Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di marzo 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo terzo mese dell’anno non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a marzo 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a marzo 2023

Film in uscita su Netflix

Luther: Verso l’inferno (original)

Partiamo subito in quarta con le novità Netflix di marzo 2023 con Luther: Verso l’Inferno, nuovo film originale che prosegue la premiata saga televisiva e fa segnare il ritorno di Idris Elba nei panni di John Luther. Un cruento serial killer terrorizza Londra, mentre il brillante detective caduto in disgrazia si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Ci riuscirà? Nel cast anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk. Disponibile in streaming dal 10 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Luther: Verso l’Inferno.

Era ora (original)

Cambiamo genere con Era ora, pellicola che vede protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Dante e Alice si amano alla follia, ma lui è la tipica persona a cui una giornata non basta mai, che arriva sempre in ritardo e fa fatica a barcamenarsi nei vari impegni quotidiani. L’uomo si presenta in ritardo di ore persino alla festa di compleanno per i suoi quarant’anni: è convinto che, se lavorerà abbastanza, tra qualche anno potrà permettersi di “comprare” un po’ di tempo. Il giorno dopo però si sveglia e si ritrova avanti di un anno, al suo quarantunesimo compleanno, con Alice incinta di quattro mesi. A un suo nuovo risveglio, Alice gli mette tra le braccia una bambina di qualche mese e gli augura un felice quarantaduesimo compleanno. Cosa sta succedendo? Per qualche inspiegabile motivo, Dante sta vivendo una vita accelerata, di cui non ha memoria e controllo. Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli? Potete scoprirlo dal 16 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Era ora.

The Lighthouse

Da non perdere questo mese su Netflix The Lighthouse, film diretto da Robert Eggers e ambientato alla fine del XIX secolo su una misteriosa isola del New England. Racconta la storia di due guardiani del faro: il più giovane, Ephraim Winslow (Robert Pattinson), è giunto da poco sull’atollo per lavorare come guardiano del faro per un mese sotto l’anziano custode Thomas Wake (Willem Dafoe). Winslow è costretto a sopportare pesanti impieghi affidatigli dal suo supervisore, che gli vieta però di avventurarsi sul faro, nel punto in cui viene emessa la luce. È soltanto Wake che ogni notte sale di nascosto fino alla cima della costruzione, spogliandosi dinanzi alla luce. La solitudine sull’isola deserta porterà ben presto Winslow ad avere strane allucinazioni, oltre alla crescente preoccupazione e timore per gli ambigui comportamenti di Wake. Quando una violenta tempesta colpisce l’isola, impedendo la partenza di Winslow e distruggendo tutte le vettovaglie, i due si ritrovano costretti a sopportarsi con l’alcol come unico compagno. Mentre sentimenti ostili si fanno sempre più forti, seguiti da cattivi presagi, Wake e Winslow in preda alla fame e alla disperazione cadranno vittime della follia, alimentata dalle allucinazioni e dall’ebbrezza. Disponibile dal 19 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Lighthouse.

Kill Boksoon (original)

Gli amanti dell’azione non possono perdersi questo mese Kill Boksoon, film coreano con Jeon Do-yeon, premiata come miglior attrice a Cannes 2007. Assoldata dall’agenzia di sicari MK, Gil Boksoon è un’assassina che non sbaglia mai un colpo, oltre che madre dell’adolescente Jae-young. Nel suo lavoro è una professionista, ma fa comprensibilmente fatica a gestire il ruolo di genitore. Quando arriva il momento di rinnovare il contratto con l’agenzia, decide quindi di ritirarsi per cercare di ricucire il rapporto con la figlia, ma nel corso dell’ultimo incarico, subito prima di comunicare la sua decisione all’agenzia, scopre un segreto sulla missione che le fa infrangere la regola d’oro dei sicari: portare a termine il lavoro in qualsiasi circostanza. Diventerà il bersaglio dell’agenzia e dell’intera società dei killer. Disponibile in streaming dal 31 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Kill Boksoon.

Murder Mistery 2 (original)

Tra le migliori novità Netflix da vedere a marzo c’è Murder Mistery 2, sequel del popolare film con Adam Sandler e Jennifer Aniston che vede tornare in azione la coppia formata da Nick e Audrey Spitz. Sono passati ormai quattro anni e i due detective non sono ancora affermati come avrebbero sperato. Quando il loro amico, il maragià Vikram Govindan, li invita al suo matrimonio, i due hanno la grande occasione della loro vita per dare una svolta alla loro carriera e partono per una meravigliosa isola privata dove si svolgerà il matrimonio. Proprio durante le nozze, il maragià viene rapito. Seguito da una richiesta di riscatto, il rapimento presenta molti aspetti misteriosi, tra cui il sospetto che la famiglia sia coinvolta. La coppia di detective si mette quindi in azione e parte per Parigi dove proseguirà la missione. Disponibile in streaming dal 31 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Murder Mistery 2.

