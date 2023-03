MacBook Air 15 è uno dei notebook più attesi dell’anno per vari motivi, motivi a cui se ne sono aggiunti degli altri proprio in queste ultime ore. Fonti affidabili parlano infatti della presenza di Apple Silicon M3, il nuovo chipset dell’azienda a 3 nm, finora atteso a fine anno.

Stando a quanto emerso bisognerà pazientare molto meno, e aspettarsi anche un aggiornamento del modello da 13″ di MacBook Air, di MacBook Pro 13 e (finalmente) dei nuovi iMac, tutti alimentati dai nuovi M3, che ci aspettiamo essere decisamente più rivoluzionari rispetto all’attuale generazione.

MacBook Air 15, Air 13 e Pro 13 con Apple Silicon M3

Le ipotesi arrivano da un rapporto firmato dal noto Mark Gurman e pubblicato domenica su Bloomberg, fonte autorevole e con uno storico decisamente povero di imprecisioni. Ebbene, a suo dire Apple sta lavorando al nuovo MacBook Air 15, ma anche a un aggiornamento del modello da 13 pollici, quello attualmente in commercio con chip M2.

Entrambi, come dicevamo, si dice che arrivino con il nuovo Apple Silicon M3, chipset che dovrebbe far uso del processo produttivo a 3 nm di TSMC, proprio come l’A17 Bionic destinato alla nuova serie iPhone 15. Il salto di qualità previsto di cui accennavamo deriva proprio da questo, dal fatto che sia Apple Silicon M1 che M2 sono basati su un processo a 5 nm, da cui in gran parte ne derivano le differenze marginali ormai note fra le diverse generazioni di prodotti che li montano.

Tralasciando le differenze che ci sono fra le diverse tecnologie e il fatto che Apple avrebbe prenotato l’intero impianto di produzione a 3 nm di TSMC, qui basti sapere che questi Apple Silicon M3 che dovrebbero animare i nuovi MacBook Air 15 e 13 con buona probabilità saranno molto più innovativi degli attuali. Ci aspettiamo che cambi molto di più in termini di prestazioni e di efficienza fra M2 e M3 rispetto a quel che è stato fra M1 e M2 (e declinazioni varie).

E i primi a giovarne saranno i notebook di Apple che vedremo già a giugno, in occasione della WWDC 2023 stando a quanto ipotizzato dalla fonte citata. In precedenza abbiamo riportato in questa sede vari rumor relativi al fatto che il nuovo MacBook Air 15 sarebbe stato presentato nelle prime settimane della primavera, ma se dovesse montare davvero Silicon M3 difficilmente Apple svelerà qualcosa prima.

Comunque, fonti imprecisate di 9to5mac affermano che la Casa di Cupertino sta già lavorando al nuovo MacBook Air da 13 pollici (nome in codice J513) e che sarà annunciato insieme con l’inedita variante da 15″ (noto come J515). Per ora sappiamo solo che entrambi dovrebbero arrivare con M3, probabilmente con la versione base (quindi non Pro, e nemmeno Max o Ultra che sia ovviamente), proprio come il nuovo MacBook Pro da 13 pollici, terzo notebook previsto dalla medesima fonte e noto col nome in codice di J504.

Se di quest’ultimo ne aggiorneranno il design o opteranno per le medesime scelte conservative adottate già lo scorso anno non lo sappiamo, ma alla luce di questo, sembra proprio che anche quest’anno (nel 2022 ricordiamo che Apple ci presentò M2 e i MacBook che lo integrarono per primi) il WWDC sarà un appuntamento particolarmente interessante per i fan della Mela, ma anche per gli appassionati di tecnologia in generale.

In copertina MacBook Air M2, che abbiamo recensito qui

