Attualmente chiunque può creare un nuovo browser per iPhone ma con un’enorme restrizione, poiché Apple insiste affinché venga utilizzato lo stesso motore di rendering WebKit di Safari. Ciò significa che tutti i browser iOS sviluppati da terze parti sono in realtà dei cloni del browser di Apple, con tutti i pro e i contro.

Tuttavia a breve potrebbero arrivare browser per iPhone realmente diversi da Safari, poiché sia ​​​​Google che Mozilla anticipano la fine della limitazione imposta da Apple affinché tutti i browser iOS utilizzino lo stesso motore di Safari.

Google e Mozilla pronti a rilasciare nuovi browser per iPhone senza WebKit

Sia Google che Mozilla stanno ora lavorando su nuovi browser iOS che utilizzano gli stessi motori di rendering dei loro browser desktop.

Google afferma che il team Chromium è andato avanti a pieno ritmo con il porting di Blink su iOS, spiegando che di questo passo sarà possibile vedere un’anteprima del suo motore del browser per Chrome, e anche per Microsoft Edge, Opera e altri, in esecuzione su iOS nelle prossime settimane.

D’altra parte Mozilla sta pianificando il giorno in cui Apple non richiederà più ai suoi concorrenti di utilizzare il motore del browser WebKit in iOS per introdurre il suo browser Gecko.

D’altronde, secondo la crescente pressione dell’antitrust nei confronti di Apple, il requisito WebKit è anticoncorrenziale. La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito è preoccupata che ciò limiti fortemente il potenziale per i browser rivali di differenziarsi da Safari, ad esempio su caratteristiche come velocità e funzionalità, aggiungendo che questa restrizione inibisce anche seriamente la capacità delle app Web, privando i consumatori e le aziende di tutti i vantaggi di questa tecnologia innovativa.

Secondo The Register Apple non resterebbe proprio a guardare, in quanto riconoscerebbe la minaccia rappresentata dalla vera concorrenza nei browser per iPhone e quindi starebbe rafforzando il suo team WebKit per colmare il divario di capacità.

Potrebbe interessarti: Apple non avrebbe abbandonato l’idea della ricarica wireless inversa per iPhone