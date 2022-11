Netflix, il colosso dell’intrattenimento in streaming, continua a credere di poter dire la sua nel profittevole mercato dei videogiochi, nonostante il suo tentativo non sia ancora decollato.

Dopo aver stretto l’illustre collaborazione con Ubisoft e aver aperto un nuovo studio in Europa, oltre a valutare seriamente la possibilità di lanciare un servizio di cloud gaming tutto suo, Netflix ha annunciato che ora sta acquisendo Spry Fox, lo sviluppatore indipendente di giochi, tra i quali Cozy Grove e Alphabear.

Netflix acquisisce un altro sviluppatore di giochi

Spry Fox diventerà il sesto studio di gioco interno di Netflix e sta già lavorando per realizzare Cozy Grove 2 e un nuovo MMO. In un post sul blog di Spry Fox, il co-fondatore e CEO David Edery ha dichiarato che gli attuali giochi dello studio rimarranno disponibili per il download nelle loro forme attuali sulle loro attuali piattaforme.

Netflix consente agli abbonati di giocare a una raccolta di titoli Android e iOS senza costi aggiuntivi. La strategia è parte del piano di Netflix per rilanciare il suo business dopo i cali riscontrati negli ultimi mesi, tuttavia quello dei videogiochi è un mercato particolarmente agguerrito, dove anche realtà come Google ha fallito.

Da non perdere: Cosa guardare su Netflix a ottobre? Tutte le novità tra film, serie TV e originals