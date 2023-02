Torniamo ad occuparci degli iPhone 15, i prossimi iPhone che Apple dovrebbe presentare non prima del settembre 2023 ma che, già da tempo, sono protagonisti di un gran numero di indiscrezioni.

Nelle ultime settimane, vari leaker e analisti hanno provato a fare chiarezza sui quattro modelli che comporranno, anche nella prossima generazione, la gamma, escludendo stravolgimenti dal punto di vista della line-up vera e propria. Non dovrebbero, tuttavia, mancare le sorprese e, a differenza degli iPhone 14 “base” che non costituivano un vero e proprio step evolutivo rispetto ai predecessori, gli iPhone 15 “base” potrebbero compiere un deciso passo in avanti.

Le news della settimana sui prossimi iPhone 15

Al pari di ormai ogni settimana, anche quella che si conclude con oggi, domenica 12 febbraio, è stata caratterizzata da un buon numero di indiscrezioni riguardanti i prossimi iPhone 15 di casa Apple.

La settimana si è aperta con le affermazioni di Mark Gurman, nota firma di Bloomberg, che ha smentito il possibile arrivo di un iPhone 15 Ultra, rimandando l’appuntamento (almeno) al 2024, all’interno della gamma iPhone 16.

A seguire, sono emerse nuove indiscrezioni secondo cui Apple starebbe ancora lavorando per dotare i prossimi iPhone della ricarica wireless inversa, una funzionalità presente su parecchi smartphone Android di fascia alta ma che il colosso di Cupertino non è mai riuscito, finora, ad implementare sui propri modelli, fallendo l’appuntamento, a quanto pare, anche con gli iPhone 14 Pro.

Il leaker ShrimpApplePro, che qualche previsione ha azzeccato finora sui piani di Apple a medio termine, ha poi fatto sapere che i modelli di punta iPhone 15 Pro e 15 Pro Max potrebbero offrire un display decisamente più luminoso dei predecessori, almeno in termini di luminosità di picco (con contenuti HDR).

In ultimo, è arrivata la triste conferma di una indiscrezione già circolata in precedenza. Sembra ormai scontato che l’intera gamma iPhone 15 dirà addio per sempre alla porta Lightning per accogliere la porta USB-C, resa lo standard per la ricarica (via cavo) dei dispositivi elettronici dall’UE. Bene, questo addio potrebbe tuttavia essere parziale: Apple, infatti, potrebbe limitare le prestazioni della USB-C sui modelli base, giusto per non farvi sentire troppo la mancanza della cara e vecchia Lightning.

Anche i modelli base avranno una fotocamera da 48 MP (rumor)

Nelle ultime ore, l’account Twitter Apple Hub ha condiviso un vero e proprio recap delle specifiche di tutti e quattro i modelli della prossima gamma iPhone 15, andando a confermare molte delle indiscrezioni trapelate finora e precisando qualche altro dettaglio, finora piuttosto fumoso.

Rispetto ai modelli “base” della gamma iPhone 14 (trovate qui la nostra recensione del piccolino) gli iPhone 15 e 15 Plus faranno un deciso passo in avanti, rimanendo comunque un gradino (o più) sotto ai modelli Pro ma staccandosi definitivamente dagli iPhone 13 del 2021, anche in termini di design.

Se dell’adozione della Dynamic Island su tutta la gamma ne avevamo già parlato il mese scorso, arriva una conferma sul fatto che, anche i modelli base, potranno contare su una fotocamera principale da 48 megapixel, alla pari dei modelli Pro per quanto concerne la risoluzione ma solo il tempo ci sarà se sarà lo stesso in termini di qualità e resa.

Citando il tweet di Apple Hub, il leaker ShrimpApplePro ha poi messo ulteriore pepe alla questione, suggerendo un altro dettaglio interessante: Apple potrebbe introdurre un nuovo design del modulo fotografico posteriore sui modelli base, proprio in virtù del passaggio dal vecchio sensore da 12 megapixel al nuovo da 48 megapixel.

Va comunque tenuto a mente il fatto che il colosso di Cupertino, di solito, non va a stravolgere il design dei propri prodotti di punto in bianco, apportando modifiche estetiche solo quando strettamente necessario. Basteranno un nuovo sensore e la comparsa della Dynamic Island per far nascere il desiderio di rivoluzionare un prodotto? Solo il tempo ce lo dirà.

