Netflix ha annunciato i giochi gratuiti per i suoi abbonati a novembre 2021, tuttavia i dati di agosto hanno rivelato che la strategia si è dimostrata un buco nell’acqua.

Ciononostante la piattaforma di streaming è tutt’altro che intenzionata a gettare la spugna, in quanto oggi ha annunciato che sta creando uno studio di giochi interno a Helsinki, in Finlandia.

Secondo quanto riportato nel comunicato l’obiettivo di Netflix è continuare a lavorare per portare una varietà di giochi originali e coinvolgenti senza pubblicità e senza acquisti in-app alle centinaia di milioni di abbonati in tutto il mondo.

Netflix investe ancora sui videogiochi con un nuovo studio interno a Helsinki

Netflix ha scelto Helsinki in quanto rappresenta la patria di alcuni dei migliori talenti nella creazione di videogiochi e il direttore dello studio sarà il veterano dell’industria del gaming Marko Lastikka.

Il nuovo studio di giochi verrà creato da zero e opererà in sinergia con acquisita all’inizio di quest’anno e con e anch’esse acquisite.

Con questi quattro studi Netflix punterà a sviluppare giochi in grado di soddisfare i diversi gusti dei suoi abbonati. Questo mese Netflix si è accordata con Ubisoft per portare tre giochi in esclusiva sulla piattaforma.

