Da domani sarà possibile acquistare i ricambi della serie iPhone 14 e di vari altri computer Mac con Silicon M2, ora compatibili con il servizio di Apple Self Service Repair. Disponibile in Italia dallo scorso dicembre, si tratta di un programma che dà accesso diretto a parti, strumenti e manuali originali Apple, acquistabili da chiunque desideri aggiustare in autonomia il proprio dispositivo, gli stessi che hanno a disposizione gli Apple Store e i Centri Assistenza Autorizzati di Apple.

Fra i nuovi computer che si aggiungono alla lista, ci sono MacBook Air da 13″ con M2, MacBook Pro 14 e 16 con M2 Pro e M2 Max, lista di ricambi che presto comprenderà anche la fotocamera True Depth e l’altoparlante superiore delle serie iPhone 12 e iPhone 13 e dei Mac desktop con Apple Silicon M1.

L’altra novità annunciata oggi dall’azienda di Cupertino riguarda lo strumento Configurazione di sistema, un software di post-riparazione gratuito che serve a verificare che le riparazioni effettuate con le componenti originali Apple siano state completate correttamente, certifica che la riparazione sia stata eseguita con parti originali Apple e consente inoltre di aggiornare il firmware e di calibrare le componenti per ragioni legate al funzionamento e alla privacy (nel caso in cui si riparino parti per l’autenticazione biometrica di un iPhone, ad esempio).

Per semplificare l’utilizzo di questo strumento, ora è possibile eseguire Configurazione di sistema attivando sul dispositivo la modalità diagnostica e seguendo le istruzioni riportate sullo schermo. Fra l’altro per completare la procedura non è più necessario contattare il team di supporto di Self Service Repair, in ogni caso sempre a disposizione in caso di necessità.

Dunque da domani, 21 giugno, chiunque sia in grado di riparare il proprio dispositivo, potrà acquistare le parti di ricambio, gli strumenti e accedere ai manuali correlati per effettuare delle riparazioni fai da te anche di iPhone 14 e dei nuovi MacBook con M2. Per maggiori informazioni, per i costi e per fugare eventuali dubbi, c’è tutto nel sito web ufficiale dedicato al Self Service Repair di Apple.

Forse ti sei perso: Miglior smartphone: la nostra classifica di Giugno 2023 e Recensione iPhone 14: stesso SoC, stessa Lightning, doveva essere un 13s