Come da previsioni, poco dopo le 19:00 di oggi, lunedì 27 marzo 2023, Apple ha avviato il rilascio pubblico, in forma stabile e per tutti i dispositivi compatibili, di iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3 Ventura. Tutti questi aggiornamenti arrivano a distanza di appena sei giorni dal rilascio delle Release Candidate di mercoledì scorso.

Come vi abbiamo raccontato nella mattinata di lunedì, quando vi abbiamo anticipato tutte le novità che sarebbero state introdotte da questi aggiornamenti, le nuove versioni di iOS, watchOS e tvOS costituiscono il quarto aggiornamento intermedio dei tre sistemi operativi annunciati in occasione del keynote di apertura della Worldwide Developers Conference 2022, lo scorso 6 giugno. Per iPadOS e macOS, invece, si tratta del terzo aggiornamento intermedio.

Apple rilascia la versione stabile di iOS 16.4 e iPadOS 16.4

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio della versione stabile di iOS 16.4, sistema operativo dedicato ai propri smartphone della gamma iPhone, e di iPadOS 16.4, sistema operativo dedicato ai propri tablet della gamma iPad.

Il rilascio della versione stabile viene avviato a sei giorni dal rilascio della Release Candidate e al termine di un periodo di sviluppo durato poco più di un mese, partito lo scorso 16 febbraio e costellato dal rilascio graduale a sviluppatori e beta tester pubblici di tante funzionalità e altrettante risoluzioni di problemi.

Il nuovo aggiornamento, che ha un peso di circa 238 MB (provenendo dalla Release Candidate su iPhone 14 Pro, il peso effettivo dell’aggiornamento è superiore ad 1 GB), giunge a circa due mesi di distanza dal rilascio di iOS 16.3 (nonché a un mese e mezzo di distanza dal rilascio di iOS 16.3.1) e porta su tutti gli iPhone compatibili una build diversa (20E247) rispetto a quella rilasciata come RC e contrassegnata dal codice 20E246, segno che c’era qualcosa da sistemare prima del lancio.

Per un approfondimento con tutte le novità introdotte da iOS 16.4 e iPadOS 16.4, nonché per conoscere tutti i modelli supportati, vi rimandiamo al pezzo dedicato pubblicato in precedenza; di seguito, riportiamo le note di rilascio dell’aggiornamento:

L’aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

• Nella tastiera delle emoji sono ora disponibili 21 nuove emoji che includono animali, gesti delle mani e oggetti.

• Le notifiche per le app web sono state aggiunte alla schermata Home.

• “Isolamento vocale” ottimizza la tua voce e filtra i rumori ambientali intorno a te durante le chiamate cellulare.

• Il supporto per l’album Duplicati in Foto è stato ampliato per rilevare foto e video duplicati nelle librerie fotografiche condivise su iCloud.

• È stato aggiunto il supporto per VoiceOver alle mappe di Meteo.

• È stata aggiunta un’impostazione di accessibilità che attenua automaticamente i contenuti video in cui vengono rilevate luci lampeggianti o stroboscopiche.

• La funzionalità “Ricerca visiva” è ora disponibile in Svizzera.

• È stato risolto un problema per cui le richieste “Chiedi di acquistare” dei minori potevano non essere visualizzate sul dispositivo dei genitori.

• Sono stati risolti alcuni problemi per cui i termostati compatibili con Matter potevano non rispondere se abbinati ad Apple Home.

• Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple rilascia la versione stabile di macOS 13.3 Ventura

Oltre al sistema operativo per iPhone e iPad, Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento per i propri computer Mac, che ricevono macOS 13.3 Ventura: la nuova build di macOS è la 22E252, la medesima rilasciata come Release Candidate martedì scorso.

Per un approfondimento con tutte le novità introdotte da macOS 13.3 Ventura, nonché per conoscere tutti i modelli supportati, vi rimandiamo al pezzo dedicato pubblicato in precedenza.

