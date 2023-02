Vi ricordate qualche tempo fa, quando vi abbiamo parlato del rifiuto da parte di Apple di sottostare all’aumento dei costi di produzione di TSMC per i chip con processo produttivo a 3 nm? Bè a quanto pare le due aziende avrebbero trovato un accordo in merito, tanto che Apple pare abbia monopolizzato gli impianti appena citati di TSMC.

L’impianto di TSMC sarebbe riservato ad Apple, per ora

Stando a quanto riporta Digitimes, sembra che il colosso di Cupertino abbia superato le divergenze con TSMC riguardo ai costi di produzione dei chip a 3 nm, tanto da aver prenotato l’intero impianto di produzione dell’azienda.

Con questa mossa Apple si assicura il primato di immissione sul mercato di dispositivi dotati di chip così prodotti, visto che oltre a TSMC, l’unica altra azienda attualmente in grado di produrre componenti a 3 nm è Samsung, ma non con la medesima capacità.

Se le voci si rivelassero fondate, Qualcomm e MediaTek dovrebbero attendere più tempo prima di poter utilizzare lo stesso processo produttivo negli stabilimenti di TSMC, ciò secondo alcuni, potrebbe spingere Qualcomm ad anticipare il lancio sul mercato del prossimo processore di fascia alta Snapdragon 8 Gen 3 che, nonostante sarebbe realizzato previa ottimizzazione dei processi, sarebbe comunque ancora a 4 nm.

Il nuovo ciclo produttivo a 3 nm avverrà all’interno del nuovo stabilimento dell’azienda, Fab 18, che si trova nel Southern Taiwan Science Park; questo processo consentirebbe ad Apple di produrre chip come l’Apple A17 Bionic (che dovrebbe essere implementato sui futuri iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max) e l’M3 dedicato ai futuri Mac e MacBook della società.

A noi comuni mortali probabilmente non sarà dato sapere quali accordi abbiano intrapreso le due aziende, anche se considerando i volumi di vendita di Apple, è probabile che le sia bastato continuare a fare la voce grossa e che TSMC non se la sia sentita di rinunciare ad un cliente del suo calibro, soprattutto in un periodo come questo.