Per il resto, come già noto, tutti e quattro i modelli dovrebbero fare uno step evolutivo, in termini di SoC, rispetto alle controparti del 2022: il SoC A16 Bionic rimpiazzerà l’A15 Bionic sui modelli base, mentre i modelli Pro si affideranno all’inedito A17 Bionic a 3 nm, SoC che (almeno in base alle indiscrezioni) promette di fare faville. Al netto di sorprese, tutti e quattro debutteranno con a bordo iOS 17, la prossima release di iOS, il cui annuncio è previsto nel mese di giugno.

Specifiche chiave dei prossimi iPhone 15

Mettendo insieme tutto ciò che è trapelato in precedenza, le nuove indiscrezioni dell’ultima settimana, e il tweet di Apple Hub, è possibile stilare le specifiche chiave di tutti e quattro i modelli della gamma iPhone 2023.

iPhone 15 e 15 Plus

Display: Super Retina XDR OLED da 6,1” o 6,7” con Dynamic Island e nuovo design con vetro 5D

da o con e nuovo design con vetro Frame: alluminio

SoC: Apple A16 Bionic (4 nm)

(4 nm) Memoria RAM: 6 GB

Spazio di archiviazione: 128 , 256 , o 512 GB

, , o Fotocamera posteriore: doppia con flash LED dual tone Sensore principale da 48 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP

con flash LED dual tone Fotocamera anteriore: 12 MP + sensore TrueDepth

+ sensore TrueDepth Sblocco: Face ID

Connettività: reti 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS , NFC

, , , Porta di ricarica: USB Type-C (standard USB 2.0, come la Lightning)

(standard USB 2.0, come la Lightning) Sistema operativo: iOS 17

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

Display: Super Retina XDR OLED LTPO da 6,1” o 6,7” Dynamic Island Nuovo design con cornici più sottili e vetro 5D Frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz

da o Frame: titanio

Interazione: pulsanti allo stato solido (invece dei pulsanti fisici)

(invece dei pulsanti fisici) SoC: Apple A17 Bionic (3 nm)

(3 nm) Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 , 512 GB , o 1 TB

, , o Fotocamera posteriore: tripla con flash LED dual tone Sensore principale da 48 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore tele da 12 MP per lo zoom ottico 3x (modello Pro) Teleobiettivo periscopico per lo zoom ottico 6x o 10x (modello Pro Max)

con flash LED dual tone Fotocamera anteriore: 12 MP + sensore TrueDepth

+ sensore TrueDepth Sblocco: Face ID

Connettività: reti 5G , Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , GPS (dual band, L1+L5), NFC

, , , (dual band, L1+L5), Porta di ricarica: USB Type-C (standard Thunderbolt 3)

(standard Thunderbolt 3) Sistema operativo: iOS 17

Potrebbe essere l’ultimo anno dei modelli Plus e Pro Max

Un’altra conferma che ricaviamo dal tweet di Apple Hub è relativa alla composizione della gamma: anche nel 2023, vedremo i due modelli base, iPhone 15 e 15 Plus, e i due modelli Pro, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Riprendendo una delle notizie che menzionavamo sopra, dal 2024 le cose potrebbero cambiare, con l’introduzione di un modello Ultra che andrebbe a distaccarsi ulteriormente dal modello Pro.

In ultimo, c’è da chiedersi cosa ne sarà del modello Plus. Negli ultimi anni, il quarto modello della gamma iPhone è stato quello un po’ più sfigato del lotto: se nel 2020 e 2021 questo titolo è toccato agli iPhone 12 mini e 13 mini, nel 2022 è toccato proprio ad iPhone 14 Plus, non proprio al top (per usare un eufemismo) in termini di vendite; iPhone 15 Plus potrebbe essere l’ultimo disperato tentativo di Apple, testimoniato dal cambio di design rispetto al modello precedente.

Sebbene manchino ancora oltre sei mesi al momento della presentazione, il quadro inizia ad essere sempre più chiaro. Ovviamente, tutto può ancora cambiare e quanto riportato potrebbe non corrispondere al vero, dato che si tratta unicamente di indiscrezioni e supposizioni su ciò che potrebbero effettivamente offrire i prossimi iPhone 15 di Apple.