Restando in casa Mac vi segnaliamo, inoltre, che Apple ha rilasciato anche la nuova versione 16.4 del firmware per proprio il monitor Studio Display.

Apple rilascia la versione stabile di watchOS 9.4

Proseguendo con le novità, Apple ha avviato il rilascio della versione stabile di watchOS 9.4, quarto aggiornamento intermedio del sistema operativo dedicato ai propri smartwatch della gamma Apple Watch. Anche in questo caso, il nuovo aggiornamento giunge a due mesi dal precedente aggiornamento a watchOS 9.3, rilasciato lo scorso 23 gennaio.

Il nuovo aggiornamento, che ha un peso di circa 300 MB (su Apple Watch 8), porta su tutti i dispositivi compatibili la build 20T253, la medesima build che era stata rilasciata lo scorso martedì in veste di Release Candidate.

Anche in questo caso, qualora siate interessati a conoscere tutte le novità introdotte da watchOS 9.4, nonché per conoscere tutti i modelli di Apple Watch supportati, vi rimandiamo al pezzo dedicato pubblicato in precedenza.

Apple rilascia la versione stabile di tvOS 16.4 e del nuovo software per HomePod



Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio di tvOS 16.4 per la propria Apple TV e la nuova versione 16.4 del software per i propri smart speaker HomePod e HomePod mini.

Anche in questo caso, la build è la medesima rilasciata cinque giorni fa come Release Candidate ed è contrassegnata dal codice 20L497 (per audioOS, invece, arriva la build 20E246). Ecco il changelog completo:

Questo aggiornamento aggiunge “Attenua luci lampeggianti”, un’opzione di accessibilità per attenuare automaticamente la visualizzazione del video quando vengono rilevati lampi di luce o effetti stroboscopici e include miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.

Per un approfondimento con tutte le novità introdotte da tvOS 16.4, nonché per conoscere tutti i modelli supportati, vi rimandiamo al pezzo dedicato pubblicato in precedenza.

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili dei nuovi sistemi operativi iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3 Ventura sono disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile: è giusto precisare che questi aggiornamenti sono in distribuzione in forma graduale via OTA e che quindi potrebbero volerci alcuni giorni/settimane prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).

La prassi per installare i nuovi aggiornamenti di sistema forniti da Apple è sempre la stessa:

Per aggiornare iPhone e iPad è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere la comparsa della voce “Aggiorna ad iOS 16.4” (o ad iPadOS 16.4), effettuare un tap e poi selezionare “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone o l’iPad abbiano almeno il 50% di carica residua o che abbiano almeno il 20% di carica residua e siano collegati alla rete elettrica.

Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.

presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Il sistema operativo tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu Sistema. È possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici.

Infine, per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Apple rilascia aggiornamenti anche per i “vecchi” sistemi operativi

Oltre ad avere rilasciato le nuove versioni stabili di tutti i sistemi operativi più recenti, il colosso di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento in versione stabile anche per i “vecchi” iOS 15 e iPadOS 15. Nello specifico, si tratta di iOS 15.7.4 e iPadOS 15.7.4 e la nuova build è la 19H321 (la medesima della RC) che sostituisce la 19H307 rilasciata in veste di iOS 15.7.3 e iPadOS 15.7.3 lo scorso 23 gennaio.

Questi due aggiornamenti mirano principalmente a risolvere bug e a correggere vulnerabilità in tema sicurezza su tutti i dispositivi che non sono stati aggiornati ad iOS 16 e iPadOS 16, e sono quindi disponibili su tutti gli iPhone e iPad che sono stati tagliati fuori dal supporto con iOS 16 e iPadOS 16 (ovvero iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7/7 Plus e sugli iPad Air 2 e iPad mini 4) o sui dispositivi degli utenti che hanno scelto di non aggiornare, per il momento, i propri dispositivi compatibili.

Le modalità di aggiornamento sono sempre le stesse: basterà seguire il percorso “Impostazioni > Generale > Aggiornamento Software > Scarica e installa”.

