Sempre più utenti di Apple Music si stanno lamentando di un presunto bug che sta scombinando le loro librerie musicali, con l’aggiunta o la rimozione di brani apparentemente a caso.

Diversi utenti stanno segnalando su Reddit che le loro librerie di Apple Music sono compromesse. Un utente Reddit afferma che il proprio account sembra essere stato ripristinato allo stato precedente di 6 mesi, poiché la maggior parte dei suoi contenuti recenti è sparita ed è stata sostituita da contenuti di un altro utente.

Un altro utente riferisce che il problema sembra interessare solo Apple Music su iPhone, non presentandosi su Mac o altre piattaforme Apple.

La libreria di Apple Music sembra compromessa per molti utenti iPhone

Al momento non ci sono evidenze di una violazione degli account Apple Music o iCloud, pertanto è possibile che questo inconveniente sia causato da un problema dei server di sincronizzazione di questi servizi.

In questo caso una potenziale soluzione potrebbe essere ripristinare lo stato di sincronizzazione tra iCloud e Apple Music procedendo come di seguito descritto.

Aprire l’app Impostazioni sull’iPhone Toccare l’ID Apple in alto, quindi iCloud e poi la voce “Mostra tutto” per far apparire un elenco delle app che utilizzano iCloud Trovare “Apple Music” e provare a disattivare la sincronizzazione di iCloud e successivamente riattivarla.

Per il momento Apple non ha riconosciuto questo problema di Apple Music, ma una risposta della società non dovrebbe farsi attendere a lungo visto il numero di segnalazioni.

