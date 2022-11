Netflix ha intenzione di entrare nel settore dei videogiochi e si sta dimostrando particolarmente ambiziosa su questo fronte. Il colosso dello streaming sembra voler puntare in alto in quanto ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per un Game Director altamente qualificato che dovrà guidare la creazione di un nuovissimo gioco per PC di classe AAA.

Netflix ha in mente un importante sparatutto per il suo studio di videogiochi

L’annuncio descrive il candidato ideale come esperto nel genere degli sparatutto in prima e terza persona, giochi in continua evoluzione e prototipazione rapida in Unreal Engine.

Il candidato perfetto dovrebbe aver maturato almeno 10 anni di esperienza nella progettazione di giochi e possedere competenze anche in ambito multiplayer cooperativo e competitivo, oltre che idealmente in grado di creare un mondo di gioco degno di uno spettacolo Netflix.

Il gigante dell’intrattenimento sottolinea che il game director non avrà i vincoli di progettazione della monetizzazione. Come per i giochi esistenti di Netflix, risultati snobbati dagli abbonati, non dovrebbero esistere acquisti in-app, pubblicità e altri sistemi di monetizzazione.

Netflix è alla ricerca anche di un Lead Engineer che collaborerà a stretto contatto con il direttore creativo nell’ambito di un progetto relativo allo sviluppo di “entusiasmante gioco di ruolo d’azione in terza persona”.

Queste premesse non lasciano spazio a dubbi circa le ambizioni della piattaforma in ambito gaming. Netflix continua a credere di poter dire la sua nel profittevole quanto spietato mercato dei videogiochi.

Dopo aver stretto l’illustre collaborazione con Ubisoft e aver aperto un nuovo studio in Europa, oltre a valutare seriamente la possibilità di lanciare un servizio di cloud gaming tutto suo, qualche settimana fa Netflix ha annunciato che stava acquisendo un importante sviluppatore indipendente di videogiochi.

