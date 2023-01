Nell’agosto del 2021 Apple ha annunciato di avere acquistato il servizio di musica classica Primephonic, rendendo noto che tra i suoi progetti vi era anche quello di lanciare un’app dedicata alla musica classica entro la fine del 2022.

Ebbene, l’anno si è concluso ma questa applicazione dedicata alla musica classica non solo non è stata lanciata ma nemmeno sono state fornite ulteriori anticipazioni dal colosso di Cupertino.

Apple potrebbe avere cambiato i suoi programmi musicali

In occasione dell’annuncio dell’acquisizione di Primephonic, Apple ha svelato i propri progetti relativi agli appassionati di musica classica, non sembrando avere dubbi al riguardo: Apple Music ha in programma di lanciare un’app dedicata alla musica classica il prossimo anno, combinando l’interfaccia utente classica di Primephonic che i fan hanno imparato ad amare con più funzionalità aggiunte.

Se è vero che da quel momento sono emersi alcuni interessanti dettagli, allo stato attuale tuttavia non è più nemmeno chiaro se il colosso di Cupertino abbia soltanto posticipato il lancio di tale applicazione al 2023 o se abbia proprio deciso di mettere da parte tale progetto.

Ricordiamo che Primephonic è stato chiuso a settembre 2021 e i suoi abbonati all’epoca hanno ricevuto sei mesi di accesso gratuito ad Apple Music.

Nel caso in cui il colosso di Cupertino dovesse alla fine lanciare l’app Apple Music Classical, tale soluzione avrebbe il compito di sostituire Primephonic, fornendo così agli utenti un servizio per lo streaming di musica classica di artisti del calibro di Beethoven, Mozart, Strauss e tanti altri.

Nei progetti di Apple vi era quello di garantire agli utenti le più apprezzate funzionalità di Primephonic, migliorando alcuni aspetti, come la navigazione e la ricerca per compositore e per repertorio e forse al team di sviluppatori del colosso di Cupertino serve semplicemente più tempo per riuscire a raggiungere questo prestigioso traguardo.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso statunitense per saperne di più.