedica alla pittura esprimendo l’estrema urgenza di essere riconosciuto dal prossimo e lottando, ancora una volta, contro l’insofferenza di coloro che gravitano nella sua quotidianità. Mentre i disturbi psichici aumentano e gli abitanti di Arles lo trattano alla strenua di un pazzo, Van Gogh trova rifugio nelle rassicuranti lettere di Theo e nella visita del pittore Gauguin (Oscar Isaac). Disponibile dal 27 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità.

Altri film da vedere su Infinity+ ad agosto 2023

Il tempo delle mele 3 – 2 agosto 2023

– 2 agosto 2023 Zack Snyder’s Justice League – dal 4 al 10 agosto 2023 (Premiere)

– dal 4 al 10 agosto 2023 (Premiere) Miracolo a Città del Capo – 9 agosto 2023

– 9 agosto 2023 Blackhat – 11 agosto 2023

– 11 agosto 2023 Into the Wild – Nelle terre selvagge – 17 agosto 2023

– 17 agosto 2023 Truth – Il prezzo della verità – 18 agosto 2023

– 18 agosto 2023 La casa – Il risveglio del male – dal 18 al 24 agosto 2023 (Premiere)

– dal 18 al 24 agosto 2023 (Premiere) Conta su di me – 22 agosto 2023

– 22 agosto 2023 Sconnessi – 30 agosto 2023

– 30 agosto 2023 Sono tornato – 30 agosto 2023

– 30 agosto 2023 Diana – La storia segreta di Lady D – 31 agosto 2023

– 31 agosto 2023 L’incredibile vita di Norman – 31 agosto 2023

Serie TV da vedere su Infinity+

All Rise – stagione 3 completa

Le novità Infinity+ di agosto 2023 a livello di serie TV includono la terza stagione completa del legal drama All Rise. Racconta la vita, lavorativa e privata, della giudice Lola Carmichael, che ha un passato come vice procuratore distrettuale di Los Angeles e che intraprende una lunga e faticosa battaglia contro le continue storture e le prepotenze dei suoi colleghi. Nella nuova stagione, composta da 10 episodi, si torna nelle imperfette aule di tribunale di Los Angeles tra giudici, pubblici ministeri e difensori pubblici. Disponibile in streaming dal 1° agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di All Rise.

Roswell, New Mexico – stagione 4 completa

Chiudiamo con la quarta stagione di Roswell, New Mexico, che ora è disponibile al completo con tutti e 13 gli episodi finali (la serie non è stata rinnovata). Si tratta di un reboot della serie dei primi anni 2000, ispirato alla serie di romanzi per ragazzi Roswell High di Melinda Metz. Racconta la storia della figlia di due persone immigrate e senza documenti, Liz Ortecho, che dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell, scopre che la sua cotta adolescenziale, Max Evans, è un alieno che ha tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali. Si concludono con la quarta stagione le vicende che vedono protagonisti Liz Ortecho, interpretata da Jeanine Mason, Max Evans, interpretato da Nathan Parsons, Michael Guerin (Michael Vlamis), Isobel Evans-Bracken (Lily Cowles), Alex Manes (Tyler Blackburn), Kyle Valenti (Michael Trevino), Maria DeLuca (Heather Hemmens) e Noah Bracken (Karan Oberoi). Disponibile in streaming dal 2 agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Roswell, New Mexico.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ ad agosto 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto da non perdere su altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

