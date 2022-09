Già nel codice sorgente della beta 1 di iOS 15.5 erano stati scovati riferimenti ad Apple Music Classical, un’inedita app a sé stante per lo streaming della sola musica classica, a lungo vociferata, frutto dell’acquisizione di Primephonic, un servizio di streaming di musica classica, da parte di Apple, avvenuta nell’agosto del 2021.

Relativamente a quest’app dedicata esclusivamente allo streaming di musica classica, nelle ultime ore sono stati scovati maggiori riferimenti nel codice sorgente di Apple Music, segnale che probabilmente il colosso di Cupertino si stia avvicinando al momento del lancio della nuova app/servizio.

Sebbene i riferimenti ad Apple Music Classical siano iniziati ad emergere circa sei mesi fa, l’applicazione per l’ascolto della musica classica non è ancora ufficialmente stata rilasciata da Apple, anche se qualcosa ora sembra muoversi.

Il responsabile dell’esperienza dei clienti presso il repository Havoc, uno degli app store dedicati a dispositivi iOS con jailbreak, ha infatti individuato nuovi riferimenti ad app.music.classical nel codice back-end utilizzato da Apple che ci potrebbero proiettare verso un lancio imminente.

Looks like Apple is setting up Apple Music Classical in the backend now pic.twitter.com/LoWW6mHQLT

— Aaron (@aaronp613) September 28, 2022