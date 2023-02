Presentati i nuovi MacBook Pro 14 e 16 con chip M2 Pro e Max, gli appassionati della Mela sono in attesa del prossimo notebook di Apple, che secondo le voci trapelate, sarebbe proprio MacBook Air 15.

Ne parlavamo a metà dicembre, occasione in cui ne prospettavamo un debutto primaverile, ipotesi avvalorata proprio in queste ore da nuove indiscrezioni che fanno ben sperare.

A un passo dal lancio di MacBook Air 15?

Per molti (me compreso), un MacBook Air 15 sarebbe forse il modello più interessante della gamma notebook di Apple, una versione intermedia che farebbe felici tutti quegli utenti in cerca di un po’ più di spazio di lavoro (e di godimento dei contenuti), rispetto ai 13,6″ del più recente Air M2. C’è poi il fatto che, ad oggi, Apple non offre nessuna opzione con quelle dimensioni, considerando che finirebbe proprio nel bel mezzo dei modelli Pro 14 e 16 (i cui schermi misurano 14,2″ e 16,2″).

Insomma, un modello atteso che ha tutte le carte in tavola per fruttare parecchio ad Apple, e che ora viene anticipato di nuovo su Twitter da un noto informatore del settore, Ross Young. A suo dire MacBook Air 15 arriverà a inizio aprile, ipotesi legittimata dal fatto che la produzione di uno schermo dalle dimensioni compatibili è ora in corso. Non esclude nemmeno che Apple possa presentarlo anche prima, visto che non è raro che la Casa di Cupertino presenti nuovi prodotti a inizio primavera.

Comunque, questo presunto MacBook Air 15 immaginiamo possa presentarsi come un’alternativa al modello da 13,6″ attualmente in commercio, con un design simile e con a bordo Apple Silicon M2, cioè la versione base del chipset. Considerato quanto già visto per i nuovi Mac mini, disponibili sia con M2 standard che con M2 Pro, non è da escludere un’eventuale differenziazione, anche se sia per quanto riguarda le specifiche che i prezzi un Air 15 siffatto potrebbe avvicinarsi un po’ troppo al MacBook Pro 14 base.

E Apple Silicon M3? È piuttosto improbabile che, dando per vere le tempistiche indicate da Young, questo nuovo modello integri il nuovo chipset a 3 nm, che Apple dovrebbe annunciare a fine 2023.

Per il resto, sia in termini di schermo (niente mini-LED), che per quanto riguarda la dotazione di porte, presumiamo che MacBook Air 15 non si discosti affatto dal modello attuale, nemmeno in termini di prezzi, considerando un fisiologico (benché leggero) rincaro dovuto alle dimensioni.

Comunque, se tali indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, continuate a seguirci perché di qui a breve ci aspettiamo delle novità per la famiglia MacBook Air.