Altri film da vedere su Netflix a marzo 2023

La battaglia di Hacksaw Ridge – 1° marzo 2023

– 1° marzo 2023 Il futuro in un bacio (original) – 3 marzo 2023

(original) – 3 marzo 2023 The Conjuring – Per ordine del diavolo – 3 marzo 2023

– 3 marzo 2023 Chris Rock: Selective Outrage (speciale stand-up comedy, original) – 5 marzo 2023

(speciale stand-up comedy, original) – 5 marzo 2023 Un’isola per cambiare (original) – 8 marzo 2023

(original) – 8 marzo 2023 Bert Kreischer: Razzle Dazzle (speciale stand-up comedy, original) – 14 marzo 2023

(speciale stand-up comedy, original) – 14 marzo 2023 Money Shot: la storia di Pornhub (documentario original) – 15 marzo 2023

(documentario original) – 15 marzo 2023 L’elefante del mago (original) – 17 marzo 2023

(original) – 17 marzo 2023 Noise (original) – 17 marzo 2023

(original) – 17 marzo 2023 Dove sono gli umani? (original) – 21 marzo 2023

(original) – 21 marzo 2023 Space Jam: New Legends – 23 marzo 2023

– 23 marzo 2023 Emergency: NYC (documentario original) – 29 marzo 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Cheat – Chi bara vince (original)

Da guardare questo mese sulla piattaforma c’è Cheat – Chi bara vince, un particolare quiz condotto da Danny Dyer ed Ellie Taylor dove i concorrenti possono letteralmente imbrogliare per provare ad aggiudicarsi l’alta posta in gioco. Una gara tra cervelli fatta di arguzia e menzogne spudorate, nella quale quattro giocatori mettono alla prova le loro conoscenze in tre round, bluffando e raggirando per evitare l’eliminazione e riuscire ad accumulare un montepremi potenziale di più di 50.000 sterline. La regola è una sola: non farsi scoprire. Disponibile dal 1° marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cheat – Chi bara vince.

Incastrati – stagione 2 (original)

Le migliori novità Netflix di marzo 2023 includono la seconda stagione di Incastrati, serie TV con protagonisti Ficarra e Picone. Si riparte da dove era finita la prima stagione, con Salvo e Valentino in pericolo di vita. I due si ritrovano ancora incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul caso dell’omicidio Gambino che non trovano soluzioni, e i rapporti di coppia sempre più burrascosi con le rispettive compagne. Una serie che mischia il genere thriller alla tipica comicità di Ficarra e Picone. La seconda stagione è disponibile dal 2 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Incastrati.

You – stagione 4, parte 2 (original)

Da non perdere la seconda parte della quarta stagione di You, che prosegue quanto visto a febbraio. Tratta dal bestseller di Caroline Kepnes “Tu”, racconta la storia di un brillante gestore di una libreria che incontra un’aspirante scrittrice. Per amore farebbe di tutto: usando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un’ossessione e lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio. Disponibile in streaming dal 9 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della quarta stagione di You.

Tenebre e ossa – stagione 2 (original)

Tra le novità più attese di questo mese c’è sicuramente la seconda stagione di Tenebre e ossa, serie TV tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo. Alina Starkov è in fuga ed è decisa a sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all’apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravedono l’occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce. Una nuova stagione piena di amicizie, storie d’amore, combattimenti e avventure. Disponibile in streaming dal 16 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Tenebre e ossa.

Agent Elvis (original)

Cambiamo completamente genere con Agent Elvis, una nuova serie animata nella quale l’icona del rock and roll (con la voce in lingua originale di Matthew McConaughey) combatte il crimine. Elvis Presley si toglie il costume bianco e indossa un jet pack quando si ritrova coinvolto in un programma di spionaggio governativo segreto con il compito di combattere le forze oscure che minacciano il Paese che ama. Tutto questo mentre svolge il suo lavoro quotidiano di re del rock’n’roll. Disponibile in streaming dal 17 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Agent Elvis.

The Night Agent (original)

Gli amanti dei thriller d’azione non possono farsi sfuggire The Night Agent, serie TV tratta dal romanzo omonimo di Matthew Quirk. Si tratta di una sofisticata serie incentrata sul personaggio di un agente dell’FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l’incarico di presidiare un telefono che non suona mai… finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale. Riuscirà a cavarsela? Potete scoprirlo dal 23 marzo 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Night Agent.

Unstable (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix da vedere a marzo 2023 con Unstable, serie comedy con Rob Lowe e suo figlio John Owen Lowe. Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie ammirato da tutti, ma anche eccentrico e narcisista, che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Allo stesso tempo è in caduta libera dal punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon è l’esatto opposto. Riuscirà quest’ultimo a salvare il padre e la sua società? Saprà ricostruire il loro difficile rapporto mentre tenta l’impossibile impresa di non cadere nell’ombra dell’esuberante padre? La nuova serie è disponibile in streaming dal 30 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Unstable.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Sex/Life ( stagione 2 , original) – 2 marzo 2023

( , original) – 2 marzo 2023 Il mostro delle Ardenne: nella testa di Monique Olivier (docuserie original) – 2 marzo 2023

(docuserie original) – 2 marzo 2023 Next in Fashion (reality show, stagione 2, original) – 3 marzo 2023

(reality show, original) – 3 marzo 2023 Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla (docuserie original) – 8 marzo 2023

(docuserie original) – 8 marzo 2023 Outlast – Gioco di squadra (original) – 10 marzo 2023

(original) – 10 marzo 2023 Ci pensa Ariyoshi! (original) – 14 marzo 2023

(original) – 14 marzo 2023 Sky High: The Series (original) – 17 marzo 2023

(original) – 17 marzo 2023 Dance 100 (reality show, original) – 17 marzo 2023

(reality show, original) – 17 marzo 2023 L’isola e il maestro (original) – 17 marzo 2023

(original) – 17 marzo 2023 Il suo regno ( stagione 2 , original) – 22 marzo 2023

( , original) – 22 marzo 2023 Città invisibile ( stagione 2 , original) – 22 marzo 2023

( , original) – 22 marzo 2023 L’assedio di Waco (docuserie original) – 22 marzo 2023

(docuserie original) – 22 marzo 2023 Wellmania (original) – 29 marzo 2023

(original) – 29 marzo 2023 I am Georgina (reality show, stagione 2, original) – tba

Queste dunque le migliori novità su Netflix a marzo 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

