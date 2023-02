Secondo quanto riportato dal portale specializzato 9to5Mac, Apple starebbe continuando sul supporto completo della ricarica wireless inversa per i propri iPhone, dopo avere incontrato ritardi sul fronte tecnico.

Il colosso di Cupertino avrebbe voluto far debuttare la funzionalità, piuttosto diffusa tra gli smartphone del mondo Android, sui top gamma 2022 iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, non riuscendo tuttavia a rispettare tale scadenza.

Apple e la “sfida” della ricarica wireless inversa

Molti di voi avranno sentito parlare, almeno una volta, della ricarica wireless inversa, quella tecnologia che, in soldoni, consente ad uno smartphone dotato di ricarica wireless di ricaricare a sua volta un altro dispositivo, smartphone o accessorio che sia.

Molti smartphone del panorama Android, specie di fascia alta, sono dotati di questa funzionalità ma Apple, nonostante abbia dotato i propri smartphone della ricarica wireless da anni (dobbiamo tornare indietro ad iPhone 8, ovvero nel 2017), non è mai riuscita a implementare tale funzionalità nei propri smartphone.

Facendo un passo avanti, nel 2020 era emerso che gli iPhone 12 avessero a bordo almeno una parte dell’hardware necessario per la ricarica inversa ma della funzionalità, all’atto pratico, nemmeno l’ombra. Sugli iPhone 12 ha debuttato la tecnologia MagSafe, una tecnologia che, principalmente, assicura l’allineamento tra un caricabatterie o un accessorio (MagSafe, appunto) con un sistema di magneti presenti attorno alle spire per la ricarica wireless; questa tecnologia ha aperto le porte ad una nuova famiglia di accessori esclusivi.

Tralasciando le cover e i caricabatterie, il primo accessorio MagSafe a debuttare con questa tecnologia è stato il MagSafe Battery Pack, un powerbank che ha rivelato parte del lavoro di Apple con la ricarica inversa. Basta collegare un cavo Lightning all’iPhone e questo invierà energia a questo powerbank; tuttavia, dalle parti di Cupertino non hanno mai definito questa come ricarica inversa. Qualora venisse implementata la ricarica wireless inversa “completa” sugli iPhone, essi potrebbero ricaricare qualsiasi dispositivo abilitato allo standard Qi della ricarica wireless.

Lo scorso mese, Apple e il Wireless Power Consortium hanno lavorato ad una nuova generazione dello standard di ricarica wireless Qi basato su MagSafe: questa collaborazione potrebbe aiutare il colosso di Cupertino nelle proprie implementazioni in materia di ricarica wireless e, di conseguenza, di ricarica wireless inversa.

La ricarica wireless inversa per iPhone è ancora in fase di sviluppo

Come anticipato in apertura, grazie ad un nuovo rapporto di 9to5Mac che cita fonti a conoscenza dei piani di Apple, veniamo a conoscenza del fatto che il colosso di Cupertino sta continuando a sviluppare una “tecnologia avanzata di ricarica wireless inversa” per un futuro iPhone.

Nonostante gli inconvenienti che si sono tramutati in ritardi che hanno impedito l’implementazione già sui modelli di punta della gamma iPhone 14, Apple sembra piuttosto ambiziosa nel suo progetto e il fatto che la tecnologia venga definita come “avanzata” vuoole mette in chiaro tutto ciò.

Gli ingegneri della mela morsicata stanno continuando alacremente a lavorare, in tandem, sia sull’hardware che sul software che starà alla base della funzionalità: infatti, i lavori sul firmware costituiscono un aspetto importante per i test e per l’ingegnerizzazione dell’hardware stesso addetto alla ricarica wireless inversa.

Uno degli aspetti chiave dell’implementazione di tale tecnologia è la gestione della velocità di ricarica tra l’iPhone e il dispositivo che deve ricevere la ricarica (ad esempio, il dispositivo perfetto sarebbero le AirPods), nonché altri aspetti come la gestione delle temperature (dissipazione del calore) e l’efficienza della ricarica stessa.

Al solito, in Apple non vogliono lasciare nulla al caso e sembra che stiano sviluppando una speciale interfaccia utente per la ricarica wireless inversa: l’aspetto potrebbe essere simile a quella attualmente utilizzata quando vengono collegati all’iPhone accessori o caricabatterie MagSafe; pertanto, il software dell’iPhone verrebbe arricchito di nuove animazioni e di nuovi effetti sonori che indicheranno all’utente l’avvio della ricarica wireless inversa.

I colleghi di 9to5Mac chiudono il rapporto sottolineando che le loro fonti ipotizzano pure che la tecnologia di ricarica wireless inversa potrebbe essere stata nuovamente ritardata (e non debuttare con la prossima gamma di iPhone) o, addirittura, essere stata eliminata del tutto: questo perché la funzionalità è in lavorazione almeno dall’iPhone 11 (e quindi almeno dal 2019) e ha creato non pochi grattacapi agli ingegneri di Apple per quanto concerne la gestione del calore e le velocità di ricarica.

